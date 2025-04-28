WSJ: китайська Huawei розробляє новий ШІ-чіп, прагнучи конкурувати з Nvidia

Huawei Technologies готується до тестування свого найновішого та найпотужнішого ШІ-процесора, який, як сподівається компанія, зможе замінити деякі дорожчі продукти американського гіганта з виробництва чіпів Nvidia, повідомляє The Wall Street Journal, пише УНН.



Деталі

Стійкий прогрес однієї з провідних технологічних компаній Китаю вказує на стійкість напівпровідникової промисловості країни, попри спроби Вашингтона завадити їй, у тому числі шляхом припинення доступу до західного обладнання для виробництва чіпів, пише видання.

За словами людей, знайомих із ситуацією, Huawei звернулася до деяких китайських технологічних компаній із проханням провести тестування технічної можливості нового чіпа під назвою Ascend 910D. За словами деяких людей, компанія має отримати першу партію зразків процесора наприкінці травня.

Розробка все ще перебуває на ранній стадії, і для оцінки продуктивності чіпа та його підготовки до відправки клієнтам потрібно буде провести низку тестів, повідомили люди.

Huawei сподівається, що остання версія її процесорів Ascend AI буде потужнішою, ніж H100 від Nvidia, популярний чіп, що використовується для навчання ШІ, випущений у 2022 році, сказав один із джерел. Попередні версії називалися 910B та 910C.

Цього року Huawei збирається відправити понад 800 000 чіпів Ascend 910B та 910C клієнтам, включаючи державних операторів зв'язку та приватних розробників штучного інтелекту, таких як батьківська компанія TikTok ByteDance, повідомили джерела. Деякі покупці вже ведуть переговори з Huawei про збільшення замовлень на 910C після того, як адміністрація Трампа обмежила експорт H20 ​​від Nvidia, повідомили джерела.

У квітні Huawei представила CloudMatrix 384, обчислювальну систему, що об'єднує 384 чіпи Ascend 910C. Деякі аналітики заявили, що система була потужнішою за флагманську стійкову систему Nvidia, яка містить 72 чіпи Nvidia Blackwell, за певних обставин, хоча китайська система споживає більше енергії.

Доповнення

Huawei стала чемпіоном у Китаї у технологічній галузі, де США залишаються попереду. Компанія з Шеньчженя розробила деякі з найперспективніших у країні замінників ШІ-чіпів від Nvidia. Це частина зусиль Пекіна щодо формування самодостатньої напівпровідникової промисловості.