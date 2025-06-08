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Обмен телами погибшими между рф и Украиной должен начаться на следующей неделе
7 июня, 15:01 • 33520 просмотра

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Сегодня состоится церемония вручения премии "Тони": кто может получить награду

Киев • УНН

 • 936 просмотра

В Radio City Music Hall состоится 78-я церемония вручения премии «Тони». Больше всего номинаций получили мюзиклы «Buena Vista Social Club», «Death Passes Her» и «Maybe Happy Ending».

Сегодня состоится церемония вручения премии "Тони": кто может получить награду

В Соединенных Штатах 78-я ежегодная церемония вручения премии "Тони" (на английском Tony Award) состоится в легендарном концертном зале Radio City в Нью-Йорке. На этом праздновании будут отмечать все категории наград и чествовать мастерство сезона 2024-2025 годов, пишет УНН со ссылкой на Tony Awards.

Премия "Тони" 2025 года

78-я церемония вручения премии "Тони", которую вручает Бродвейская лига и Американское театральное крыло, запланирована на 8 июня в Radio City Music Hall. Ведущей церемонии будет Синтия Эриво, обладательница премии "Тони" 2016 года за роль Сели в фильме "Цвет пурпура", которая только что завершила бурный год пресс-туров, посвященных фильму "Зла" и номинации на "Оскар".

Премия "Тони" – одна из самых желанных наград в развлекательной индустрии, а ежегодная телепередача – ночь, когда все внимание Соединенных Штатов приковано к Бродвею – считается одной из самых престижных программ на телевидении. 

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Номинации на премию "Тони" были объявлены утром в четверг. Больше всего номинаций получили три мюзикла — "Buena Vista Social Club", "Death Passes Her" и "Maybe Happy Ending" — по десять каждый. Бок о бок с ними шли "Dead Outlaw", "John Proctor Is the Villain", "Sunset Boulevard" и "The Hills of California". Каждый из них набрал по семь баллов.

Номинации на актерскую игру получили:

  • Джордж Клуни за спектакль "Good Night, and Good Luck";
    • Сара Снук за "Портрет Дориана Грея"; Коул Эскола за "Oh, Mary!";
      • Боб Оденкирк за "Glengarry Glen Ross".

        Полный список доминантов

        Лучший новый мюзикл    

        • "Buena Vista Social Club";
          • "Dead Outlaw";
            • "Death Passes Her";
              • "Maybe Happy Ending";
                • "Operation Mincemeat".

                  Лучшая новая пьеса

                  • "English";
                    • "The Hills of California";
                      • "John Proctor Is the Villain";
                        • "Oh, Mary!";
                          • "Purpose".

                            Лучшее музыкальное возрождение

                            • "Флойд Коллинз";
                              • "Цыган";
                                • "Пираты! Мюзикл Пензанса";
                                  • "Бульвар Сансет".

                                    Лучшее возрождение пьесы

                                    • "День Эврики";
                                      • "Наш город";
                                        • "Ромео + Джульетта";
                                          • "Желтое лицо";
                                            • Лучшая главная актриса в пьесе;
                                              • Лора Доннелли, "Холмы Калифорнии";
                                                • Миа Ферроу, "Соседка по комнате";
                                                  • Латаня Ричардсон Джексон, "Цель";
                                                    • Сэди Синк, "Джон Проктор — злодей";
                                                      • Сара Снук, "Портрет Дориана Грея";

                                                        Лучший актер в спектакле

                                                        • Джордж Клуни, "Спокойной ночи и удачи";
                                                          • Коул Эскола, "О, Мэри!";
                                                            • Джон Майкл Гилл, "Цель";
                                                              • Дэниел Дэ Ким, "Желтое лицо";
                                                                • Гарри Ленникс, "Цель";
                                                                  • Луи Маккартни, "Странные чудеса: Первая тень";

                                                                     Лучшая актриса в мюзикле

                                                                    • Жасмин Эми Роджерс, "Буп!";
                                                                      • Меган Гилти, "Смерть ей к лицу";
                                                                        • Одра Макдональд, "Цыганка";
                                                                          • Николь Шерзингер, "Бульвар Сансет";
                                                                            • Дженнифер Симард, "Смерть ей к лицу";

                                                                               Лучший актер главной роли в мюзикле  

                                                                              • Даррен Крисс, "Возможно, счастливый конец";
                                                                                • Эндрю Дюран, "Мертвый преступник";
                                                                                  • Том Фрэнсис, "Бульвар Сансет";
                                                                                    • Джонатан Грофф, "Как раз вовремя";
                                                                                      • Джереми Джордан, "Флойд Коллинз";
                                                                                        • Джеймс Монро Иглхарт, "Чудесный мир: мюзикл Луи Армстронга".

