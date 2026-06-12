Специальный статус для прифронтовых территорий: Буданов анонсировал разработку нового закона

Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов заявил, что в Украине инициируют создание межведомственной рабочей группы для немедленной наработки единого комплексного закона о специальном правовом статусе и регулировании деятельности на прифронтовых территориях. Об этом Буданов сообщил в Telegram, передает УНН.

Масштаб вызовов, с которыми ежедневно сталкиваются жители прифронтовых регионов, требует от государства серьезных решений. Вместе с премьер-министром Юлией Свириденко, коллегами из правительства и народными депутатами провели координационное совещание по поддержке прифронтовых территорий. Мы должны понимать четкий язык цифр: сегодня на линии огня в 10 областях живут более 6 миллионов наших граждан. Это люди, которые, несмотря на ежедневный террор врага и сотни тысяч разрушенных объектов инфраструктуры, сделали выбор оставаться в Украине – работать и жить в своих громадах