Virgin Galactic

"За межами пародії". Модель Ратаковські "обурена" польотом Кеті Перрі у космос на кораблі Blue Origin

Емілі Ратаковські розкритикувала Кеті Перрі за політ у космос на кораблі компанії Blue Origin Джеффа Безоса, яка, за її словами, «знищує планету». В експедиції було шестеро жінок.