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Замість зниження цін - зростання прибутків виробників: три місяці без маркетингу на фармринку

Київ • УНН

 • 5582 перегляди

Заборона маркетингових договорів між аптеками та виробниками ліків не дала очікуваного ефекту. Ціни не знизилися, а виграли лише фармзаводи, ситуація виглядає як лобізм інтересів компаній.

Замість зниження цін - зростання прибутків виробників: три місяці без маркетингу на фармринку

Вже три місяці в Україні діє заборона на укладення маркетингових договорів між аптечними мережами та виробниками лікарських засобів. Це рішення, яке подавалося як частина боротьби з високими цінами на ліки, фактично не дало очікуваного ефекту. Попри гучні заяви, ціни на препарати не знизилися, а натомість збільшилися прибутки фармацевтичних заводів, пише УНН.

Деталі

На старті дискусії про вартість ліків в Україні, представниця фармацевтичної компанії "Дарниця" Катерина Загорій заявила, що скасування маркетингових договорів стане дієвим інструментом для зниження цін. 

Це прозвучало у "дуже вдалий" час: Президент України вимагав зниження цін на медикаменти, і в уряді та парламенті вирішили діяти швидко — маркетинг було заборонено.

Минуло три місяці. Ціни, як визнає навіть Міністерство охорони здоровʼя, не впали. Зменшилась лише вартість деяких препаратів, які були включені до "списків МОЗ" - зазвичай це кілька десятків позицій від кожного з вітчизняних виробників. Усі інші препарати подорожчали, особливо іноземного виробництва.

Про те, що заборона маркетингових договорів не принесла споживачам користі, говорять і народні депутати. За їх словами, виробники просто припинили платити аптекам за маркетинг, а обіцяної знижки на ліки в 40–60% не відбулося.

На тлі невдоволення ринку та суспільства, під керівництвом заступниці керівника Офісу Президента Ірини Верещук проводилося обговорення щодо повернення маркетингу, але з граничним обмеженням. Як наголошували учасники ринку, це дозволить зберегти прозорість, але при цьому не зруйнувати аптечну інфраструктуру.

Попри критику, у чинного підходу є і прихильники. Одним з найпалкіших з них є народний депутат Сергій Кузьміних — голова підкомітету з питань фармації. Він продовжує наполягати, що саме маркетингові договори є головною причиною високих цін на ліки. Його аргументи майже дослівно повторюють тези фармкомпанії "Дарниця", яка й почала просувати ідею заборони маркетингу.

Чи є це збігом чи виключно політичним переконанням депутата очевидно можуть перевірити лише правоохоронці. Однак у публічній площині це виглядає, як "злагоджена співпраця" з фармгігантом. Дає підстави вірити в теорію про те, що депутат просто лобіює інтереси одного заводу, і його кримінальна справа, у рамках якої його обвинувачують в отриманні хабаря за лобіювання інтересів компанії, що займається постачанням медичного обладнання.

Замість висновків

Очевидно, що заборона маркетингових договорів, яка мала допомогти пацієнтам, виявилася вигідною лише окремим великим виробникам. Лікарські засоби не стали доступнішими. Але найбільше питань викликає "синхронність" позицій окремих депутатів із бізнес-інтересами конкретних компаній. Те, що могло бути реформою, ймовірно, перетворилося на лобістський кейс. Чи зробить хтось з цього висновки — покаже постанова уряду.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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