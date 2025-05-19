Китай начал сборку своего суперкомпьютера в космосе

Китай начинает собирать свой суперкомпьютер в космосе, сообщает The Verge, пишет УНН.

Детали

Китай запустил первые 12 спутников орбитальной суперкомпьютерной спутниковой сети из 2800 спутников, сообщает Space News. Согласно объявлению ADA Space (с машинным переводом), спутники, созданные компанией ADA Space, Zhijiang Laboratory и Neijang High-Tech Zone, смогут самостоятельно обрабатывать данные, которые они собирают, а не полагаться на наземные станции.

Спутники являются частью программы ADA Space "Star Compute" и первыми из того, что она называет "Three-Body Computing Constellation", пишет компания. Каждый из 12 спутников имеет встроенную модель искусственного интеллекта с 8 миллиардами параметров и способен выполнять 744 тера-операции в секунду (TOPS) - это мера их вычислительной мощности искусственного интеллекта - и вместе ADA Space говорит, что они могут управлять 5 пета-операциями в секунду, или POPS. Это немного больше, чем, скажем, 40 TOPS, необходимых для ПК Microsoft Copilot. Конечная цель состоит в том, чтобы иметь сеть из тысяч спутников, которые достигают 1000 POPS, согласно китайскому правительству.

По данным Space News, спутники общаются друг с другом со скоростью до 100 Гбит/с с помощью лазеров и совместно используют 30 терабайт памяти. 12, запущенных на прошлой неделе, несут научные полезные нагрузки, включая рентгеновский поляризационный детектор для фиксации кратковременных космических явлений, таких как вспышки гамма-излучения. Спутники также имеют возможность создавать трехмерные цифровые данные-близнецы, которые можно использовать для таких целей, как реагирование на чрезвычайные ситуации, игры и туризм, говорится в сообщении ADA Space.

По данным South China Morning Post, преимущества космического суперкомпьютера выходят за пределы экономии времени на общение. Издание отмечает, что традиционные спутниковые передачи медленные, и что "менее 10 процентов" спутниковых данных попадает на Землю из-за таких вещей, как ограниченная пропускная способность и доступность наземных станций. А Джонатан Макдавелл, историк космоса и астроном из Гарвардского университета, сказал изданию: "Орбитальные центры обработки данных могут использовать солнечную энергию и излучать ее тепло в космос, уменьшая потребности в энергии и углеродный след". По его словам, как США, так и Европа могли бы реализовать подобные проекты в будущем, пишет SCMP.

В Китае прорыв в области EUV для производства чипов - SCMP