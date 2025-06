Сегодня состоится церемония вручения премии "Тони": кто может получить награду

В Соединенных Штатах 78-я ежегодная церемония вручения премии "Тони" (на английском Tony Award) состоится в легендарном концертном зале Radio City в Нью-Йорке. На этом праздновании будут отмечать все категории наград и чествовать мастерство сезона 2024-2025 годов, пишет УНН со ссылкой на Tony Awards.

Премия "Тони" 2025 года

78-я церемония вручения премии "Тони", которую вручает Бродвейская лига и Американское театральное крыло, запланирована на 8 июня в Radio City Music Hall. Ведущей церемонии будет Синтия Эриво, обладательница премии "Тони" 2016 года за роль Сели в фильме "Цвет пурпура", которая только что завершила бурный год пресс-туров, посвященных фильму "Зла" и номинации на "Оскар".

Премия "Тони" – одна из самых желанных наград в развлекательной индустрии, а ежегодная телепередача – ночь, когда все внимание Соединенных Штатов приковано к Бродвею – считается одной из самых престижных программ на телевидении.

"Playing God" с музыкой Nube получает право на участие в "Оскаре" после победы на Animayo

Номинации на премию "Тони" были объявлены утром в четверг. Больше всего номинаций получили три мюзикла — "Buena Vista Social Club", "Death Passes Her" и "Maybe Happy Ending" — по десять каждый. Бок о бок с ними шли "Dead Outlaw", "John Proctor Is the Villain", "Sunset Boulevard" и "The Hills of California". Каждый из них набрал по семь баллов.

Номинации на актерскую игру получили:

Джордж Клуни за спектакль "Good Night, and Good Luck";

Сара Снук за "Портрет Дориана Грея"; Коул Эскола за "Oh, Mary!";

Боб Оденкирк за "Glengarry Glen Ross".

Полный список доминантов

Лучший новый мюзикл

"Buena Vista Social Club";

"Dead Outlaw";

"Death Passes Her";

"Maybe Happy Ending";

"Operation Mincemeat".

Лучшая новая пьеса

"English";

"The Hills of California";

"John Proctor Is the Villain";

"Oh, Mary!";

"Purpose".

Лучшее музыкальное возрождение

"Флойд Коллинз";

"Цыган";

"Пираты! Мюзикл Пензанса";

"Бульвар Сансет".

Лучшее возрождение пьесы

"День Эврики";

"Наш город";

"Ромео + Джульетта";

"Желтое лицо";

Лучшая главная актриса в пьесе;

Лора Доннелли, "Холмы Калифорнии";

Миа Ферроу, "Соседка по комнате";

Латаня Ричардсон Джексон, "Цель";

Сэди Синк, "Джон Проктор — злодей";

Сара Снук, "Портрет Дориана Грея";

Лучший актер в спектакле

Джордж Клуни, "Спокойной ночи и удачи";

Коул Эскола, "О, Мэри!";

Джон Майкл Гилл, "Цель";

Дэниел Дэ Ким, "Желтое лицо";

Гарри Ленникс, "Цель";

Луи Маккартни, "Странные чудеса: Первая тень";

Лучшая актриса в мюзикле

Жасмин Эми Роджерс, "Буп!";

Меган Гилти, "Смерть ей к лицу";

Одра Макдональд, "Цыганка";

Николь Шерзингер, "Бульвар Сансет";

Дженнифер Симард, "Смерть ей к лицу";

Лучший актер главной роли в мюзикле

Даррен Крисс, "Возможно, счастливый конец";

Эндрю Дюран, "Мертвый преступник";

Том Фрэнсис, "Бульвар Сансет";

Джонатан Грофф, "Как раз вовремя";

Джереми Джордан, "Флойд Коллинз";

Джеймс Монро Иглхарт, "Чудесный мир: мюзикл Луи Армстронга".

Лучшая режиссура мюзикла

Сахим Али, "Социальный клуб Буэна Виста";

Майкл Арден, "Возможно, счастливый конец";

Дэвид Кромер, "Мертвый преступник";

Кристофер Гаттелли, "Смерть ей к лицу";

Джейми Ллойд, "Бульвар Сансет".

