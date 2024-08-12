Зеленский поручил ГУР, СБУ и МВД максимально активно коммуницировать с родными украинских пленных

Президент Украины Владимир Зеленский поручил структурам, которые занимаются обменами, а это Главное управление разведки, Служба безопасности Украины, Министерство внутренних дел, максимально активно коммуницировать с родными украинских пленных, объяснять им, как формируются списки на обмен, кого реально вернуть сейчас. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.

"И сегодня на Ставке поручено структурам, которые занимаются обменами, а это ГУР, СБУ и МВД, максимально активно коммуницировать с родными украинских пленных. Прозрачно объяснять им, как формируются списки на обмен, кого реально вернуть сейчас. В целом поручено представить четкую стратегию возвращения наших людей из российского плена. На следующей Ставке должен быть соответствующий доклад", - сказал Зеленский.

Напомним

Украина запускает проект "Хочу к своим", который должен способствовать возвращению украинцев из российского плена. Киев предоставляет возможность коллаборационистам попасть обратно в рф, в омбин на пленных украинцев.