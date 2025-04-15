Емілі Ратаковські розкритикувала Кеті Перрі за політ у космос на кораблі компанії Blue Origin Джеффа Безоса, яка, за її словами,
«знищує планету». В експедиції було шестеро жінок.
Приватні компанії, як Blue Origin та Virgin Galactic, відправили майже 120 цивільних у космос. Суборбітальні польоти коштують
близько $500 тис., а оренда капсули SpaceX – $200 млн.
космонавт встановив новий світовий рекорд з найдовшого сукупного часу перебування в космосі - понад 878 днів.
Blue Origin має намір знову запустити свою ракету New Shepard після річної перерви через аварію.