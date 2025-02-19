Трамп планирует ввести 25% пошлин на авто, лекарства и чипы

Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что намерен ввести пошлины на автомобили «в районе 25%» и аналогичные пошлины на импорт полупроводников и фармацевтических препаратов, что является последним из серии мер, угрожающих перевернуть международную торговлю, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

В пятницу Трамп заявил, что пошлины на автомобили вступят в силу уже 2 апреля, на следующий день после того, как члены его администрации должны предоставить ему отчеты с изложением вариантов ряда импортных пошлин.

Дополнение

Трамп давно выступает против того, что он называет несправедливым отношением к экспорту автомобилей из США на иностранных рынках.

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