Космический туризм набирает обороты: около 120 гражданских лиц уже побывали в космосе

Космический туризм – это уже не научная фантастика. Частные компании запустили почти 120 гражданских лиц в космос, установив новый рубеж в путешествиях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CBSnews.

Компания Blue Origin Джеффа Безоса и Virgin Galactic Ричарда Брэнсона предлагают суборбитальные полеты на высоту примерно 100 км над Землей. Эти путешествия длятся всего 11 минут и отправляют в космос новоиспеченных астронавтов, магнатов и знаменитостей. Одним из звездных астронавтов стал актер "Звездного пути" Уильям Шатнер.

Сегодня на борту ракеты New Shepard компании Blue Origin также оказались соведущая программы CBS Mornings Хейли Кинг и певица Кэти Перри в составе женского экипажа.

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