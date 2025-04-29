В Китае прорыв в области EUV для производства чипов – SCMP

Китайские исследователи преодолели барьер для отечественного производства передовых чипов, создав платформу источника света в экстремальном ультрафиолетовом (EUV) диапазоне, которая работает с конкурентоспособными на международном уровне параметрами, согласно исследовательской работе, пишет УНН со ссылкой на South China Morning Post.

Детали

Группу из Шанхайского института оптики и точной механики Китайской академии наук возглавил Линь Нань, который ранее возглавлял отдел технологий источников света в ASML в Нидерландах.

ASML, единственный в мире производитель машин EUV, которые имеют решающее значение для производства чипов с узлами менее семи нанометров, был лишен возможности продавать свои передовые модели Китаю с 2019 года из-за давления со стороны США, отмечает издание.

В обращении к инвесторам 16 апреля генеральный директор ASML Кристоф Фуке сказал, что "всегда можно генерировать немного EUV-света, но Китаю понадобится много лет, чтобы создать машину EUV".

Линь вернулся в Китай в 2021 году и основал передовую исследовательскую группу по технологии фотолитографии, которая отвечала за эту работу.

До прихода в ASML Линь проходил обучение у Энн Л'Юлье, лауреата Нобелевской премии по физике 2023 года и члена Королевской шведской академии наук, в рамках стипендии, присуждаемой программой Европейского Союза Марии Склодовской-Кюри.

В статье, опубликованной в мартовском выпуске Chinese Journal of Lasers, говорится, что группа разработала источник света EUV с лазерной плазмой (LPP), основной компонент фотолитографических машин, что может стать прорывом для полупроводниковой промышленности Китая, указывает издание.

"Экспериментальная платформа будет поддерживать локализацию твердотельных лазерно-управляемых плазменных источников света EUV и измерительных систем, играя решающую роль в усилиях Китая по разработке технологии EUV-фотолитографии и ее ключевых компонентов", - говорится в работе.

Согласно работе, Линь и его команда создали платформу на основе твердотельного лазера, в отличие от промышленных фотолитографических устройств ASML, которые используют свет, полученный с помощью технологии CO2, для переноса рисунков схем на кремний и другие подложки.

Лазеры CO2 обеспечивают мощность более 10 киловатт и высокую частоту повторения по сравнению с более низкой производительностью платформ на основе твердотельных тел.

"Хотя коммерческие лазеры CO2 имеют высокую мощность, они большие, неэффективные с точки зрения эффективности подключения к сети (ниже 5 процентов) и дорогие с точки зрения эксплуатации и электроэнергии", - написали Линь и его коллеги.

"Твердотельные импульсные лазеры, которые достигли быстрого прогресса за последнее десятилетие, теперь достигают выходной мощности на уровне киловатта и, как ожидается, в будущем достигнут в 10 раз большей. Они имеют компактный размер, с эффективностью подключения к сети около 20 процентов и могут стать перспективной заменой CO2-лазеров в качестве движущей силы следующего поколения для фотолитографии LPP-EUV", - сказано в работе.

Huawei удваивает выпуск чипов ИИ: ключевой шаг в борьбе за технологическую независимость Китая

Экспериментальная платформа достигла результатов, которые были на одном уровне с аналогичными международными исследованиями твердотельных LLP EUV, при этом достигнув более половины коэффициента эффективности преобразования коммерчески доступных источников света, управляемых CO2-лазером, говорится в работе.

Используя 1-микронный твердотельный лазер, команда достигла максимальной эффективности преобразования 3,42 процента, что превышает 3,2 процента, зарегистрированные в 2019-м Нидерландским передовым исследовательским центром по нанолитографии, и 1,8 процента ETH Zurich в 2021 году.

Сравнение данных показало, что китайская платформа отстает от Университета Центральной Флориды, который достиг 4,9 процента в 2007 году, и японского Университета Уцуномия, который в прошлом году зафиксировал эффективность преобразования 4,7 процента, пишет издание.

В соответствии с работой, эффективность преобразования коммерчески доступных источников света для фотолитографии EUV, управляемых CO2-лазером, составляет около 5,5 процента.

Исследователи отметили, что твердотельные лазеры киловаттного уровня с длиной волны 1 микрон, способные обеспечить достаточно высокую эффективность преобразования, уже были хорошо разработаны и коммерчески доступны.

"Даже с эффективностью преобразования 3 процента, твердотельный лазерный источник света LPP-EUV может обеспечить мощность в диапазоне ватт, что делает его пригодным для проверки экспозиции EUV и проверки масок", - написали они.

Исследователи подсчитали, что теоретическая максимальная эффективность преобразования платформы может приближаться к 6%.

WSJ: китайская Huawei разрабатывает новый ИИ-чип, стремясь конкурировать с Nvidia