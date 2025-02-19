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Трамп планирует ввести 25% пошлин на авто, лекарства и чипы

Трамп планирует ввести 25% пошлин на авто, лекарства и чипы

Киев  •  УНН

 • 1338 просмотра

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Президент США Дональд Трамп объявил о намерении ввести 25% пошлины на импорт автомобилей, полупроводников и фармацевтических препаратов. Новые тарифы могут вступить в силу уже 2 апреля после получения отчетов от администрации.

Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что намерен ввести пошлины на автомобили «в районе 25%» и аналогичные пошлины на импорт полупроводников и фармацевтических препаратов, что является последним из серии мер, угрожающих перевернуть международную торговлю, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

В пятницу Трамп заявил, что пошлины на автомобили вступят в силу уже 2 апреля, на следующий день после того, как члены его администрации должны предоставить ему отчеты с изложением вариантов ряда импортных пошлин.

Дополнение

Трамп давно выступает против того, что он называет несправедливым отношением к экспорту автомобилей из США на иностранных рынках.

Дополняется...

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Экономикаполитика
donald-trampДональд Трамп
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты

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