Прогнозы относительно победителей

Самые прочные позиции имеет "Maybe Happy Ending" — корейский мюзикл о влюбленных роботах. Он был любимцем критиков с момента своей премьеры осенью, и с тех пор эта неожиданно трогательная сказка о близком будущем приобрела устойчивость в прокате и поддержку индустрии.

За последний месяц или около того шоу также получило главные музыкальные трофеи от New York Drama Critics’ Circle, Drama Desk, Drama League и Outer Critics Circle.

Также это был сильный сезон для новых пьес, и в этой категории есть не один, а два победителя Пулитцеровской премии за драму ("Английский" и "Цель"). Пьеса Джеза Баттерворта "Холмы Калифорнии" вызвала широкое восхищение, но и она, и "Английский" Саназ Туси страдают от того, что их ограниченные тиражи закончились несколько месяцев назад.

Тем временем, "Джон Проктор — злодей" нашел поклонников благодаря своей молодой энергии и яркой, удовлетворительной кульминации. Впрочем, есть риск, что избиратели здесь больше восхищаются постановкой, чем самой пьесой.

Поэтому анархическая комедия Коула Эсколы "О, Мэри!", которая может оседлать волну популярности в центре города (и стабильного кассового успеха), может одержать победу в категории "Лучшая пьеса". Но более вероятным победителем здесь является "Цель" - детально продуманная семейная драма Брендена Джейкобса-Дженкинса о выдающейся черной семье в момент напряженного положения чернокожих.

Звезда культового сериала “Отчаянные домохозяйки” умерла после продолжительной борьбы с раком

Премия "Тони" 2024 года

В прошлом году традиционно ведущей церемонии в третий раз подряд стала Ариана ДеБоуз. Само мероприятие проходило в театре Дэвида Х. Коха в Линкольн-центре.

Победители и номинанты на премию Tony Awards 2024 года

Лучший мюзикл: "Аутсайдеры";

Лучшая мужская роль в мюзикле: Джонатан Грофф, "Весело катимся";

Лучшая женская роль в мюзикле: Малеа Джой Мун, "Адская кухня";

Лучшая мужские роль в главной роли в мюзикле: Дэниел Рэдклифф, "Весело катимся";

Лучшее женская роль в главной роли в мюзикле: Кесия Льюис, "Адская кухня";

Лучшее возрождение мюзикла: "Весело катимся";

Лучшая книга мюзикла: "Suffs" Шайна Тауб;

Лучшая игра: "Стереофонический";

Лучшее возрождение пьесы: "Соответствующий";

Лучший актер в главной роли в пьесе: Джереми Стронг, "Враг народа";

Лучшая актриса в главной роли в пьесе: Сара Полсон, "Соответствующий";

Лучшая роль актера в главной роли в пьесе: Уилл Брилл, "Стереофонический";

Лучшая роль актрисы в главной роли в пьесе: Кара Янг, "Пурли Викториус: Неконфедеративная суматоха на хлопковой делянке";

Лучшая оригинальная партитура (музыка и/или слова), написанная для театра: "Suffs" – музыка и слова Шайна Тауб;

Лучшее сценическое оформление спектакля: Дэвид Зинн "Стереофонический";

Лучший сценический дизайн мюзикла: Том Скатт, кабаре в клубе Kit Kat;

Лучший дизайн костюмов спектакля: Деде Айти, "Африканское плетение волос Джаджи";

Лучший дизайн костюмов мюзикла: Линда Чо, "Великий Гэтсби";

Лучший световой дизайн спектакля: Джейн Кокс, "Соответствующий";

Лучший световой дизайн мюзикла: Брайан МакДевитт и Хана С. Ким, "Аутсайдеры";

Лучшее звуковое оформление спектакля: Райан Румери, "Стереофонический";

Лучшее звуковое оформление мюзикла: Коди Спенсер, "Аутсайдеры";

Лучшая постановка пьесы: Дэниел Окин, "Стереофонический";

Лучшая постановка мюзикла: Даня Теймор, "Аутсайдеры";

Лучшая хореография: Джастин Пек, Иллинойс;

Лучшее оркестровка: Джонатан Туник, "Весело катимся".

Том Круз вошел в Книгу рекордов Гиннеса благодаря безумному трюку в фильме "Миссия невыполнима 8"