Сьогодні відбудеться церемонія вручення премії "Тоні": хто може отримати нагороду

У Сполучених Штатах 78-ма щорічна церемонія вручення премії "Тоні" (англійською Tony Award) відбудеться у легендарному концертному залі Radio City в Нью-Йорку. На цьому святкуванні відзначатимуть усі категорії нагород та вшановуватимуть майстерність сезону 2024-2025 років, пише УНН з посиланням на Tony Awards.

Премія "Тоні" 2025 року

78-ма церемонія вручення премії "Тоні", яку вручає Бродвейська ліга та Американське театральне крило, запланована на 8 червня в Radio City Music Hall. Ведучою церемонії буде Синтія Еріво, володарка премії "Тоні" 2016 року за роль Селі у фільмі "Колір пурпуру", яка щойно завершила бурхливий рік прес-турів, присвячених фільму "Зла" та номінації на "Оскар".

Премія "Тоні" – одна з найбажаніших нагород у розважальній індустрії, а щорічна телепередача – ніч, коли вся увага Сполучених Штатів прикута до Бродвею – вважається однією з найпрестижніших програм на телебаченні.

Номінації на премію "Тоні" були оголошені вранці в четвер. Найбільше номінацій отримали три мюзикли — "Buena Vista Social Club", "Death Passes Her" та "Maybe Happy Ending" — по десять кожен. Пліч-о-пліч з ними йшли "Dead Outlaw", "John Proctor Is the Villain", "Sunset Boulevard" та "The Hills of California". Кожен з них набрав по сім балів.

Номінації на акторську гру отримали:

Джордж Клуні за виставу "Good Night, and Good Luck";

Сара Снук за "Портрет Доріана Грея"; Коул Ескола за "Oh, Mary!";

Боб Оденкірк за "Glengarry Glen Ross".

Повний список домінантів

Найкращий новий мюзикл

"Buena Vista Social Club";

"Dead Outlaw";

"Death Passes Her";

"Maybe Happy Ending";

"Operation Mincemeat".

Найкраща нова п'єса

"English";

"The Hills of California";

"John Proctor Is the Villain";

"Oh, Mary!";

"Purpose".

Найкраще музичне відродження

"Флойд Коллінз";

"Циган";

"Пірати! Мюзикл Пензанса";

"Бульвар Сансет".

Найкраще відродження п'єси

"День Еврики";

"Наше місто";

"Ромео + Джульєтта";

"Жовте обличчя";

Найкраща головна акторка у п'єсі;

Лора Доннеллі, "Пагорби Каліфорнії";

Міа Ферроу, "Сусідка по кімнаті";

Латаня Річардсон Джексон, "Мета";

Седі Сінк, "Джон Проктор — лиходій";

Сара Снук, "Портрет Доріана Грея";

Найкращий актор у виставі

Джордж Клуні, "На добраніч і удачі";

Коул Ескола, "О, Мері!";

Джон Майкл Гілл, "Мета";

Деніел Де Кім, "Жовте обличчя";

Гаррі Леннікс, "Мета";

Луї Маккартні, "Дивні дива: Перша тінь";

Найкраща акторка у мюзиклі

Жасмін Емі Роджерс, "Буп!";

Меган Гілті, "Смерть їй пасує";

Одра Макдональд, "Циганка";

Ніколь Шерзінгер, "Бульвар Сансет";

Дженніфер Сімард, "Смерть їй пасує";

Найкращий актор головної ролі в мюзиклі

Даррен Крісс, "Можливо, щасливий кінець";

Ендрю Дюран, "Мертвий злочинець";

Том Френсіс, "Бульвар Сансет";

Джонатан Грофф, "Якраз вчасно";

Джеремі Джордан, "Флойд Коллінз";

Джеймс Монро Іглхарт, "Чудовий світ: мюзикл Луї Армстронга".

Найкраща режисура мюзиклу

Сахім Алі, "Соціальний клуб Буена Віста";

Майкл Арден, "Можливо, щасливий кінець";

Девід Кромер, "Мертвий злочинець";

Крістофер Гаттеллі, "Смерть їй пасує";

Джеймі Ллойд, "Бульвар Сансет".

