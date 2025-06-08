Сегодня состоится церемония вручения премии "Тони": кто может получить награду
Киев • УНН
В Radio City Music Hall состоится 78-я церемония вручения премии «Тони». Больше всего номинаций получили мюзиклы «Buena Vista Social Club», «Death Passes Her» и «Maybe Happy Ending».
В Соединенных Штатах 78-я ежегодная церемония вручения премии "Тони" (на английском Tony Award) состоится в легендарном концертном зале Radio City в Нью-Йорке. На этом праздновании будут отмечать все категории наград и чествовать мастерство сезона 2024-2025 годов, пишет УНН со ссылкой на Tony Awards.
Премия "Тони" 2025 года
78-я церемония вручения премии "Тони", которую вручает Бродвейская лига и Американское театральное крыло, запланирована на 8 июня в Radio City Music Hall. Ведущей церемонии будет Синтия Эриво, обладательница премии "Тони" 2016 года за роль Сели в фильме "Цвет пурпура", которая только что завершила бурный год пресс-туров, посвященных фильму "Зла" и номинации на "Оскар".
Премия "Тони" – одна из самых желанных наград в развлекательной индустрии, а ежегодная телепередача – ночь, когда все внимание Соединенных Штатов приковано к Бродвею – считается одной из самых престижных программ на телевидении.
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Номинации на премию "Тони" были объявлены утром в четверг. Больше всего номинаций получили три мюзикла — "Buena Vista Social Club", "Death Passes Her" и "Maybe Happy Ending" — по десять каждый. Бок о бок с ними шли "Dead Outlaw", "John Proctor Is the Villain", "Sunset Boulevard" и "The Hills of California". Каждый из них набрал по семь баллов.
Номинации на актерскую игру получили:
- Джордж Клуни за спектакль "Good Night, and Good Luck";
- Сара Снук за "Портрет Дориана Грея"; Коул Эскола за "Oh, Mary!";
- Боб Оденкирк за "Glengarry Glen Ross".
Полный список доминантов
Лучший новый мюзикл
- "Buena Vista Social Club";
- "Dead Outlaw";
- "Death Passes Her";
- "Maybe Happy Ending";
- "Operation Mincemeat".
Лучшая новая пьеса
- "English";
- "The Hills of California";
- "John Proctor Is the Villain";
- "Oh, Mary!";
- "Purpose".
Лучшее музыкальное возрождение
- "Флойд Коллинз";
- "Цыган";
- "Пираты! Мюзикл Пензанса";
- "Бульвар Сансет".
Лучшее возрождение пьесы
- "День Эврики";
- "Наш город";
- "Ромео + Джульетта";
- "Желтое лицо";
- Лучшая главная актриса в пьесе;
- Лора Доннелли, "Холмы Калифорнии";
- Миа Ферроу, "Соседка по комнате";
- Латаня Ричардсон Джексон, "Цель";
- Сэди Синк, "Джон Проктор — злодей";
- Сара Снук, "Портрет Дориана Грея";
Лучший актер в спектакле
- Джордж Клуни, "Спокойной ночи и удачи";
- Коул Эскола, "О, Мэри!";
- Джон Майкл Гилл, "Цель";
- Дэниел Дэ Ким, "Желтое лицо";
- Гарри Ленникс, "Цель";
- Луи Маккартни, "Странные чудеса: Первая тень";
Лучшая актриса в мюзикле
- Жасмин Эми Роджерс, "Буп!";
- Меган Гилти, "Смерть ей к лицу";
- Одра Макдональд, "Цыганка";
- Николь Шерзингер, "Бульвар Сансет";
- Дженнифер Симард, "Смерть ей к лицу";
Лучший актер главной роли в мюзикле
- Даррен Крисс, "Возможно, счастливый конец";
- Эндрю Дюран, "Мертвый преступник";
- Том Фрэнсис, "Бульвар Сансет";
- Джонатан Грофф, "Как раз вовремя";
- Джереми Джордан, "Флойд Коллинз";
- Джеймс Монро Иглхарт, "Чудесный мир: мюзикл Луи Армстронга".
Лучшая режиссура мюзикла
- Сахим Али, "Социальный клуб Буэна Виста";
- Майкл Арден, "Возможно, счастливый конец";
- Дэвид Кромер, "Мертвый преступник";
- Кристофер Гаттелли, "Смерть ей к лицу";
- Джейми Ллойд, "Бульвар Сансет".
