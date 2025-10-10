Уряд розширив програму "Доступні кредити 5-7-9%" на всі прифронтові території - Свириденко
Київ • УНН
Кабінет міністрів розширив програму "Доступні кредити 5-7-9%" на всі прифронтові території, включаючи зони активних бойових дій. Підприємці в 57 громадах 8 областей отримають доступ до пільгового фінансування та зможуть рефінансувати кредити до кінця 2027 року.
Глава Кабінету міністрів України Юлія Свириденко повідомила, що уряд розширив програму "Доступні кредити 5-7-9%" на всі прифронтові території. Від початку дії програми майже 10% кредитів було видано саме на цих територіях, пише УНН з посиланням на допис Свириденко у Telegram.
Бізнес із прифронтових регіонів отримає більше доступного фінансування. Уряд розширив програму "Доступні кредити 5–7–9%" — тепер вона діє на всіх прифронтових територіях, включно з територіями активних бойових дій, де працюють державні електронні сервіси. Йдеться про 57 громад у 8 областях
Очільниця уряду також додала, що підприємці з прифронтових територій матимуть змогу продовжити строк своїх кредитів до кінця 2027 року та рефінансувати чинні кредити на пільгових умовах.
Ми системно підтримуємо бізнес у прифронтових регіонах. Дякую кожному бізнесу, який працює у складних умовах біля фронту. Від початку програми "5–7–9" майже 10% усіх кредитів було видано саме там, а цього року частка в нових кредитах вже зросла до 26%, і прифронтовий бізнес вже отримав 16,1 млрд грн
Доповнення
