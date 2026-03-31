Virgin Galactic открыла бронирование космических полетов по $750 тыс. и запустила возвращение к туристическим рейсам

$43.840.0450.490.12
ukenru
Рубрики
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+8°
1м/с
82%
740мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
«Аватар 4» уже на горизонте – дата премьеры и возвращение культовых героев30 марта, 16:42 • 11898 просмотра
Доходы семьи за год достигли более 15,8 млн грн - Зеленский показал декларацию30 марта, 17:39 • 6460 просмотра
Подозреваемые в убийстве Игоря Комарова на Бали следили за ним в течение месяца30 марта, 18:10 • 8916 просмотра
Турецкую актрису Ханде Эрчел отпустили после допроса по делу о наркотиках30 марта, 19:45 • 5544 просмотра
Число раненых в Глухове после удара авиабомбами возросло до 1320:23 • 5948 просмотра
публикации
Митинги в США — возможно ли отстранить Трампа через импичмент30 марта, 15:29 • 35042 просмотра
В Украине с 1 апреля стартует нерестовый запрет – что изменится для рыбаковPhoto30 марта, 14:18 • 26624 просмотра
Как клиника Odrex теряет пациентов и деньги из-за публичных скандалов30 марта, 11:40 • 39968 просмотра
БЭБ против авиакомпаний: украинским перевозчикам навязывают налог, который они уже уплатили30 марта, 11:01 • 47418 просмотра
Подготовка автомобиля к лету: когда менять шины на летние30 марта, 06:55 • 59030 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Музыкант
Тейлор Свифт
Марко Рубио
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Франция
Белый дом
Реклама
УНН Lite
«Аватар 4» уже на горизонте – дата премьеры и возвращение культовых героев30 марта, 16:42 • 11907 просмотра
Софи Тернер травмировалась - съемки сериала "Tomb Raider" остановлены на две недели30 марта, 15:06 • 13137 просмотра
Отец погибшего в Колумбайне раскритиковал новый ромком с Паттинсоном и Зендаей - в чем дело30 марта, 13:44 • 14840 просмотра
Ольга Фреймут показала кадры со дня рождения своей 91-летней бабушкиVideo30 марта, 12:19 • 30221 просмотра
HBO раскрыли планы на спин-оффы "Игры престолов"28 марта, 14:00 • 41032 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Хранитель
Дипломатка
Сериал

Virgin Galactic открыла бронирование космических полетов по $750 тыс. и запустила возвращение к туристическим рейсам

Киев • УНН

 • 294 просмотра

Компания возобновила продажу билетов на полеты и готовит новый космоплан Delta. Акции выросли на 22% несмотря на финансовые убытки и падение выручки Virgin Galactic.

Virgin Galactic открыла бронирование космических полетов по $750 тыс. и запустила возвращение к туристическим рейсам

Virgin Galactic возобновила ограниченную продажу билетов на свои коммерческие космические полеты после двухлетнего перерыва. Стоимость одного места составляет 750 тысяч долларов, что на 100 тысяч больше предыдущей цены. Об этом компания сообщила после публикации финансовых результатов за четвертый квартал 2025 года, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

Компания заявила, что выпустила ограниченное количество билетов на будущие космические экспедиции, чем фактически дала сигнал о подготовке к возвращению туристических полетов.

На фоне этого акции Virgin Galactic после завершения основной сессии выросли на 22%. В то же время до этого за год бумаги компании потеряли около 30% стоимости.

Продажа билетов была приостановлена на время подготовки нового модернизированного космоплана Delta, который должен стать основой для возобновления регулярных полетов.

Финансовое состояние компании

Решение о возобновлении продаж совпало с публикацией квартальной отчетности, которая оказалась слабее прогнозов аналитиков.

Выручка Virgin Galactic за четвертый квартал 2025 года составила около 312 тысяч долларов, что ниже ожидаемых 360 тысяч. Убыток компании составил 98 центов на акцию при прогнозе в 82 цента.

В компании также сообщили, что ожидают ввода в эксплуатацию второго космического корабля SpaceShip в конце четвертого квартала этого года или в начале 2027 года. Именно тогда Virgin Galactic планирует наращивать количество полетов.

По состоянию на конец отчетного периода компания имела 144,7 миллиона долларов наличных средств и их эквивалентов, что на 19% меньше, чем годом ранее. Отдельно Virgin Galactic прогнозирует расходы на уровне около 90 миллионов долларов уже в первом квартале 2026 года.

Степан Гафтко

Новости МираТехнологии
Техника
Бренд
Bloomberg L.P.
Virgin Galactic