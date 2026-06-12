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Специальный статус для прифронтовых территорий: Буданов анонсировал разработку нового закона

Киев • УНН

 • 366 просмотра

В Украине разработают закон о специальном статусе прифронтовых территорий. Буданов рассчитывает на оперативную работу народных депутатов и членов правительства для принятия фактически новых правил.

Специальный статус для прифронтовых территорий: Буданов анонсировал разработку нового закона

Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов заявил, что в Украине инициируют создание межведомственной рабочей группы для немедленной наработки единого комплексного закона о специальном правовом статусе и регулировании деятельности на прифронтовых территориях. Об этом Буданов сообщил в Telegram, передает УНН

Масштаб вызовов, с которыми ежедневно сталкиваются жители прифронтовых регионов, требует от государства серьезных решений. Вместе с премьер-министром Юлией Свириденко, коллегами из правительства и народными депутатами провели координационное совещание по поддержке прифронтовых территорий. Мы должны понимать четкий язык цифр: сегодня на линии огня в 10 областях живут более 6 миллионов наших граждан. Это люди, которые, несмотря на ежедневный террор врага и сотни тысяч разрушенных объектов инфраструктуры, сделали выбор оставаться в Украине – работать и жить в своих громадах 

- написал Буданов. 

Правительство расширило программу "Доступные кредиты 5-7-9%" на все прифронтовые территории - Свириденко10.10.25, 22:59 • 4543 просмотра

Он добавил, что проблемы нужно решать, от защиты энергообъектов до дефицитов местных бюджетов, неравенства в выплатах ВПЛ и отсутствия гарантий безопасности для медиков, педагогов и коммунальщиков, работающих под обстрелами. Ситуация на прифронтовых территориях кардинально отличается от глубокого тыла, поэтому временные решения здесь больше не работают.

Правительство усилило поддержку фермеров на прифронтовых территориях04.04.26, 23:41 • 7041 просмотр

Инициируем создание межведомственной рабочей группы для немедленной наработки единого комплексного закона о специальном правовом статусе и регулировании деятельности на прифронтовых территориях. Рассчитываю на оперативную работу народных депутатов и членов правительства для принятия фактически новых правил и особенностей функционирования этих регионов. Люди, живущие так близко к линии фронта, должны иметь абсолютную поддержку государства 

- добавил Буданов. 

В прифронтовых регионах уже защитили более 1 170 километров логистических маршрутов от дронов - Федоров18.05.26, 16:56 • 3086 просмотров

Павел Башинский

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