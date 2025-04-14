Космический туризм набирает обороты: около 120 гражданских лиц уже побывали в космосе
Киев • УНН
Частные компании, такие как Blue Origin и Virgin Galactic, отправили почти 120 гражданских в космос. Суборбитальные полеты стоят около $500 тыс., а аренда капсулы SpaceX – $200 млн.
Космический туризм – это уже не научная фантастика. Частные компании запустили почти 120 гражданских лиц в космос, установив новый рубеж в путешествиях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CBSnews.
Детали
Какие компании организуют полеты в космос для гражданских
Компания Blue Origin Джеффа Безоса и Virgin Galactic Ричарда Брэнсона предлагают суборбитальные полеты на высоту примерно 100 км над Землей. Эти путешествия длятся всего 11 минут и отправляют в космос новоиспеченных астронавтов, магнатов и знаменитостей. Одним из звездных астронавтов стал актер "Звездного пути" Уильям Шатнер.
Сегодня на борту ракеты New Shepard компании Blue Origin также оказались соведущая программы CBS Mornings Хейли Кинг и певица Кэти Перри в составе женского экипажа.
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Для более амбициозных космических туристов SpaceX Илона Маска. В 2021 году миллиардер Джаред Айзекман профинансировал полностью гражданскую миссию Inspiration 4, которая три дня вращалась вокруг Земли. Другая компания Axiom доставила гражданских на Международную космическую станцию.
Сколько стоит полет в космос
Цены на билеты для таких путешествий безумно дорогие – около полумиллиона долларов на пассажира для суборбитальных полетов и около 200 млн долларов за аренду капсулы SpaceX на орбиту. Эксперты считают, что с более частыми запусками расходы уменьшатся.
Напомним
14 апреля Джефф Безос отправил в космос первый в истории полностью женский экипаж на ракете Blue Origin. Среди них: Кэти Перри, Лорен Санчес и другие.
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