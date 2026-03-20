Компании не спешат присоединяться к Defence City из-за несовершенства законодательства - юрист

Специальный режим Defence City, который заработал в январе, пока не пользуется значительной популярностью среди производителей вооружения и авиастроительных предприятий. Партнер юридической компании Equity Андрей Иванов в эксклюзивном комментарии УНН отметил, что такая ситуация связана с несовершенством законодательства, которое делает резидентство в Дія.City более выгодным для бизнеса.

За почти три месяца действия специального режима Defence City, который предусматривает налоговые и таможенные льготы для компаний, причастных к сектору ОПК и авиастроительных предприятий, становится понятно, что нововведение не пользуется значительной популярностью у бизнеса. Представители рынка в комментариях УНН объясняют, что это связано с тем, что есть некоторые законодательные пробелы, которые создают барьеры для потенциальных резидентов спецрежима.

Среди основных сдерживающих факторов, в частности, нечеткие требования к обороту, фактически ограничивающие доступ для малого и среднего бизнеса к Defence City, а также непонятные требования по аудиту компаний, претендующих на присоединение к спецрежиму. Кроме того, эксперты указывают на отсутствие симметричных налоговых условий. Речь идет о том, что компании вынуждены уплачивать НДС за детали украинского производства, в то время как для импортных комплектующих этот налог отменен. В Комитете ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки уже также понимают необходимость доработки соответствующего законодательства и ждут предложений рынка.

Еще одним барьером эксперты считают слишком жесткую норму относительно уголовных производств. Потенциальный резидент Defence City не должен никоим образом фигурировать в уголовных делах. Эта норма распространяется даже на фактические дела без подозрений и обвинительных актов и приговоров. Юристы, опрошенные УНН, указывают на нарушение презумпции невиновности.

Именно последний пункт, по словам Иванова, является одним из наиболее критических.

Вопрос открытых уголовных производств… поверьте, практически у каждого производителя, или даже причастных подрядчиков, и предприятий есть зарегистрированные уголовные производства, где кто-то что-то расследует. Это тоже такая вещь, которая сразу нивелирует (возможность присоединения к Defence City – ред.) - отметил Андрей Иванов.

Он напомнил, что в случае если компания-член Defence City теряет статус резидента, она обязана компенсировать государству налоги. По словам юриста, на предприятиях понимают, открытие уголовного дела автоматически становится основанием для потери статуса резидента, а значит порождает неопределенность для бизнеса.

Если этот статус слетает, соответственно, появляются другие проблемы и вопросы. И поэтому идти туда с пониманием, что он (статус - ред.) может слететь в любой момент, никто не хочет - пояснил юрист.

Отдельно Андрей Иванов обратил внимание на конкуренцию между государственными спецрежимами. По его словам, сегодня Defence City уступает по привлекательности другим моделям, в частности Дія.City.

Режим Дія.City в этом плане гораздо выгоднее. Льготы работают сразу. Главный вопрос – не вывод капитала. И, соответственно, нет каких-то кардинальных плюсов в Defense City, которые бы мотивировали (предприятия – ред.) на него переходить - добавил он.

Юрист убежден, что ситуацию можно исправить, однако необходима быстрая реакция законодателя.

УНН ранее писал, что Аэрокосмическая ассоциация Украины собирает предложения компаний, работающих в секторе ОПК, и авиастроительных предприятий относительно изменений в законодательство, которое предусматривает функционирование налогового и таможенного спецрежима Defence City. По результатам этой работы ассоциация планирует передать наработанные предложения представителям Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки и присоединиться к дальнейшей доработке нормативной базы Defence City в диалоге с правительством и парламентом.

В Украине заработал спецрежим Defence City. Это элемент системной государственной политики в сфере безопасности и обороны. Этот правовой режим должен создать благоприятные условия для масштабирования оборонного производства, привлечения инвестиций и развития украинского ОПК.

Резиденты Defence City получают комплекс экономических и операционных стимулов, которые должны уменьшить фискальную нагрузку и ускорить развитие производства. Речь идет в частности об освобождении от налога на прибыль при условии реинвестирования предприятиями ОПК средств в свое развитие, а также освобождении от земельного, имущественного и экологического налогов.

Кроме того, для резидентов действуют упрощенные таможенные процедуры; специальные гарантии защиты информации и конфиденциальности данных предприятия во время действия режима; государственная поддержка релокации и повышения защищенности производственных мощностей в случае необходимости.

Предприятие может получить статус резидента Defence City при условии, что юридическое лицо соответствует требованиям относительно доли квалифицированного дохода (доход от реализации оборонных товаров собственного производства или выполнения работ и/или оказания услуг по оборонным товарам) за предыдущий календарный год, а также в отношении такого лица отсутствуют обстоятельства для дисквалификации.

Доля квалифицированного дохода должна составлять не менее 75% общего дохода юридического лица (с учетом исключений) и не менее 50% общего дохода для субъектов самолетостроения.

Резидентом не может быть компания, которая зарегистрирована в соответствии с законодательством иностранного государства или которая нарушила требования по раскрытию информации о структуре собственности или конечных бенефициарах.

Не может быть включено в реестр также предприятие, среди акционеров/участников которого есть лица, связанные с государством-агрессором, или в отношении которого применены санкции, или которое связано с лицом, в отношении которого применены санкции.

В Defence City не могут войти юридические лица, в отношении которых в течение последних 12 месяцев был установлен факт нарушения обязанностей по государственному контракту по оборонным закупкам; которые не являются плательщиком налога на прибыль или внесены в реестр неприбыльных учреждений и организаций.

Предприятие не может стать резидентом, если оно имеет налоговый долг более 10 минимальных заработных плат; если оно находится и работает на временно оккупированной территории Украины, а также является фигурантом уголовных производств.

Минобороны сообщило о том, что первая компания получила статус резидента.