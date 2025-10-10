$41.510.10
Зеленский недоволен защитой киевских ТЭЦ
Свириденко внесла в Раду представление о назначении министром культуры Татьяны Бережной
В Украине растет спрос на зарядные станции: как менялись цены с начала войны и наблюдается ли повышение стоимостиPhoto
Украинская делегация готовится к визиту в США: Зеленский раскрыл детали
Продолжаются детальные дискуссии о предоставлении Украине ракет "Томагавк", ответа "нет" нет - МИД
Зарядные устройства, газовые плиты и генераторы: сколько стоит комфорт во время отключенийPhoto
Отбор на Чемпионат мира-2026: где смотреть поединок Исландия - Украина, кто фаворитPhotoVideo
Какие страны Европы замечали подозрительные дроны в своем воздушном пространстве: будут ли их сбивать
Не Трамп: Нобелевскую премию мира 2025 года получила венесуэльская оппозиционерка Мария Корина МачадоPhoto
Над Украиной за ночь обезврежено 405 из 465 российских дронов и 15 из 32 ракет, включая "Кинжал"
Правительство расширило программу "Доступные кредиты 5-7-9%" на все прифронтовые территории - Свириденко

Киев • УНН

Киев • УНН

 • 820 просмотра

Кабинет министров расширил программу "Доступные кредиты 5-7-9%" на все прифронтовые территории, включая зоны активных боевых действий. Предприниматели в 57 громадах 8 областей получат доступ к льготному финансированию и смогут рефинансировать кредиты до конца 2027 года.

Правительство расширило программу "Доступные кредиты 5-7-9%" на все прифронтовые территории - Свириденко

Глава Кабинета министров Украины Юлия Свириденко сообщила, что правительство расширило программу "Доступные кредиты 5-7-9%" на все прифронтовые территории. С начала действия программы почти 10% кредитов было выдано именно на этих территориях, пишет УНН со ссылкой на сообщение Свириденко в Telegram.

Бизнес из прифронтовых регионов получит больше доступного финансирования. Правительство расширило программу "Доступные кредиты 5–7–9%" — теперь она действует на всех прифронтовых территориях, включая территории активных боевых действий, где работают государственные электронные сервисы. Речь идет о 57 громадах в 8 областях 

- сообщила Свириденко.

Глава правительства также добавила, что предприниматели из прифронтовых территорий смогут продлить срок своих кредитов до конца 2027 года и рефинансировать действующие кредиты на льготных условиях.

Мы системно поддерживаем бизнес в прифронтовых регионах. Спасибо каждому бизнесу, который работает в сложных условиях у фронта. С начала программы "5–7–9" почти 10% всех кредитов было выдано именно там, а в этом году доля в новых кредитах уже выросла до 26%, и прифронтовой бизнес уже получил 16,1 млрд грн 

- добавила Свириденко.

Дополнение

Новые грантополучатели "Власна справа", подавшие заявки на гранты между 1 и 14 сентября 2025 года, уже работают над своими бизнес-идеями. Проект помог тысячам украинцев стать экономически независимыми, начиная собственное дело, создавая рабочие места и поддерживая развитие экономики страны.

Павел Зинченко

ЭкономикаПолитика