                                                                                          Лучшая режиссура мюзикла

                                                                                          • Сахим Али, "Социальный клуб Буэна Виста";
                                                                                            • Майкл Арден, "Возможно, счастливый конец";
                                                                                              • Дэвид Кромер, "Мертвый преступник";
                                                                                                • Кристофер Гаттелли, "Смерть ей к лицу";
                                                                                                  • Джейми Ллойд, "Бульвар Сансет".

                                                                                                    Прогнозы относительно победителей

                                                                                                    Самые прочные позиции имеет "Maybe Happy Ending" — корейский мюзикл о влюбленных роботах. Он был любимцем критиков с момента своей премьеры осенью, и с тех пор эта неожиданно трогательная сказка о близком будущем приобрела устойчивость в прокате и поддержку индустрии.

                                                                                                    За последний месяц или около того шоу также получило главные музыкальные трофеи от New York Drama Critics’ Circle, Drama Desk, Drama League и Outer Critics Circle.

                                                                                                    Также это был сильный сезон для новых пьес, и в этой категории есть не один, а два победителя Пулитцеровской премии за драму ("Английский" и "Цель"). Пьеса Джеза Баттерворта "Холмы Калифорнии" вызвала широкое восхищение, но и она, и "Английский" Саназ Туси страдают от того, что их ограниченные тиражи закончились несколько месяцев назад.

                                                                                                    Тем временем, "Джон Проктор — злодей" нашел поклонников благодаря своей молодой энергии и яркой, удовлетворительной кульминации. Впрочем, есть риск, что избиратели здесь больше восхищаются постановкой, чем самой пьесой.

                                                                                                    Поэтому анархическая комедия Коула Эсколы "О, Мэри!", которая может оседлать волну популярности в центре города (и стабильного кассового успеха), может одержать победу в категории "Лучшая пьеса". Но более вероятным победителем здесь является "Цель" - детально продуманная семейная драма Брендена Джейкобса-Дженкинса о выдающейся черной семье в момент напряженного положения чернокожих.

                                                                                                    Звезда культового сериала “Отчаянные домохозяйки” умерла после продолжительной борьбы с раком01.06.25, 07:45 • 18746 просмотров

                                                                                                    Премия "Тони" 2024 года

                                                                                                    В прошлом году традиционно ведущей церемонии в третий раз подряд стала Ариана ДеБоуз. Само мероприятие проходило в театре Дэвида Х. Коха в Линкольн-центре.

                                                                                                    Победители и номинанты на премию Tony Awards 2024 года

                                                                                                    • Лучший мюзикл: "Аутсайдеры";
                                                                                                      • Лучшая мужская роль в мюзикле: Джонатан Грофф, "Весело катимся";
                                                                                                        • Лучшая женская роль в мюзикле: Малеа Джой Мун, "Адская кухня";
                                                                                                          • Лучшая мужские роль в главной роли в мюзикле: Дэниел Рэдклифф, "Весело катимся";
                                                                                                            • Лучшее женская роль в главной роли в мюзикле: Кесия Льюис, "Адская кухня";
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                                                                                                                  • Лучшая игра: "Стереофонический";
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                                                                                                                        • Лучшая актриса в главной роли в пьесе: Сара Полсон, "Соответствующий";
                                                                                                                          • Лучшая роль актера в главной роли в пьесе: Уилл Брилл, "Стереофонический";
                                                                                                                            • Лучшая роль актрисы в главной роли в пьесе: Кара Янг, "Пурли Викториус: Неконфедеративная суматоха на хлопковой делянке";
                                                                                                                              • Лучшая оригинальная партитура (музыка и/или слова), написанная для театра: "Suffs" – музыка и слова Шайна Тауб;
                                                                                                                                • Лучшее сценическое оформление спектакля: Дэвид Зинн "Стереофонический";
                                                                                                                                  • Лучший сценический дизайн мюзикла: Том Скатт, кабаре в клубе Kit Kat;
                                                                                                                                    • Лучший дизайн костюмов спектакля: Деде Айти, "Африканское плетение волос Джаджи";
                                                                                                                                      • Лучший дизайн костюмов мюзикла: Линда Чо, "Великий Гэтсби";
                                                                                                                                        • Лучший световой дизайн спектакля: Джейн Кокс, "Соответствующий";
                                                                                                                                          • Лучший световой дизайн мюзикла: Брайан МакДевитт и Хана С. Ким, "Аутсайдеры";
                                                                                                                                            • Лучшее звуковое оформление спектакля: Райан Румери, "Стереофонический";
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                                                                                                                                                • Лучшая постановка пьесы: Дэниел Окин, "Стереофонический";
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                                                                                                                                                    • Лучшая хореография: Джастин Пек, Иллинойс;
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                                                                                                                                                        Том Круз вошел в Книгу рекордов Гиннеса благодаря безумному трюку в фильме "Миссия невыполнима 8"06.06.25, 13:26 • 143540 просмотров

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                                                                                                                                                        Павел Зинченко

                                                                                                                                                        КультураНовости Мирапубликации
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