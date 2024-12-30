В Госспецсвязи предупреждают, что ИИ используют в мошеннических схемах

Мошенники используют инструменты искусственного интеллекта в мошеннических схемах. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Госспецсвязи.

С помощью ИИ мошенники могут подделать ваши фото, видео и даже голос. Вот, как это работает: мошенники взламывают аккаунты в мессенджерах и просят одолжить деньги у друзей владельца аккаунта. Но, чтобы быть более убедительными, мошенники присылают голосовые сообщения, клонируя голос человека с помощью искусственного интеллекта, используя записи, которые человек ранее отправлял в чатах

Отмечается, что это делает их более убедительными, а потенциальные жертвы могут действительно поверить, что помогают своему другу. Как уберечься от мошенничества?

Перезвоните другу или спросите у него то, что можете знать только вы вдвоем, это может быть простой вопрос, например, «как мы познакомились?».

Чтобы защитить вашу страницу от взлома настройте двухфакторную аутентификацию или еще эта функция называется двухэтапная проверка.

При настройке такой функции для входа в ваш аккаунт, кроме логина и пароля, нужно указать электронный ключ или код подтверждения, который должен прийти на смартфон, электронный ящик или в соответствующее приложение. Это следует делать в тех случаях, когда вход в ваш аккаунт будет осуществляться с неизвестного браузера или мобильного устройства