Прогнозы относительно победителей
Самые прочные позиции имеет "Maybe Happy Ending" — корейский мюзикл о влюбленных роботах. Он был любимцем критиков с момента своей премьеры осенью, и с тех пор эта неожиданно трогательная сказка о близком будущем приобрела устойчивость в прокате и поддержку индустрии.
За последний месяц или около того шоу также получило главные музыкальные трофеи от New York Drama Critics’ Circle, Drama Desk, Drama League и Outer Critics Circle.
Также это был сильный сезон для новых пьес, и в этой категории есть не один, а два победителя Пулитцеровской премии за драму ("Английский" и "Цель"). Пьеса Джеза Баттерворта "Холмы Калифорнии" вызвала широкое восхищение, но и она, и "Английский" Саназ Туси страдают от того, что их ограниченные тиражи закончились несколько месяцев назад.
Тем временем, "Джон Проктор — злодей" нашел поклонников благодаря своей молодой энергии и яркой, удовлетворительной кульминации. Впрочем, есть риск, что избиратели здесь больше восхищаются постановкой, чем самой пьесой.
Поэтому анархическая комедия Коула Эсколы "О, Мэри!", которая может оседлать волну популярности в центре города (и стабильного кассового успеха), может одержать победу в категории "Лучшая пьеса". Но более вероятным победителем здесь является "Цель" - детально продуманная семейная драма Брендена Джейкобса-Дженкинса о выдающейся черной семье в момент напряженного положения чернокожих.
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Премия "Тони" 2024 года
В прошлом году традиционно ведущей церемонии в третий раз подряд стала Ариана ДеБоуз. Само мероприятие проходило в театре Дэвида Х. Коха в Линкольн-центре.
Победители и номинанты на премию Tony Awards 2024 года
- Лучший мюзикл: "Аутсайдеры";
- Лучшая мужская роль в мюзикле: Джонатан Грофф, "Весело катимся";
- Лучшая женская роль в мюзикле: Малеа Джой Мун, "Адская кухня";
- Лучшая мужские роль в главной роли в мюзикле: Дэниел Рэдклифф, "Весело катимся";
- Лучшее женская роль в главной роли в мюзикле: Кесия Льюис, "Адская кухня";
- Лучшее возрождение мюзикла: "Весело катимся";
- Лучшая книга мюзикла: "Suffs" Шайна Тауб;
- Лучшая игра: "Стереофонический";
- Лучшее возрождение пьесы: "Соответствующий";
- Лучший актер в главной роли в пьесе: Джереми Стронг, "Враг народа";
- Лучшая актриса в главной роли в пьесе: Сара Полсон, "Соответствующий";
- Лучшая роль актера в главной роли в пьесе: Уилл Брилл, "Стереофонический";
- Лучшая роль актрисы в главной роли в пьесе: Кара Янг, "Пурли Викториус: Неконфедеративная суматоха на хлопковой делянке";
- Лучшая оригинальная партитура (музыка и/или слова), написанная для театра: "Suffs" – музыка и слова Шайна Тауб;
- Лучшее сценическое оформление спектакля: Дэвид Зинн "Стереофонический";
- Лучший сценический дизайн мюзикла: Том Скатт, кабаре в клубе Kit Kat;
- Лучший дизайн костюмов спектакля: Деде Айти, "Африканское плетение волос Джаджи";
- Лучший дизайн костюмов мюзикла: Линда Чо, "Великий Гэтсби";
- Лучший световой дизайн спектакля: Джейн Кокс, "Соответствующий";
- Лучший световой дизайн мюзикла: Брайан МакДевитт и Хана С. Ким, "Аутсайдеры";
- Лучшее звуковое оформление спектакля: Райан Румери, "Стереофонический";
- Лучшее звуковое оформление мюзикла: Коди Спенсер, "Аутсайдеры";
- Лучшая постановка пьесы: Дэниел Окин, "Стереофонический";
- Лучшая постановка мюзикла: Даня Теймор, "Аутсайдеры";
- Лучшая хореография: Джастин Пек, Иллинойс;
- Лучшее оркестровка: Джонатан Туник, "Весело катимся".
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