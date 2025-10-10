Правительство расширило программу "Доступные кредиты 5-7-9%" на все прифронтовые территории - Свириденко
Киев • УНН
Кабинет министров расширил программу "Доступные кредиты 5-7-9%" на все прифронтовые территории, включая зоны активных боевых действий. Предприниматели в 57 громадах 8 областей получат доступ к льготному финансированию и смогут рефинансировать кредиты до конца 2027 года.
Глава Кабинета министров Украины Юлия Свириденко сообщила, что правительство расширило программу "Доступные кредиты 5-7-9%" на все прифронтовые территории. С начала действия программы почти 10% кредитов было выдано именно на этих территориях, пишет УНН со ссылкой на сообщение Свириденко в Telegram.
Бизнес из прифронтовых регионов получит больше доступного финансирования. Правительство расширило программу "Доступные кредиты 5–7–9%" — теперь она действует на всех прифронтовых территориях, включая территории активных боевых действий, где работают государственные электронные сервисы. Речь идет о 57 громадах в 8 областях
Глава правительства также добавила, что предприниматели из прифронтовых территорий смогут продлить срок своих кредитов до конца 2027 года и рефинансировать действующие кредиты на льготных условиях.
Мы системно поддерживаем бизнес в прифронтовых регионах. Спасибо каждому бизнесу, который работает в сложных условиях у фронта. С начала программы "5–7–9" почти 10% всех кредитов было выдано именно там, а в этом году доля в новых кредитах уже выросла до 26%, и прифронтовой бизнес уже получил 16,1 млрд грн
