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Вместо снижения цен - рост прибыли производителей: три месяца без маркетинга на фармрынке

Киев • УНН

 • 4992 просмотра

Запрет маркетинговых договоров между аптеками и производителями лекарств не дал ожидаемого эффекта. Цены не снизились, а выиграли только фармзаводы, ситуация выглядит как лоббизм интересов компаний.

Вместо снижения цен - рост прибыли производителей: три месяца без маркетинга на фармрынке

Уже три месяца в Украине действует запрет на заключение маркетинговых договоров между аптечными сетями и производителями лекарственных средств. Это решение, которое подавалось как часть борьбы с высокими ценами на лекарства, фактически не дало ожидаемого эффекта. Несмотря на громкие заявления, цены на препараты не снизились, а вместо этого увеличились прибыли фармацевтических заводов, пишет УНН.

Детали

На старте дискуссии о стоимости лекарств в Украине, представитель фармацевтической компании "Дарница" Екатерина Загорий заявила, что отмена маркетинговых договоров станет действенным инструментом для снижения цен. 

Это прозвучало в "очень удачное" время: Президент Украины требовал снижения цен на медикаменты, и в правительстве и парламенте решили действовать быстро — маркетинг был запрещен.

Прошло три месяца. Цены, как признает даже Министерство здравоохранения, не упали. Уменьшилась лишь стоимость некоторых препаратов, которые были включены в "списки Минздрава" - обычно это несколько десятков позиций от каждого из отечественных производителей. Все остальные препараты подорожали, особенно иностранного производства.

О том, что запрет маркетинговых договоров не принес потребителям пользы, говорят и народные депутаты. По их словам, производители просто прекратили платить аптекам за маркетинг, а обещанной скидки на лекарства в 40–60% не произошло.

На фоне недовольства рынка и общества, под руководством заместителя руководителя Офиса Президента Ирины Верещук проводилось обсуждение о возвращении маркетинга, но с предельным ограничением. Как отмечали участники рынка, это позволит сохранить прозрачность, но при этом не разрушить аптечную инфраструктуру.

Несмотря на критику, у действующего подхода есть и сторонники. Одним из самых ярых из них является народный депутат Сергей Кузьминых — председатель подкомитета по вопросам фармации. Он продолжает настаивать, что именно маркетинговые договоры являются главной причиной высоких цен на лекарства. Его аргументы почти дословно повторяют тезисы фармкомпании "Дарница", которая и начала продвигать идею запрета маркетинга.

Является ли это совпадением или исключительно политическим убеждением депутата очевидно могут проверить только правоохранители. Однако в публичной плоскости это выглядит, как "согласованное сотрудничество" с фармгигантом. Дает основания верить в теорию о том, что депутат просто лоббирует интересы одного завода, и его уголовное дело, в рамках которого его обвиняют в получении взятки за лоббирование интересов компании, занимающейся поставками медицинского оборудования.

Вместо выводов

Очевидно, что запрет маркетинговых договоров, который должен был помочь пациентам, оказался выгодным лишь отдельным крупным производителям. Лекарственные средства не стали доступнее. Но больше всего вопросов вызывает "синхронность" позиций отдельных депутатов с бизнес-интересами конкретных компаний. То, что могло быть реформой, вероятно, превратилось в лоббистский кейс. Сделает ли кто-то из этого выводы — покажет постановление правительства.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ЭкономикаЗдоровьепубликации
Украина
Ирина Верещук
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