Полиция предупреждает о новой схеме мошенничества с онлайн-работой

Украинская полиция предупреждает о новой схеме мошенничества, связанной с фейковыми предложениями легкой онлайн-работы. Согласно данным Киберполиции, аферисты присылают сообщения с заманчивыми предложениями заработка, которые заключаются в покупке и продаже товаров на другом сайте, якобы для их популяризации, передает УНН.

Детали

Как действуют злоумышленники?

По данным полиции, сначала мошенники выплачивают небольшие суммы, чтобы вызвать доверие у жертвы.

Далее они требуют зарегистрироваться на мошенническом сайте, где необходимо пополнить «баланс» для совершения покупок.

Чтобы вывести средства, мошенники требуют новые переводы, фактически затягивая в схему.

Как уберечь себя от мошеннических действий?

Не доверяйте сомнительным предложениям заработка в Интернете.

Не переходите по ненадежным ссылкам и не вводите свои платежные данные.

Прекратите общение и заблокируйте неизвестный номер, если подозреваете мошенничество.

Если мошенники получили доступ к данным вашей платежной карты, немедленно свяжитесь с банком и заблокируйте счет. Обязательно обратитесь в полицию, чтобы сообщить о случае мошенничества.

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