В Китае прорыв в области EUV для производства чипов – SCMP

$41.740.01
47.390.01
ukenru
Мы уже потеряли возможность закупать посевной материал у украинских производителей - эксперт
Эксклюзив
11:06 • 6 просмотра

Мы уже потеряли возможность закупать посевной материал у украинских производителей - эксперт

10:23 • 2424 просмотра

Тариф на свет сохранят без изменений до конца октября - Шмыгаль

Эксклюзив
09:35 • 12186 просмотра

Строительство метро на Виноградарь: застройщик ответил, повлияет ли на темпы прорыв трубы

08:02 • 31361 просмотра

Всемирный день футбола: победы и поражения украинской сборной за год

07:23 • 38153 просмотра

Первые сто дней президентства Трампа: чем запомнились и чего ждать в будущем

Эксклюзив
07:19 • 38251 просмотра

За ширмой науки - интересы фармгиганта: как Академия правовых наук прикрыла давление на аптечный бизнес

06:48 • 36512 просмотра

Магнитные бури в мае: даты и интенсивность геомагнитных колебаний

28 апреля, 18:27 • 31340 просмотра

Сергея Корецкого избрали главой правления Нафтогаз Украины

Эксклюзив
28 апреля, 14:20 • 58596 просмотра

Сезон аллергии: на что обратить внимание в мае и как облегчить симптомы

Эксклюзив
28 апреля, 14:15 • 58857 просмотра

На участке строительства метро на Виноградаре произошел прорыв водопроводной трубы – Автострада

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+20°
5.9м/с
23%
753 мм
Популярные новости

Артиллеристы ВСУ эффектно уничтожили российскую САУ "Мста-С"

29 апреля, 02:17 • 26738 просмотра

В Украину возвращается тепло: какой будет погода во вторник

29 апреля, 03:48 • 15190 просмотра

Атака россиян на Днепропетровщину: погибла 12-летняя девочка, много раненых

29 апреля, 04:52 • 18906 просмотра

Трамп допустил, что путин может довести ситуацию до того, что он станет на сторону Украины

07:25 • 20490 просмотра

В Донецкой области враг под утро ударил по 5 городам и селам, за сутки 5 погибших, среди раненых ребенок

08:32 • 11768 просмотра
публикации

Всемирный день футбола: победы и поражения украинской сборной за год

08:02 • 31361 просмотра

Первые сто дней президентства Трампа: чем запомнились и чего ждать в будущем

07:23 • 38153 просмотра

За ширмой науки - интересы фармгиганта: как Академия правовых наук прикрыла давление на аптечный бизнес
Эксклюзив

07:19 • 38251 просмотра

Магнитные бури в мае: даты и интенсивность геомагнитных колебаний

06:48 • 36512 просмотра

Борьба с коррупцией обходится Украине дороже, чем сама коррупция? Цифры и кейсы из отчета НАБУ

28 апреля, 16:07 • 40379 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Урсула фон дер Ляйен

Александр Сырский

Педро Санчес

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Испания

Португалия

Киев

Реклама
УНН Lite

"Грешники" собрали в мире более 160 млн долларов за два уикенда: в США новый фильм Райана Куглера потеснил "Minecraft"

28 апреля, 13:22 • 25327 просмотра

Звезда киносаги "Гарри Поттер" Руперт Гринт во второй раз стал отцом

28 апреля, 08:56 • 45210 просмотра

OutKast, Синди Лопер и The White Stripes войдут в Зал славы рок-н-ролла

28 апреля, 08:46 • 44515 просмотра

Пять невероятных долгожданных премьер мая: что посмотреть

26 апреля, 14:39 • 151318 просмотра

Канье Уэст запустил первый стрим на Twitch и за считанные минуты улетел в бан за зигование

25 апреля, 15:56 • 64786 просмотра
Актуальное

Шахед-136

БМ-27 "Ураган"

Сухой Су-27

Фокс Ньюс

Беспилотный летательный аппарат

В Китае прорыв в области EUV для производства чипов – SCMP

Киев • УНН

 • 200 просмотра

Китайские исследователи создали платформу источника света EUV, что приближает страну к независимому производству передовых чипов. Разработка достигла международно-конкурентных параметров.

В Китае прорыв в области EUV для производства чипов – SCMP

Китайские исследователи преодолели барьер для отечественного производства передовых чипов, создав платформу источника света в экстремальном ультрафиолетовом (EUV) диапазоне, которая работает с конкурентоспособными на международном уровне параметрами, согласно исследовательской работе, пишет УНН со ссылкой на South China Morning Post.

Детали

Группу из Шанхайского института оптики и точной механики Китайской академии наук возглавил Линь Нань, который ранее возглавлял отдел технологий источников света в ASML в Нидерландах.

