Virgin Galactic відкрила бронювання космічних польотів по $750 тис і запустила повернення до туристичних рейсів

Virgin Galactic відновила обмежений продаж квитків на свої комерційні космічні польоти після дворічної паузи. Вартість одного місця становить 750 тисяч доларів, що на 100 тисяч більше за попередню ціну. Про це компанія повідомила після публікації фінансових результатів за четвертий квартал 2025 року, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Компанія заявила, що випустила обмежену кількість квитків на майбутні космічні експедиції, чим фактично дала сигнал про підготовку до повернення туристичних польотів.

На тлі цього акції Virgin Galactic після завершення основної сесії зросли на 22%. Водночас до цього за рік папери компанії втратили близько 30% вартості.

Продаж квитків був призупинений на час підготовки нового модернізованого космоплана Delta, який має стати основою для відновлення регулярних польотів.

Фінансовий стан компанії

Рішення про відновлення продажів збіглося з публікацією квартальної звітності, яка виявилася слабшою за прогнози аналітиків.

Виручка Virgin Galactic за четвертий квартал 2025 року склала близько 312 тисяч доларів, що нижче за очікувані 360 тисяч. Збиток компанії становив 98 центів на акцію при прогнозі в 82 центи.

У компанії також повідомили, що очікують введення в експлуатацію другого космічного корабля SpaceShip наприкінці четвертого кварталу цього року або на початку 2027 року. Саме тоді Virgin Galactic планує нарощувати кількість польотів.

Станом на кінець звітного періоду компанія мала 144,7 мільйона доларів готівки та її еквівалентів, що на 19% менше, ніж роком раніше. Окремо Virgin Galactic прогнозує витрати на рівні близько 90 мільйонів доларів уже в першому кварталі 2026 року.

