WSJ: китайская Huawei разрабатывает новый ИИ-чип, стремясь конкурировать с Nvidia

Huawei Technologies готовится к тестированию своего новейшего и самого мощного ИИ-процессора, который, как надеется компания, сможет заменить некоторые более дорогие продукты американского гиганта по производству чипов Nvidia, сообщает The Wall Street Journal, пишет УНН.



Детали

Устойчивый прогресс одной из ведущих технологических компаний Китая указывает на устойчивость полупроводниковой промышленности страны, несмотря на попытки Вашингтона помешать ей, в том числе путем прекращения доступа к западному оборудованию для производства чипов, пишет издание.

По словам людей, знакомых с ситуацией, Huawei обратилась к некоторым китайским технологическим компаниям с просьбой провести тестирование технической возможности нового чипа под названием Ascend 910D. По словам некоторых людей, компания должна получить первую партию образцов процессора в конце мая.

Разработка все еще находится на ранней стадии, и для оценки производительности чипа и его подготовки к отправке клиентам потребуется провести ряд тестов, сообщили люди.

Huawei надеется, что последняя версия ее процессоров Ascend AI будет более мощной, чем H100 от Nvidia, популярный чип, используемый для обучения ИИ, выпущенный в 2022 году, сказал один из источников. Предыдущие версии назывались 910B и 910C.

В этом году Huawei собирается отправить более 800 000 чипов Ascend 910B и 910C клиентам, включая государственных операторов связи и частных разработчиков искусственного интеллекта, таких как родительская компания TikTok ByteDance, сообщили источники. Некоторые покупатели уже ведут переговоры с Huawei об увеличении заказов на 910C после того, как администрация Трампа ограничила экспорт H20 от Nvidia, сообщили источники.

В апреле Huawei представила CloudMatrix 384, вычислительную систему, объединяющую 384 чипа Ascend 910C. Некоторые аналитики заявили, что система была более мощной, чем флагманская стоечная система Nvidia, которая содержит 72 чипа Nvidia Blackwell, при определенных обстоятельствах, хотя китайская система потребляет больше энергии.

Дополнение

Huawei стала чемпионом Китая в технологической отрасли, где США остаются впереди. Компания из Шэньчжэня разработала некоторые из самых перспективных в стране заменителей ИИ-чипов от Nvidia. Это часть усилий Пекина по формированию самодостаточной полупроводниковой промышленности.