21 березня, 12:15 • 13388 перегляди
росія хотіла інсценувати замах на Орбана перед виборами в Угорщині - WP
21 березня, 08:53 • 27881 перегляди
Чому Китай досі не ризикує атакувати Тайвань
21 березня, 00:55 • 35216 перегляди
кремль готує масштабні репресії після закінчення війни в Україні - Reuters
20 березня, 17:00 • 54607 перегляди
Як українці знаходять щастя під час великої війни: цифри, факти і поради психотерапевтки
20 березня, 15:55 • 78012 перегляди
"Ми не могли повірити очам" - українські військові на Близькому Сході про американську оборону
20 березня, 14:50 • 43601 перегляди
Перша фаза весняно-літнього наступу рф провалилась - що буде далі
20 березня, 13:46 • 41007 перегляди
На Близький Схід відправили вже 228 українських фахівців - Зеленський
20 березня, 13:36 • 33974 перегляди
Україна на двосторонній зустріч зі США хоче дізнатись дати щодо майбутньої тристоронньої зустрічі - Зеленський
20 березня, 13:16 • 49959 перегляди
"Паливний кешбек" стартував і ціни на АЗС знову підскочили: що відбувається з пальним 20 березня та на що очікувати далі
20 березня, 12:29 • 20844 перегляди
СБС знищили FPV-дроном російський Ка-52 на Донеччині - "Мадяр" показав відеоVideo
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Компанії не поспішають приєднуватись до Defence City через недосконалість законодавства - юрист

Київ • УНН

 • 17276 перегляди

Законодавчі бар'єри та жорсткі вимоги щодо кримінальних справ гальмують розвиток Defence City. Бізнес обирає Дія.City через вигідніші умови та менші ризики.

Компанії не поспішають приєднуватись до Defence City через недосконалість законодавства - юрист

Спеціальний режим Defence City, який запрацював у січні, поки не має значної популярності серед виробників озброєння та авіабудівних підприємств. Партнер юридичної компанії Equity Андрій Іванів в ексклюзивному коментарі УНН зазначив, що така ситуація повʼязана із недосконалістю законодавства, яке робить резидентство в Дія.City вигіднішим для бізнесу.

За майже три місяці дії спеціального режиму Defence City, який передбачає податкові та митні пільги для компаній, дотичних до сектору ОПК та авіабудівних підприємств, стає зрозуміло, що нововведення не користується значною популярністю у бізнесу. Представники ринку у коментарях УНН пояснюють, що це повʼязано з тим, що є деякі законодавчі прогалини, які створюють барʼєри для потенційних резидентів спецрежиму.

Серед основних стримуючих факторів, зокрема, нечіткі вимоги до обороту, що фактично обмежують доступ для малого і середнього бізнесу до Defence City, а також незрозумілі вимоги щодо аудиту компаній, які претендують на приєднання до спецрежиму. Окрім того, експерти вказують на відсутність симетричних податкових умов. Йдеться про те, що компанії змушені сплачувати ПДВ за деталі українського виробництва, в той час як для імпортних комплектуючих цей податок скасований. У Комітеті ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки вже також розуміють необхідність доопрацювання відповідного законодавства і чекають на пропозиції ринку.

Ще одним барʼєром експерти вважають надто жорстку норму щодо кримінальних проваджень. Потенційний резидент Defence City не повинен жодним чином фігурувати у кримінальних справах. Ця норма розповсюджується навіть на фактові справи без підозр і обвинувальних актів та вироків. Юристи, опитані УНН вказують на порушення презумпції невинуватості.

Саме останній пункт, за словами Іваніва, є одним із найбільш критичних.

Питання відкритих кримінальних проваджень… повірте, практично в кожного виробника, або навіть дотичних підрядників, і підприємств є зареєстровані кримінальні провадження, де хтось щось розслідує. Це теж така річ, яка одразу нівелює (можливість приєднання до Defence City – ред.)

