В Італії арештували підозрюваних у фінансуванні ХАМАС під виглядом зборів для цивільних палестинців
Київ • УНН
В Італії заарештовано дев'ятьох осіб, підозрюваних у зборі 7 млн євро під виглядом гуманітарної допомоги, які насправді переказувались бойовикам ХАМАС. Понад 70% пожертв йшли на фінансування військового крила ХАМАС та підтримку родин терористів.
В Італії поліція заарештувала дев’ятьох осіб, яких підозрюють у зборі приблизно 7 млн євро під виглядом гуманітарної допомоги для цивільних палестинців, але фактично кошти переказували бойовикам ХАМАС. Про це 27 грудня повідомила BBC, пише УНН.
За даними слідства, понад 70% зібраних пожертв ішли на фінансування військового крила палестинського терористичного угруповання ХАМАС, а також на підтримку родин смертників та затриманих за терористичну діяльність.
Поліція провела арешти й вилучила активи на суму понад €8 млн. За операцію відповідали контртерористична поліція й фінансові підрозділи Італії.
Розслідування розпочали після нападу ХАМАС на південь Ізраїлю 7 жовтня 2023 року. Слідчі встановили, що мережа збору коштів мала штаб-квартиру в Генуї і філію в Мілані.
Серед заарештованих – президент Палестинської асоціації в Італії Мохаммад Ханнун, який раніше заперечував причетність до фінансування ХАМАС. Міністр внутрішніх справ Італії Маттео П'янтедозі наголосив на необхідності дотримання презумпції невинуватості на цьому етапі розслідування.