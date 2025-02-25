Huawei удваивает выпуск чипов ИИ: ключевой шаг в борьбе за технологическую независимость Китая

Китайская компания Huawei значительно увеличила выпуск микросхем искусственного интеллекта Ascend 910C, что стало ключевым прорывом в попытках Китая создать собственные передовые полупроводники, несмотря на санкции США.

Об этом сообщает Financial Times, пишет УНН.

Детали

По данным осведомленных источников, Huawei удвоила выход качественных чипов - с 20% до почти 40% за год. Это означает, что производство впервые стало прибыльным. Компания ставит цель повысить этот показатель до 60%, что соответствует мировым стандартам.

Этот прорыв является шагом вперед в реализации надежд Китая на создание вычислительной инфраструктуры, способной поддержать его растущую отрасль искусственного интеллекта, несмотря на экспортный контроль США, направленный ограничить возможности страны по разработке чувствительных технологий.

Эти усилия пользуются государственной поддержкой: Пекин призывает местные технологические компании закупать больше ИИ-чипов Huawei и отказаться от американского производителя чипов Nvidia стоимостью $3,3 трлн, который по-прежнему остается лидером рынка в Китае.

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Основатель Huawei Жэнь Чжэнфэй в разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что Китай больше не испытывает «отсутствия ядра и души» - фразы, которая в 1999 году описывала технологическую зависимость страны от Запада.

Я твердо верю, что великий Китай будет расти быстрее - добавил он.

Недавний прогресс Huawei также имеет важное значение для достижения Китаем цели достижения полной независимости в производстве современных микросхем.

Ведущий мировой производитель микросхем Taiwan Semiconductor Manufacturing Company был вынужден прекратить выпуск чипов Ascend и современных чипов для смартфонов в 2020 году после того, как Вашингтон заблокировал Huawei доступ к производству, использующему американские технологии.

Остин Лайонс, аналитик по полупроводникам из консалтинговой компании Creative Strategies, сравнил производственный этап Huawei с предполагаемым выходом TSMC в 60% для производства процессора Nvidia H100 AI, чипа аналогичного размера. Исходя из этого, возможно, что конкурирующий продукт, такой как Huawei, будет коммерчески жизнеспособным при выходе в 40%.

Huawei объединилась с китайской производственной группой Semiconductor Manufacturing International Corp, находящейся под санкциями, для повторного запуска своего чипа Ascend.

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В настоящее время SMIC использует свой так называемый процесс N+2, который позволяет производить передовые чипы без технологии экстремального ультрафиолета. В настоящее время Китаю запрещено закупать машины EUV-литографии, самое современное оборудование для производства чипов у голландской группы ASML.

Компания Huawei из Шэньчжэня планирует произвести 100 000 процессоров 910C и 300 000 чипов 910B в этом году. Это сопоставимо с 200 000 910B и отсутствием массового производства 910C в 2024 году. Такие цифры свидетельствуют о том, что Nvidia по-прежнему будет продавать больше ИИ-чипов в Китае, чем Huawei, несмотря на то, что американская компания может продавать китайским клиентам только свои чипы H20 - менее мощную версию чипов H100, разработанную в соответствии с экспортным контролем Вашингтона.

Консалтинговая компания SemiAnalysis подсчитала, что в прошлом году Nvidia заработала 12 млрд долларов, продав 1 млн своих чипов H20 в Китай.

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Huawei сталкивается с трудностями, пытаясь убедить больше клиентов отказаться от Nvidia. Один человек, близкий к бизнесу, указал на программное обеспечение Cuda от Nvidia, которое известно тем, что его проще использовать и оно способно обрабатывать данные быстрее, чем предложения Huawei.

Компании, занимающиеся искусственным интеллектом, и исследователи из Huawei также заявили, что Ascend 910B не очень хорошо подходит для обучения крупномасштабных моделей из-за проблем с межчиповыми соединениями и проблем с памятью. Сообщается, что на долю Huawei в настоящее время приходится более трех четвертей общего объема производства чипов ИИ в Китае.

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