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Європейські дипломати відреагували на масований російський удар по Києву 24 квітня
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Китай запустив у космос пілотований космічний корабель "Шеньчжоу-20" з трьома астронавтами на борту

Київ • УНН

 • 2178 перегляди

Китай успішно запустив пілотований космічний корабель "Шеньчжоу-20" з трьома космонавтами на борту. Вони відправлені на станцію "Тяньгун" для шестимісячної місії.

Китай запустив у космос пілотований космічний корабель "Шеньчжоу-20" з трьома астронавтами на борту

Запуск пілотованої місії "Шеньчжоу-20" є останнім серед новіших кроків в амбітній космічній програмі Китаю. за інформацією державної агенції КНР "Сіньхуа", запуск пілотованого космічного корабля "Шеньчжоу-20" "повністю успішним", передає УНН.

Деталі

Китайська ракета Long March 2F злетіла цієї середи з трьома китайськими астронавтами на борту пілотованого космічного корабля "Шеньчжоу-20" о 17:17 (близько 9 години ранку, за київським часом).

Згідно з офіційним повідомленням Китай відправив на "Шеньчжоу-20" трьох космонавтів на орбітальну космічну станцію "Тяньгун" (Tiangong), для виконання шестимісячної місії. 

До складу екіпажу місії входять астронавти Чень Дун (командир), Чень Чжунжуй і Ван Цзе.

Космічний туризм набирає оберти: близько 120 цивільних осіб вже були у космосі14.04.25, 17:10 • 9125 переглядiв

Китай оголосив запуск пілотованого космічного корабля "Шеньчжоу-20" "повністю успішним", ідеться у повідомленні Сіньхуа.

За даними ЗМІ, це 35-й політ китайської пілотованої космічної програми, але також слід рахувати як п'ятий, на етапі будівництва орбітальної космічної станції "Тяньгун".

"Тяньгун" використовується для проведення експериментів, а також входить до складу програми КНР щодо реалізації великої мрії - побудови бази на Місяці.

Нагадаємо

Китай здійснив успішний запуск випробувального супутника для комунікаційних технологій з космодрому Січан. 

Двоє китайських астронавтів провели 9 годин у відкритому космосі під час місії на станції Tiangong.

Китай здійснив перший запуск ракети Long March-12 з нового комерційного майданчика на острові Хайнань.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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