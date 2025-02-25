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Huawei подвоює випуск чіпів ШІ: ключовий крок у боротьбі за технологічну незалежність Китаю

Huawei подвоює випуск чіпів ШІ: ключовий крок у боротьбі за технологічну незалежність Китаю

Київ • УНН

 • 30179 перегляди

Китайська Huawei збільшила вихід якісних чіпів Ascend 910C з 20% до 40% за рік, зробивши виробництво прибутковим. Компанія планує виготовити 100 000 процесорів 910C цього року, кидаючи виклик домінуванню Nvidia на ринку.

Китайська компанія Huawei значно збільшила випуск мікросхем штучного інтелекту Ascend 910C, що стало ключовим проривом у спробах Китаю створити власні передові напівпровідники, попри санкції США.

Про це повідомляє Financial Times, пише УНН.

Деталі

За даними обізнаних джерел, Huawei подвоїла вихід якісних чіпів – з 20% до майже 40% за рік. Це означає, що виробництво вперше стало прибутковим. Компанія ставить за мету підвищити цей показник до 60%, що відповідає світовим стандартам.

Цей прорив є кроком вперед у реалізації надій Китаю на створення обчислювальної інфраструктури, здатної підтримати його зростаючу галузь штучного інтелекту, попри експортний контроль США, спрямований обмежити можливості країни з розробки чутливих технологій.

Ці зусилля користуються державною підтримкою: Пекін закликає місцеві технологічні компанії закуповувати більше ШІ-чіпів Huawei і відмовитися від американського виробника чіпів Nvidia вартістю $3,3 трлн, який як і раніше залишається лідером ринку в Китаї. 

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Засновник Huawei Жень Чженфей у розмові з головою КНР Сі Цзіньпіном заявив, що Китай більше не відчуває "відсутності ядра і душі" – фрази, яка в 1999 році описувала технологічну залежність країни від Заходу.

Я твердо вірю, що великий Китай буде рости швидше

- додав він.

Нещодавній прогрес Huawei також має важливе значення для досягнення Китаєм мети досягнення повної незалежності у виробництві сучасних мікросхем.

Провідний світовий виробник мікросхем Taiwan Semiconductor Manufacturing Company був змушений припинити випуск чіпів Ascend і сучасних чіпів для смартфонів у 2020 році після того, як Вашингтон заблокував Huawei доступ до виробництва, що використовує американські технології.

Остін Лайонс, аналітик з напівпровідників з консалтингової компанії Creative Strategies, порівняв виробничий етап Huawei з передбачуваним виходом TSMC в 60% для виробництва процесора Nvidia H100 AI, чіпа аналогічного розміру. Виходячи з цього, можливо, що конкуруючий продукт, такий як Huawei, буде комерційно життєздатним при виході в 40%.

Huawei об'єдналася з китайською виробничою групою Semiconductor Manufacturing International Corp, що знаходиться під санкціями, для повторного запуску свого чіпа Ascend.

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В даний час SMIC використовує свій так званий процес N+2, який дозволяє виробляти передові чіпи без технології екстремального ультрафіолету. В даний час Китаю заборонено закуповувати машини EUV-літографії, найсучасніше обладнання для виробництва чіпів у голландської групи ASML.  

Компанія Huawei з Шеньчженя планує виробити 100 000 процесорів 910C і 300 000 чіпів 910B в цьому році. Це можна порівняти з 200 000 910B і відсутністю масового виробництва 910C в 2024 році. Такі цифри свідчать про те, що Nvidia, як і раніше, буде продавати більше ШІ-чіпів в Китаї, ніж Huawei, незважаючи на те, що американська компанія може продавати китайським клієнтам тільки свої чіпи H20 - менш потужну версію чіпів H100, розроблену відповідно до експортного контролю Вашингтона.

Консалтингова компанія SemiAnalysis підрахувала, що минулого року Nvidia заробила 12 млрд доларів, продавши 1 млн своїх чіпів H20 в Китай.

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Huawei стикається з труднощами, намагаючись переконати більше клієнтів відмовитися від Nvidia. Одна людина, близька до бізнесу, вказала на програмне забезпечення Cuda від Nvidia, яке відоме тим, що його простіше використовувати і воно здатне обробляти дані швидше, ніж пропозиції Huawei.  

Компанії, що займаються штучним інтелектом, і дослідники з Huawei також заявили, що Ascend 910B не дуже добре підходить для навчання великомасштабних моделей через проблеми з міжчіповими з'єднаннями і проблеми з пам'яттю. Повідомляється, що на частку Huawei в даний час припадає понад три чверті загального обсягу виробництва чіпів ШІ в Китаї. 

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Аліна Волянська

Аліна Волянська

Новини СвітуТехнології
si-tszinpinСі Цзіньпін
kytaiКитай
spolucheni-shtatyСполучені Штати

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