ASML, единственный в мире производитель машин EUV, которые имеют решающее значение для производства чипов с узлами менее семи нанометров, был лишен возможности продавать свои передовые модели Китаю с 2019 года из-за давления со стороны США, отмечает издание.

В обращении к инвесторам 16 апреля генеральный директор ASML Кристоф Фуке сказал, что "всегда можно генерировать немного EUV-света, но Китаю понадобится много лет, чтобы создать машину EUV".

Линь вернулся в Китай в 2021 году и основал передовую исследовательскую группу по технологии фотолитографии, которая отвечала за эту работу.

До прихода в ASML Линь проходил обучение у Энн Л'Юлье, лауреата Нобелевской премии по физике 2023 года и члена Королевской шведской академии наук, в рамках стипендии, присуждаемой программой Европейского Союза Марии Склодовской-Кюри.

В статье, опубликованной в мартовском выпуске Chinese Journal of Lasers, говорится, что группа разработала источник света EUV с лазерной плазмой (LPP), основной компонент фотолитографических машин, что может стать прорывом для полупроводниковой промышленности Китая, указывает издание.

"Экспериментальная платформа будет поддерживать локализацию твердотельных лазерно-управляемых плазменных источников света EUV и измерительных систем, играя решающую роль в усилиях Китая по разработке технологии EUV-фотолитографии и ее ключевых компонентов", - говорится в работе.

Согласно работе, Линь и его команда создали платформу на основе твердотельного лазера, в отличие от промышленных фотолитографических устройств ASML, которые используют свет, полученный с помощью технологии CO2, для переноса рисунков схем на кремний и другие подложки.

Лазеры CO2 обеспечивают мощность более 10 киловатт и высокую частоту повторения по сравнению с более низкой производительностью платформ на основе твердотельных тел.

"Хотя коммерческие лазеры CO2 имеют высокую мощность, они большие, неэффективные с точки зрения эффективности подключения к сети (ниже 5 процентов) и дорогие с точки зрения эксплуатации и электроэнергии", - написали Линь и его коллеги.

"Твердотельные импульсные лазеры, которые достигли быстрого прогресса за последнее десятилетие, теперь достигают выходной мощности на уровне киловатта и, как ожидается, в будущем достигнут в 10 раз большей. Они имеют компактный размер, с эффективностью подключения к сети около 20 процентов и могут стать перспективной заменой CO2-лазеров в качестве движущей силы следующего поколения для фотолитографии LPP-EUV", - сказано в работе.

Huawei удваивает выпуск чипов ИИ: ключевой шаг в борьбе за технологическую независимость Китая25.02.25, 11:31 • 30232 просмотра

Экспериментальная платформа достигла результатов, которые были на одном уровне с аналогичными международными исследованиями твердотельных LLP EUV, при этом достигнув более половины коэффициента эффективности преобразования коммерчески доступных источников света, управляемых CO2-лазером, говорится в работе.

Используя 1-микронный твердотельный лазер, команда достигла максимальной эффективности преобразования 3,42 процента, что превышает 3,2 процента, зарегистрированные в 2019-м Нидерландским передовым исследовательским центром по нанолитографии, и 1,8 процента ETH Zurich в 2021 году.

Сравнение данных показало, что китайская платформа отстает от Университета Центральной Флориды, который достиг 4,9 процента в 2007 году, и японского Университета Уцуномия, который в прошлом году зафиксировал эффективность преобразования 4,7 процента, пишет издание.

В соответствии с работой, эффективность преобразования коммерчески доступных источников света для фотолитографии EUV, управляемых CO2-лазером, составляет около 5,5 процента.

Исследователи отметили, что твердотельные лазеры киловаттного уровня с длиной волны 1 микрон, способные обеспечить достаточно высокую эффективность преобразования, уже были хорошо разработаны и коммерчески доступны.

"Даже с эффективностью преобразования 3 процента, твердотельный лазерный источник света LPP-EUV может обеспечить мощность в диапазоне ватт, что делает его пригодным для проверки экспозиции EUV и проверки масок", - написали они.

Исследователи подсчитали, что теоретическая максимальная эффективность преобразования платформы может приближаться к 6%.

WSJ: китайская Huawei разрабатывает новый ИИ-чип, стремясь конкурировать с Nvidia28.04.25, 09:09 • 3158 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Новости МираТехнологии
Китай
Соединенные Штаты
Brent
$63.89
Bitcoin
$94,995.50
S&P 500
$5,504.44
Tesla
$281.00
Газ TTF
$30.90
Золото
$3,323.11
Ethereum
$1,831.79