Трамп планує ввести 25% мит на авто, ліки та чіпи

Президент США Дональд Трамп заявив у вівторок, що має намір ввести мита на автомобілі "в районі 25%" та аналогічні мита на імпорт напівпровідників та фармацевтичних препаратів, що є останнім із серії заходів, що загрожують перевернути міжнародну торгівлю, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

У п'ятницю Трамп заявив, що мита на автомобілі набудуть чинності вже 2 квітня, наступного дня після того, як члени його адміністрації мають надати йому звіти з викладом варіантів низки імпортних мит.

Трамп давно виступає проти того, що він називає несправедливим ставленням до експорту автомобілів із США на іноземних ринках.

Європейський Союз, наприклад, збирає 10% мит на імпорт транспортних засобів, що в чотири рази перевищує ставку мит США на легкові автомобілі в 2,5%. Проте США стягують 25% мит на пікапи з інших країн, окрім Мексики та Канади, податок, який робить транспортні засоби дуже прибутковими для автовиробників Детройта.

Глава ЄС з питань торгівлі Марош Шефчович зустрінеться з колегами з США - міністром торгівлі Говардом Лутніком, кандидатом Трампа на посаду торгового представника США Джеймісоном Гріром і директором Національної економічної ради Кевіном Гассеттом - у Вашингтоні в середу, щоб обговорити різні мита, якими погрожує Трамп.

Відповідаючи на запитання про те, чи може ЄС уникнути взаємних мит, які він запропонував минулого тижня, Трамп повторив свою заяву про те, що ЄС уже дав сигнал про те, що знизить свої мита на американські автомобілі до рівня США, хоча законодавці ЄС заперечують це.

Він сказав, що тисне на чиновників ЄС, щоб вони збільшили імпорт автомобілів та інших товарів у США.

У вівторок Трамп заявив журналістам у своєму маєтку Мар-а-Лаго у Флориді, що галузеві мита на фармацевтичні препарати та напівпровідникові чіпи також починатимуться з "25% або вище", суттєво збільшуючись протягом року.

Він не назвав дати оголошення цих мит і сказав, що хотів би дати деякий час виробникам ліків і чіпів для створення заводів у США, щоб вони могли уникнути мит.

Трамп сказав, що він очікує, що деякі з найбільших компаній у світі оголосить про нові інвестиції в Сполучених Штатах протягом наступних кількох тижнів. Більше подробиць він не надав.

Мито на імпорт автомобілів у 25% змінило б ситуацію для глобальної автомобільної промисловості, яка вже страждає від невизначеності, спричиненої митною драмою Трампа.

Подібна драма розігралася в 2018 і 2019 роках під час першого терміну Трампа, коли Міністерство торгівлі провело розслідування щодо національної безпеки щодо імпорту автомобілів і виявило, що він послабив вітчизняну промислову базу. У той час Трамп погрожував запровадити мита на автомобілі обсягом 25%, але зрештою не вжив жодних дій, що призвело до скасування повноважень щодо мит цього розслідування.

Але деякі дослідження, які були використані для розслідування 2018 року, можуть бути повторно використані або оновлені в межах нових зусиль щодо мит на автомобілі.

Доповнення

Після своєї інавгурації чотири тижні тому Трамп ввів 10% мит на весь імпорт з Китаю, окрім існуючих зборів, через те, що Китай не зупинив торгівлю фентанілом. Він також оголосив, а потім відклав на місяць 25% мит на товари з Мексики та неенергетичний імпорт з Канади.

Він також призначив 12 березня датою початку дії 25% мит на всі імпортні сталь і алюміній, скасувавши винятки для Канади, Мексики, Європейського Союзу та інших торгових партнерів. Трамп також оголосив, що ці мита застосовуватимуться до сотень імпортованих продуктів зі сталі та алюмінію, починаючи від труб для електропроводів і закінчуючи лопатями бульдозерів.

Минулого тижня він доручив своїй економічній команді розробити плани запровадження взаємних мит, які відповідатимуть тарифним ставкам для кожного продукту в країні.