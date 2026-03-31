Virgin Galactic открыла бронирование космических полетов по $750 тыс. и запустила возвращение к туристическим рейсам

Virgin Galactic возобновила ограниченную продажу билетов на свои коммерческие космические полеты после двухлетнего перерыва. Стоимость одного места составляет 750 тысяч долларов, что на 100 тысяч больше предыдущей цены. Об этом компания сообщила после публикации финансовых результатов за четвертый квартал 2025 года, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

Компания заявила, что выпустила ограниченное количество билетов на будущие космические экспедиции, чем фактически дала сигнал о подготовке к возвращению туристических полетов.

На фоне этого акции Virgin Galactic после завершения основной сессии выросли на 22%. В то же время до этого за год бумаги компании потеряли около 30% стоимости.

Продажа билетов была приостановлена на время подготовки нового модернизированного космоплана Delta, который должен стать основой для возобновления регулярных полетов.

Финансовое состояние компании

Решение о возобновлении продаж совпало с публикацией квартальной отчетности, которая оказалась слабее прогнозов аналитиков.

Выручка Virgin Galactic за четвертый квартал 2025 года составила около 312 тысяч долларов, что ниже ожидаемых 360 тысяч. Убыток компании составил 98 центов на акцию при прогнозе в 82 цента.

В компании также сообщили, что ожидают ввода в эксплуатацию второго космического корабля SpaceShip в конце четвертого квартала этого года или в начале 2027 года. Именно тогда Virgin Galactic планирует наращивать количество полетов.

По состоянию на конец отчетного периода компания имела 144,7 миллиона долларов наличных средств и их эквивалентов, что на 19% меньше, чем годом ранее. Отдельно Virgin Galactic прогнозирует расходы на уровне около 90 миллионов долларов уже в первом квартале 2026 года.

