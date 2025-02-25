Huawei подвоює випуск чіпів ШІ: ключовий крок у боротьбі за технологічну незалежність Китаю

Китайська компанія Huawei значно збільшила випуск мікросхем штучного інтелекту Ascend 910C, що стало ключовим проривом у спробах Китаю створити власні передові напівпровідники, попри санкції США.

Про це повідомляє Financial Times, пише УНН.

Деталі

За даними обізнаних джерел, Huawei подвоїла вихід якісних чіпів – з 20% до майже 40% за рік. Це означає, що виробництво вперше стало прибутковим. Компанія ставить за мету підвищити цей показник до 60%, що відповідає світовим стандартам.

Цей прорив є кроком вперед у реалізації надій Китаю на створення обчислювальної інфраструктури, здатної підтримати його зростаючу галузь штучного інтелекту, попри експортний контроль США, спрямований обмежити можливості країни з розробки чутливих технологій.

Ці зусилля користуються державною підтримкою: Пекін закликає місцеві технологічні компанії закуповувати більше ШІ-чіпів Huawei і відмовитися від американського виробника чіпів Nvidia вартістю $3,3 трлн, який як і раніше залишається лідером ринку в Китаї.

Трамп планує ввести 25% мит на авто, ліки та чіпи

Засновник Huawei Жень Чженфей у розмові з головою КНР Сі Цзіньпіном заявив, що Китай більше не відчуває "відсутності ядра і душі" – фрази, яка в 1999 році описувала технологічну залежність країни від Заходу.

Я твердо вірю, що великий Китай буде рости швидше - додав він.

Нещодавній прогрес Huawei також має важливе значення для досягнення Китаєм мети досягнення повної незалежності у виробництві сучасних мікросхем.

Провідний світовий виробник мікросхем Taiwan Semiconductor Manufacturing Company був змушений припинити випуск чіпів Ascend і сучасних чіпів для смартфонів у 2020 році після того, як Вашингтон заблокував Huawei доступ до виробництва, що використовує американські технології.

Остін Лайонс, аналітик з напівпровідників з консалтингової компанії Creative Strategies, порівняв виробничий етап Huawei з передбачуваним виходом TSMC в 60% для виробництва процесора Nvidia H100 AI, чіпа аналогічного розміру. Виходячи з цього, можливо, що конкуруючий продукт, такий як Huawei, буде комерційно життєздатним при виході в 40%.

Huawei об'єдналася з китайською виробничою групою Semiconductor Manufacturing International Corp, що знаходиться під санкціями, для повторного запуску свого чіпа Ascend.

США вводять нові мита на сталь та алюміній: які країни постраждають

В даний час SMIC використовує свій так званий процес N+2, який дозволяє виробляти передові чіпи без технології екстремального ультрафіолету. В даний час Китаю заборонено закуповувати машини EUV-літографії, найсучасніше обладнання для виробництва чіпів у голландської групи ASML.

Компанія Huawei з Шеньчженя планує виробити 100 000 процесорів 910C і 300 000 чіпів 910B в цьому році. Це можна порівняти з 200 000 910B і відсутністю масового виробництва 910C в 2024 році. Такі цифри свідчать про те, що Nvidia, як і раніше, буде продавати більше ШІ-чіпів в Китаї, ніж Huawei, незважаючи на те, що американська компанія може продавати китайським клієнтам тільки свої чіпи H20 - менш потужну версію чіпів H100, розроблену відповідно до експортного контролю Вашингтона.

Консалтингова компанія SemiAnalysis підрахувала, що минулого року Nvidia заробила 12 млрд доларів, продавши 1 млн своїх чіпів H20 в Китай.

Новий китайський алгоритм збільшує швидкість GPU Nvidia у 800 разів

Huawei стикається з труднощами, намагаючись переконати більше клієнтів відмовитися від Nvidia. Одна людина, близька до бізнесу, вказала на програмне забезпечення Cuda від Nvidia, яке відоме тим, що його простіше використовувати і воно здатне обробляти дані швидше, ніж пропозиції Huawei.

Компанії, що займаються штучним інтелектом, і дослідники з Huawei також заявили, що Ascend 910B не дуже добре підходить для навчання великомасштабних моделей через проблеми з міжчіповими з'єднаннями і проблеми з пам'яттю. Повідомляється, що на частку Huawei в даний час припадає понад три чверті загального обсягу виробництва чіпів ШІ в Китаї.

Баланс між прогресом та безпекою: 50 років тому вчені створили модель саморегулювання науки без політиків