Прогнози щодо переможців

Найміцніші позиції має "Maybe Happy Ending" — корейський мюзикл про закоханих роботів. Він був улюбленцем критиків з моменту своєї прем'єри восени, і з того часу ця несподівано зворушлива казка про близьке майбутнє здобула стійкість у прокаті та підтримку індустрії.

За останній місяць чи близько того шоу також отримало головні музичні трофеї від New York Drama Critics’ Circle, Drama Desk, Drama League та Outer Critics Circle.

Також це був сильний сезон для нових п'єс, і в цій категорії є не один, а два переможці Пулітцерівської премії за драму ("Англійська" та "Мета"). П'єса Джеза Баттерворта "Пагорби Каліфорнії" викликала широке захоплення, але і вона, і "Англійська" Саназ Тусі страждають від того, що їхні обмежені тиражі закінчилися кілька місяців тому.

Тим часом, "Джон Проктор — лиходій" знайшов шанувальників завдяки своїй молодій енергії та яскравій, задовільній кульмінації. Втім, є ризик, що виборці тут більше захоплюються постановкою, ніж самою п'єсою.

Тож анархічна комедія Коула Есколи "О, Мері!", яка може осідлати хвилю популярності в центрі міста (і стабільного касового успіху), може здобути перемогу в категорії "Найкраща п'єса". Але більш імовірним переможцем тут є "Мета" - детально продумана сімейна драма Брендена Джейкобса-Дженкінса про видатну чорну родину в момент напружного становища чорношкірих.

Премія "Тоні" 2024 року

У минулому році традиційно ведучою церемонії втретє поспіль стала Аріана ДеБоуз. Сам захід проходив у театрі Девіда Х. Коха в Лінкольн-центрі.

Переможці та номінанти на премію Tony Awards 2024 року

Найкращий мюзикл: "Аутсайдери";

Найкраща чоловіча роль у мюзиклі: Джонатан Грофф, "Весело котимося";

Найкраща жіноча роль в мюзиклі: Малеа Джой Мун, "Пекельна кухня";

Найкраща чоловічі роль у головній ролі у мюзиклі: Деніел Редкліфф, "Весело котимося";

Найкраще жіноча роль в головній ролі у мюзиклі: Кесія Льюїс, "Пекельна кухня";

Найкраще відродження мюзиклу: "Весело котимося";

Найкраща книга мюзиклу: "Suffs" Шайна Тауб;

Найкраща гра: "Стереофонічний";

Найкраще відродження п'єси: "Відповідний";

Найкращий актор у головній ролі у п'єсі: Джеремі Стронг, "Ворог народу";

Найкраща акторка у головній ролі у п'єсі: Сара Полсон, "Відповідний";

Найкраща роль актора у головній ролі у п'єсі: Вілл Брілл, "Стереофонічний";

Найкраща роль акторки у головній ролі у п'єсі: Кара Янг, "Пурлі Вікторіус: Неконфедеративна метушня на бавовняній ділянці";

Найкраща оригінальна партитура (музика та/або слова), написана для театру: "Suffs" – музика та слова Шайна Тауб;

Найкраще сценічне оформлення вистави: Девід Зінн "Стереофонічний";

Найкращий сценічний дизайн мюзиклу: Том Скатт, кабаре у клубі Kit Kat;

Найкращий дизайн костюмів вистави: Деде Айті, "Африканське плетіння волосся Джаджі";

Найкращий дизайн костюмів мюзиклу: Лінда Чо, "Великий Гетсбі";

Найкращий світловий дизайн вистави: Джейн Кокс, "Відповідний";

Найкращий світловий дизайн мюзиклу: Браян МакДевітт та Хана С. Кім, "Аутсайдери";

Найкраще звукове оформлення вистави: Райан Румері, "Стереофонічний";

Найкраще звукове оформлення мюзиклу: Коді Спенсер, "Аутсайдери";

Найкраща постановка п'єси: Деніел Окін, "Стереофонічний";

Найкраща постановка мюзиклу: Даня Теймор, "Аутсайдери";

Найкраща хореографія: Джастін Пек, Іллінойс;

Найкраще оркестрування: Джонатан Тунік, "Весело котимося".

