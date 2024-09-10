Полиция предупреждает о новой схеме мошенничества с онлайн-работой
Киев • УНН
Украинская киберполиция обнаружила новую схему мошенничества с фейковыми предложениями легкой онлайн-работы. Злоумышленники заманивают жертв обещаниями заработка, требуя регистрации на мошеннических сайтах и пополнения «баланса».
Украинская полиция предупреждает о новой схеме мошенничества, связанной с фейковыми предложениями легкой онлайн-работы. Согласно данным Киберполиции, аферисты присылают сообщения с заманчивыми предложениями заработка, которые заключаются в покупке и продаже товаров на другом сайте, якобы для их популяризации, передает УНН.
Детали
Как действуют злоумышленники?
По данным полиции, сначала мошенники выплачивают небольшие суммы, чтобы вызвать доверие у жертвы.
Далее они требуют зарегистрироваться на мошенническом сайте, где необходимо пополнить «баланс» для совершения покупок.
Чтобы вывести средства, мошенники требуют новые переводы, фактически затягивая в схему.
Как уберечь себя от мошеннических действий?
Не доверяйте сомнительным предложениям заработка в Интернете.
Не переходите по ненадежным ссылкам и не вводите свои платежные данные.
Прекратите общение и заблокируйте неизвестный номер, если подозреваете мошенничество.
Если мошенники получили доступ к данным вашей платежной карты, немедленно свяжитесь с банком и заблокируйте счет. Обязательно обратитесь в полицию, чтобы сообщить о случае мошенничества.
росіяни створюють фейкові копії Координаційного штабу: рідних військовополонених попередили про шахраїв10 сентября 2024, 18:01 • 20435 просмотров