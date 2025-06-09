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Запрет маркетинга не остановил рост цен, необходимо регулирование производителей - нардеп
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Запрет маркетинга не остановил рост цен, необходимо регулирование производителей - нардеп

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Запрет маркетинга не остановил рост цен, необходимо регулирование производителей - нардеп

Киев • УНН

 • 2186 просмотра

Запрет маркетинга не остановил рост цен, необходимо регулирование производителей, говорит нардеп.

Запрет маркетинга не остановил рост цен, необходимо регулирование производителей - нардеп

Запрет на заключение маркетинговых договоров между производителями лекарств и аптеками не только не снизил цены, но и фактически привел к их росту. Регулировать нужно стоимость, с которой лекарства выходят с завода, чтобы она действительно снизилась и для конечного потребителя. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал член комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Юрий Заславский.

Детали

Уже три месяца в Украине действует запрет на заключение маркетинговых договоров между аптечными сетями и производителями лекарственных средств. Это решение, которое подавалось как элемент борьбы с высокими ценами на лекарства, фактически не дало ожидаемого эффекта. Несмотря на громкие заявления, цены на препараты не снизились, а вместо этого увеличились прибыли фармацевтических заводов.

Нардеп Заславский считает, что любое государственное регулирование приводит лишь к "худшему" и, если вводить его на фармацевтическом рынке, то оно должно быть "равноправным между всеми участниками рынка". 

"По моим наблюдениям, цены не уменьшились, а наоборот - выросли (после запрета маркетинговых договоров - ред.). Причина этому прежде всего то, что задерживается период выдачи постановления Кабинета министров (о регулировании маркетинга - ред.). Его до сих пор нет. Это основная проблема. Надо, чтобы были маркетинговые платежи, чтобы аптека могла меньше ставить наценку на те лекарства, которые получают от поставщика", - пояснил он.

За счет маркетинга аптеки также имеют возможность внедрять акции и скидки, которые ощущает каждый потребитель, получая лекарства по более доступной цене.

Депутат подчеркнул, что даже те препараты, которые он лично регулярно покупает, за последние месяцы выросли в цене - с 205 гривен до 308 гривен. 

"Мы сегодня должны достичь доступности лекарств. Доступность в плане расположения аптечных учреждений у нас сегодня достаточная. А что касается цены, то я считаю, что нужно регулировать цену производителя. Если цена производителя будет регулироваться, то соответственно автоматически отрегулируется цена розничного игрока на рынке. Потому что конкуренция между аптеками у нас сегодня чрезвычайно интенсивная, а конкуренции между производителями такой нет", - добавил Заславский.

Цены на лекарства вне списков Минздрава растут: мониторинг по состоянию на апрель10.04.25, 16:51 • 333316 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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