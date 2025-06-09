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Заборона маркетингу не зупинила зростання цін, потрібне регулювання виробників - нардеп

Київ • УНН

 • 6214 перегляди

Заборона маркетингу не зупинила зростання цін, потрібне регулювання виробників, каже нардеп.

Заборона маркетингу не зупинила зростання цін, потрібне регулювання виробників - нардеп

Заборона укладання маркетингових договорів між виробниками ліків і аптеками не лише не знизила ціни, а й фактично призвела до їхнього зростання. Регулювати потрібно вартість, з якою ліки виходять з заводу, щоб вона дійсно знизилася і для кінцевого споживача. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив член комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Юрій Заславський.

Деталі

Уже три місяці в Україні діє заборона на укладення маркетингових договорів між аптечними мережами та виробниками лікарських засобів. Це рішення, яке подавалося як елемент боротьби з високими цінами на ліки, фактично не дало очікуваного ефекту. Попри гучні заяви, ціни на препарати не знизилися, а натомість збільшилися прибутки фармацевтичних заводів.

Нардеп Заславський вважає, що будь-яке державне регулювання призводить лише до "гіршого" і, якщо запроваджувати його на фармацевтичному ринку, то воно має бути "рівноправним між усіма учасниками ринку". 

"З моїх спостережень, ціни не зменшилися, а навпаки - виросли (після заборони маркетингових договорів - ред.). Причина цьому насамперед те, що затримується період видачі постанови Кабінету міністрів (про регулювання маркетингу - ред.). Її досі немає. Це основна проблема. Треба, щоб були маркетингові платежі, щоб аптека могла менше ставити націнку на ті ліки, які отримують від постачальника", - пояснив він.

За рахунок маркетингу аптеки також мають можливість впроваджувати акції та знижки, які відчуває кожен споживач, отримуючи ліки за більш доступною ціною.

Депутат підкреслив, що навіть ті препарати, які він особисто регулярно купує, за останні місяці зросли в ціні - з 205 гривень до 308 гривень. 

"Ми сьогодні повинні досягнути доступності ліків. Доступність у плані розташування аптечних закладів у нас сьогодні достатня. А що стосується ціни, то я вважаю, що потрібно регулювати ціну виробника. Якщо ціна виробника буде регулюватися, то відповідно автоматично відрегулюється ціна роздрібного гравця на ринку. Тому що конкуренція між аптеками у нас сьогодні надзвичайно інтенсивна, а конкуренції між виробниками такої немає", - додав Заславський.

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень10.04.25, 16:51 • 333316 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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