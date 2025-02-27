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Blue Origin готовит исторический полет: кто войдет в первый женский экипаж за 62 года

Blue Origin готовит исторический полет: кто войдет в первый женский экипаж за 62 года

Киев  •  УНН

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Джефф Безос объявил о запуске ракеты Blue Origin с полностью женским экипажем из шести человек, включая Кэти Перри и его невесту. Это будет первый такой полет после Валентины Терешковой в 1963 году.

Основатель Amazon и владелец Washington Post Джефф Безос объявил, что следующим полетом ракеты Blue Origin будет руководить исключительно женский экипаж. Полетят шесть женщин, в том числе и невеста бизнесмена. Об этом пишет Guardian, сообщает УНН.

Состав экипажа ракеты Blue Origin: певица Кэти Перри, телеведущая Гейл Кинг, активистки за гражданские права Аманда Нгуен, кинопродюсер Кэрианн Флинн, бывшая ученая-ракетчик НАСА Айша Боу и невеста Безоса Лорен Санчес.

Это будет первый женский полет со времен одиночного полета советской космонавтки Валентины Терешковой в 1963 году, когда на борту космического корабля не было ни одного мужчины.

Санчес, бывшая журналистка, писательница и пилот, которая обручилась с Безосом в прошлом году, подобрала экипаж и сыграла важную роль в организации. Певица Перри также является филантропом и послом доброй воли Организации Объединенных Наций по делам детей. Кинг является соведущей утренней программы новостей CBS Mornings. Нгуен и Боу ранее работали в НАСА.

Полет продлится 10 минут.

Напомним

В январе компания Безоса Blue Origin запустила свою новую ракету в первый тестовый полет, отправив прототип спутника на орбиту. Запуск 98-метровой ракеты New Glenn состоялся с мыса Канаверал.

Основанная 25 лет назад Безосом, Blue Origin с 2021 года запускает платных пассажиров на пределы космоса, включая его самого.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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