Украина при поддержке МВФ готовит дорожную карту по повышению коммунальных тарифов

Украина при технической поддержке Международного валютного фонда готовит дорожную карту постепенной либерализации энергетического рынка. После внедрения механизмов социальной защиты для уязвимых домохозяйств тарифы для населения должны постепенно корректироваться. Об этом сообщает УНН со ссылкой на МВФ.

В энергетическом секторе основное внимание сосредоточено на реформах, направленных на подготовку к либерализации рынка. Нынешняя система тарифов на коммунальные услуги для домохозяйств и связанные с ней обязательства по предоставлению общественных услуг ослабили финансовое положение государственных энергетических компаний, ограничив ресурсы на необходимые инвестиции и ремонтные работы

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В МВФ подчеркнули, что для исправления ситуации власти при технической помощи МВФ готовят дорожную карту постепенной либерализации энергетического рынка, предусматривающую механизмы социальной защиты для уязвимых домохозяйств

Как только такие механизмы будут готовы и основаны на дорожной карте, тарифы для домохозяйств следует постепенно корректировать, чтобы решить финансовые проблемы, с которыми сталкивается сектор, и улучшить его позиции для привлечения инвестиций. Повышение добропорядочности и независимости энергетического регулятора (НКРЭКУ) будет еще больше способствовать долгосрочной устойчивости сектора