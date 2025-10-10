$41.510.10
19:08 • 6622 перегляди
Зеленський незадоволений захистом київських ТЕЦ
17:04 • 15077 перегляди
Свириденко внесла до Ради подання щодо призначення міністром культури Тетяни Бережної
10 жовтня, 15:17 • 25529 перегляди
В Україні зростає попит на зарядні станції: як змінювались ціни з початку війни, та чи спостерігається підвищення вартостіPhoto
10 жовтня, 14:10 • 19885 перегляди
Українська делегація готується до візиту в США: Зеленський розкрив деталі
10 жовтня, 14:04 • 18587 перегляди
Тривають детальні дискусії щодо надання Україні ракет "Томагавк", відповіді "ні" немає - МЗС
10 жовтня, 13:35 • 24973 перегляди
Зарядні пристрої, газові плити та генератори: скільки коштує комфорт під час відключеньPhoto
10 жовтня, 10:53 • 33511 перегляди
Відбір на Чемпіонат світу-2026: де дивитися поєдинок Ісландія - Україна, хто фаворит PhotoVideo
10 жовтня, 09:44 • 36880 перегляди
Які країни Європи помічали підозрілі дрони у своєму повітряному просторі: чи збиватимуть їх
10 жовтня, 09:08 • 18418 перегляди
Не Трамп: Нобелівську премію миру 2025 року отримала венесуельська опозиціонерка Марія Коріна МачадоPhoto
10 жовтня, 07:24 • 18956 перегляди
Над Україною за ніч знешкоджено 405 з 465 російських дронів і 15 з 32 ракет, включно з "Кинджалом"
Уряд розширив програму "Доступні кредити 5-7-9%" на всі прифронтові території - Свириденко

Київ • УНН

 • 936 перегляди

Кабінет міністрів розширив програму "Доступні кредити 5-7-9%" на всі прифронтові території, включаючи зони активних бойових дій. Підприємці в 57 громадах 8 областей отримають доступ до пільгового фінансування та зможуть рефінансувати кредити до кінця 2027 року.

Уряд розширив програму "Доступні кредити 5-7-9%" на всі прифронтові території - Свириденко

Глава Кабінету міністрів України Юлія Свириденко повідомила, що уряд розширив програму "Доступні кредити 5-7-9%" на всі прифронтові території. Від початку дії програми майже 10% кредитів було видано саме на цих територіях, пише УНН з посиланням на допис Свириденко у Telegram.

Бізнес із прифронтових регіонів отримає більше доступного фінансування. Уряд розширив програму "Доступні кредити 5–7–9%" — тепер вона діє на всіх прифронтових територіях, включно з територіями активних бойових дій, де працюють державні електронні сервіси. Йдеться про 57 громад у 8 областях 

- повідомила Свириденко.

Очільниця уряду також додала, що підприємці з прифронтових територій матимуть змогу продовжити строк своїх кредитів до кінця 2027 року та рефінансувати чинні кредити на пільгових умовах.

Ми системно підтримуємо бізнес у прифронтових регіонах. Дякую кожному бізнесу, який працює у складних умовах біля фронту. Від початку програми "5–7–9" майже 10% усіх кредитів було видано саме там, а цього року частка в нових кредитах вже зросла до 26%, і прифронтовий бізнес вже отримав 16,1 млрд грн 

- додала Свириденко.

Доповнення

Нові грантоотримувачі "Власної справи", що подали заявки на гранти між 1 та 14 вересня 2025 року, вже працюють над своїми бізнес-ідеями. Проект допоміг тисячам українців стати економічно незалежними, започатковуючи власну справу, створюючи робочі місця та підтримуючи розвиток економіки країни.

Павло Зінченко

