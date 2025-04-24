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Китай запустил в космос пилотируемый космический корабль "Шэньчжоу-20" с тремя астронавтами на борту

Киев • УНН

 • 2120 просмотра

Китай успешно запустил пилотируемый космический корабль "Шэньчжоу-20" с тремя космонавтами на борту. Они отправлены на станцию "Тяньгун" для шестимесячной миссии.

Китай запустил в космос пилотируемый космический корабль "Шэньчжоу-20" с тремя астронавтами на борту

Запуск пилотируемой миссии "Шэньчжоу-20" является последним среди новейших шагов в амбициозной космической программе Китая. По информации государственного агентства КНР "Синьхуа", запуск пилотируемого космического корабля "Шэньчжоу-20" "полностью успешным", передает УНН.

Детали

Китайская ракета Long March 2F взлетела в эту среду с тремя китайскими астронавтами на борту пилотируемого космического корабля "Шэньчжоу-20" в 17:17 (около 9 часов утра, по киевскому времени).

Согласно официальному сообщению Китай отправил на "Шэньчжоу-20" трех космонавтов на орбитальную космическую станцию "Тяньгун" для выполнения шестимесячной миссии.

В состав экипажа миссии входят астронавты Чэнь Дун (командир), Чэнь Чжунжуй и Ван Цзе.

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Китай объявил запуск пилотируемого космического корабля "Шэньчжоу-20" "полностью успешным", говорится в сообщении Синьхуа.

По данным СМИ, это 35-й полет китайской пилотируемой космической программы, но также следует считать как пятый, на этапе строительства орбитальной космической станции "Тяньгун" (Tiangong).

"Тяньгун" используется для проведения экспериментов, а также входит в состав программы КНР по реализации большой мечты - построения базы на Луне.

Напомним

Китай осуществил успешный запуск испытательного спутника для коммуникационных технологий с космодрома Сичан.

Двое китайских астронавтов провели 9 часов в открытом космосе во время миссии на станции Tiangong.

Китай осуществил первый запуск ракеты Long March-12 с новой коммерческой площадки на острове Хайнань.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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