- зазначив Андрій Іванів.

Він нагадав, що у разі якщо компанія-член Defence City втрачає статус резидента, вона зобовʼязана компенсувати державі податки. За словами юриста, на підприємствах розуміють, відкриття кримінальної справи автоматично стає підставою для втрати статусу резидента, а отже породжує невизначеність для бізнесу.

Якщо цей статус злітає, відповідно, з'являються інші проблеми та питання. І тому йти туди з розумінням, що він (статус - ред.) може злетіти в будь-який момент, ніхто не хоче

- пояснив юрист.

Окремо Андрій Іванів звернув увагу на конкуренцію між державними спецрежимами. За його словами, сьогодні Defence City поступається за привабливістю іншим моделям, зокрема Дія.City.

Режим Дія.City в цьому плані набагато вигідніший. Пільги працюють одразу. Головне питання – не виведення капіталу. І, відповідно, немає якихось кардинальних плюсів у Defense City, які б мотивували (підприємства – ред.) на нього переходити

- додав він.

Юрист переконаний, що ситуацію можна виправити, однак необхідна швидка реакція законодавця.

Нагадаємо

УНН раніше писав, що Аерокосмічна асоціація України збирає пропозиції компаній, які працюють в секторі ОПК, та авіабудівних підприємств щодо змін до законодавства, яке передбачає функціонування податкового та митного спецрежиму Defence City. За результатами цієї роботи асоціація планує передати напрацьовані пропозиції представникам Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки та долучитися до подальшого доопрацювання нормативної бази Defence City у діалозі з урядом і парламентом.

Додамо

В Україні запрацював спецрежим Defence City. Це елемент системної державної політики у сфері безпеки й оборони. Цей правовий режим має створити сприятливі умови для масштабування оборонного виробництва, залучення інвестицій і розвитку українського ОПК. 

Резиденти Defence City отримують комплекс економічних та операційних стимулів, які мають зменшити фіскальне навантаження та прискорити розвиток виробництва. Ідеться зокрема про звільнення від податку на прибуток за умови реінвестування підприємствами ОПК коштів у свій розвиток, а також звільнення від земельного, майнового та екологічного податків.

Окрім того, для резидентів діють спрощені митні процедури; спеціальні гарантії захисту інформації та конфіденційності даних підприємства під час дії режиму; державна підтримка релокації та підвищення захищеності виробничих потужностей у разі необхідності.

Підприємство може отримати статус резидента Defence City за умови, що юридична особа відповідає вимогам щодо частки кваліфікованого доходу (дохід від реалізації оборонних товарів власного виробництва або виконання робіт та/або надання послуг щодо оборонних товарів) за попередній календарний рік, а також стосовно такої особи відсутні обставини для дискваліфікації.

Частка кваліфікованого доходу має становити не менше ніж 75% загального доходу юридичної особи (з урахуванням винятків) і не менше ніж 50% загального доходу для суб'єктів літакобудування.

Резидентом не може бути компанія, яка зареєстрована відповідно до законодавства іноземної держави або яка порушила вимоги щодо розкриття інформації про структуру власності чи кінцевих бенефіціарів.

Не може бути включене до реєстру також підприємство, серед акціонерів/учасників якого є особи, пов’язані із державою-агресором, або стосовно якого застосовано санкції, або яке є пов’язаним із особою, стосовно якої застосовано санкції.

До Defence City не можуть увійти юридичні особи, стосовно яких протягом останніх 12 місяців було встановлено факт порушення обов’язків за державним контрактом з оборонних закупівель; які не є платником податку на прибуток або внесені до реєстру неприбуткових установ та організацій. 

Підприємство не може стати резидентом, якщо воно має податковий борг більше ніж 10 мінімальних заробітних плат; якщо воно знаходиться і працює на тимчасово окупованій території України, а також є фігурантом кримінальних проваджень.

Міноборони повідомило про те, що перша компанія отримала статус резидента.

Лілія Подоляк

