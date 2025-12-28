$41.930.00
20:03 • 5864 перегляди
100 млрд доларів, гарантії безпеки і не тільки: Зеленський озвучив теми майбутньої розмови з Трампом
19:34 • 12154 перегляди
Канада виділяє Україні 2,5 млрд доларів на підтримку економіки: на що підуть коштиVideo
17:54 • 14464 перегляди
путін не відмовиться від територіальних зазіхань в Україні: цілі виходять за межі окупованих регіонів - Atlantic Council
27 грудня, 15:52 • 14419 перегляди
Зустріч Зеленського і Трампа: Європа та США очікують несподіваних сценаріїв - CNN
27 грудня, 13:53 • 15451 перегляди
Нічна атака рф на Україну 27 грудня: у Повітряних силах показали бойову роботу Video
27 грудня, 11:54 • 16232 перегляди
Зеленський розповів, хто окрім нього, буде на зустрічі з Трампом
27 грудня, 06:01 • 37701 перегляди
Білий дім оприлюднив деталі майбутньої зустрічі Трампа і Зеленського у США
26 грудня, 18:17 • 37557 перегляди
Зеленський готовий винести мирний план на референдум за умови припинення вогню на 60 днів - ЗМІ
26 грудня, 16:30 • 96993 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto
26 грудня, 13:36 • 49370 перегляди
Угода між Україною та США майже готова, її підписання залежить від зустрічі з Трампом - Зеленський
В Італії арештували підозрюваних у фінансуванні ХАМАС під виглядом зборів для цивільних палестинців

Київ • УНН

 • 48 перегляди

В Італії заарештовано дев'ятьох осіб, підозрюваних у зборі 7 млн євро під виглядом гуманітарної допомоги, які насправді переказувались бойовикам ХАМАС. Понад 70% пожертв йшли на фінансування військового крила ХАМАС та підтримку родин терористів.

В Італії арештували підозрюваних у фінансуванні ХАМАС під виглядом зборів для цивільних палестинців

В Італії поліція заарештувала дев’ятьох осіб, яких підозрюють у зборі приблизно 7 млн євро під виглядом гуманітарної допомоги для цивільних палестинців, але фактично кошти переказували бойовикам ХАМАС. Про це 27 грудня повідомила BBC, пише УНН.

За даними слідства, понад 70% зібраних пожертв ішли на фінансування військового крила палестинського терористичного угруповання ХАМАС, а також на підтримку родин смертників та затриманих за терористичну діяльність.

Поліція провела арешти й вилучила активи на суму понад €8 млн. За операцію відповідали контртерористична поліція й фінансові підрозділи Італії.

Розслідування розпочали після нападу ХАМАС на південь Ізраїлю 7 жовтня 2023 року. Слідчі встановили, що мережа збору коштів мала штаб-квартиру в Генуї і філію в Мілані.

Серед заарештованих – президент Палестинської асоціації в Італії Мохаммад Ханнун, який раніше заперечував причетність до фінансування ХАМАС. Міністр внутрішніх справ Італії Маттео П'янтедозі наголосив на необхідності дотримання презумпції невинуватості на цьому етапі розслідування.

Євген Царенко

Новини Світу
Обшук
Ізраїль
благодійність
Мілан
Італія