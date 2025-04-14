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Космический туризм набирает обороты: около 120 гражданских лиц уже побывали в космосе

Киев • УНН

 • 8714 просмотра

Частные компании, такие как Blue Origin и Virgin Galactic, отправили почти 120 гражданских в космос. Суборбитальные полеты стоят около $500 тыс., а аренда капсулы SpaceX – $200 млн.

Космический туризм набирает обороты: около 120 гражданских лиц уже побывали в космосе

Космический туризм – это уже не научная фантастика. Частные компании запустили почти 120 гражданских лиц в космос, установив новый рубеж в путешествиях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CBSnews.

Детали

Какие компании организуют полеты в космос для гражданских

Компания Blue Origin Джеффа Безоса и Virgin Galactic Ричарда Брэнсона предлагают суборбитальные полеты на высоту примерно 100 км над Землей. Эти путешествия длятся всего 11 минут и отправляют в космос новоиспеченных астронавтов, магнатов и знаменитостей. Одним из звездных астронавтов стал актер "Звездного пути" Уильям Шатнер.

Сегодня на борту ракеты New Shepard компании Blue Origin также оказались соведущая программы CBS Mornings Хейли Кинг и певица Кэти Перри в составе женского экипажа.

Вы можете увидеть нечто столь драгоценное. Это то, что вы видите голубой мрамор сверху, и это превращается в чувство ответственности и осознание того, что мы все связаны, что это одна планета

- - поделилась своим опытом полета в космос альпинистка Ванесса О'Брайен, которая летала на Blue Origin в 2022 году.

Для более амбициозных космических туристов SpaceX Илона Маска. В 2021 году миллиардер Джаред Айзекман профинансировал полностью гражданскую миссию Inspiration 4, которая три дня вращалась вокруг Земли. Другая компания Axiom доставила гражданских на Международную космическую станцию.

Сколько стоит полет в космос

Цены на билеты для таких путешествий безумно дорогие – около полумиллиона долларов на пассажира для суборбитальных полетов и около 200 млн долларов за аренду капсулы SpaceX на орбиту. Эксперты считают, что с более частыми запусками расходы уменьшатся.

Напомним

14 апреля Джефф Безос отправил в космос первый в истории полностью женский экипаж на ракете Blue Origin. Среди них: Кэти Перри, Лорен Санчес и другие.

Трамп хочет урезать финансирование NASA: под угрозой запуск космического телескопа и миссии на Марс12.04.25, 00:54 • 4069 просмотров

Алена Уткина

Алена Уткина

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