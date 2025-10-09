$41.320.03
19:17
З якими країнами Україна планує запровадити множинне громадянство: уряд визначив критерії
18:01 • 19243 перегляди
Розлучитися через "Дію" можна буде вже у 2026 році
17:48 • 17360 перегляди
Зеленський погодив СБУ деякі плани, асиметричні наші відповіді на російську війну
17:38 • 15011 перегляди
В Україні схвалили План проходження зими: що він передбачає
Ексклюзив
8 жовтня, 13:46 • 29275 перегляди
"Нові штами - лише варіації Омікрону": вірусолог розповіла про форму Covid-19 "Франкенштейн"
8 жовтня, 12:14 • 40619 перегляди
Тетяна Бережна може стати віцепрем'єркою України з гуманітарної політики: фракція підтримала її кандидатуру
Ексклюзив
8 жовтня, 11:52 • 34928 перегляди
Російські “шахеди” почали бити по рухомих об’єктах: експерт розповів за рахунок чого це вдається армії рф
Ексклюзив
8 жовтня, 10:08 • 29620 перегляди
Ліки за найнижчою ціною: чому аптеки зобов'язані економити ваші гроші
8 жовтня, 09:05 • 26822 перегляди
Рада визнала неможливість місцевих виборів під час війни: це дозволить продовжувати роботу громадам, мерам і радам
8 жовтня, 08:55 • 22565 перегляди
"Європа повинна відреагувати": фон дер Ляєн заявила про гібридну війну та анонсувала дорожню карту дій за два тижні
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

"Нові штами - лише варіації Омікрону": вірусолог розповіла про форму Covid-19 "Франкенштейн"
Російські “шахеди” почали бити по рухомих об’єктах: експерт розповів за рахунок чого це вдається армії рф
Понад 100 млн гривень отримають нові переможці програми “Власна справа”

Київ • УНН

 • 282 перегляди

За результатами вісімнадцятої хвилі програми "Власна справа" 2025 року 344 підприємці отримають майже 99 мільйонів гривень фінансової підтримки, що створить 549 нових робочих місць. Загалом з 2022 року надано понад 29 тисяч мікрогрантів, створивши майже 53 тисячі робочих місць.

Понад 100 млн гривень отримають нові переможці програми “Власна справа”

Нові грантоотримувачі "Власної справи", що подали заявки на гранти між 1 та 14 вересня 2025 року, вже працюють над своїми бізнес-ідеями. Проект допоміг тисячам українців стати економічно незалежними, започатковуючи власну справу, створюючи робочі місця та підтримуючи розвиток економіки країни. Про це інформує УНН з посиланням на Державну службу зайнятості.

Деталі

За результатами вісімнадцятої хвилі програми 2025 року, 344 підприємці отримають фінансову підтримку для бізнесу на загальну суму майже 99 мільйонів гривень, що сприятиме створенню 549 нових робочих місць.

Топ-5 сфер діяльності, в яких переможці здійснюють або планують розпочати свій бізнес:

  • оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів (30%);
    • переробна промисловість (13%);
      • тимчасове розміщення й організація харчування (12%);
        • професійна, наукова та технічна діяльність (7%);
          • охорона здоров'я та надання соціальної допомоги (7%).

            Лідери серед регіонів - Львівщина (13%), Харківщина (8%), Вінниччина, Дніпропетровщина та Івано-Франківщина - по 6%

            - йдеться у дописі.

            У відомстві повідомили, що більшість учасників програми (70%) — із вищою освітою, тоді як 18% отримали середню спеціальну освіту.

            20 молодих українців отримають грант до 150 тисяч гривень у рамках молодіжного напряму програми "Власна справа" для старту власного бізнесу. За перший рік молодіжного напряму програми 556 амбітних підприємців перетворили свої ідеї на реальні проєкти, демонструючи, що успішний бізнес починається з рішучості та сміливих кроків

            - повідомляє Державна служба зайнятості.

            Загалом за період реалізації програми "Власна справа" з 2022 року було надано понад 29 тисяч мікрогрантів і створено або знаходяться на етапі створення майже 53 тисячі нових робочих місць.

            Маємо перших 11 переможців грантової програми у сфері креативної індустрії. Серед підтриманих проектів - створення сучасного виробництва метлахської плитки, розвиток рекламного агентства та дизайнерських напрямів, відкриття івент-простору та архітектурного бюро. Серед переможців - також проєкти у сферах перекладу, музичного розвитку дітей і виготовлення авторських прикрас

            - додали у відомстві.

            У межах 18 хвилі ветеранського напряму "Власної справи" визначено 55 переможців, які отримають гранти на 24 мільйони гривень для запуску або розвитку бізнесу. Буде створено 97 нових робочих місць.

            Серед переможців - 51% є учасниками бойових дій, 49% - члени сім’ї учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни. Середній розмір гранту 437 тисяч гривень

            - зазначили у службі зайнятості.

            З квітня 2023 року ветеранські гранти допомогли понад 2 тисячам українців запустити власний бізнес. У процесі створення понад 4 тисяч нових робочих місць. Так, 32% грантерів відкрили магазини та майстерні, 15% - кафе або кав’ярні, 13% - виробляють товари, ще 10% надають послуги.

            У Державній службі зайнятості нагадали, що в рамках програми "Власна справа" можна отримати мікрогранти до 250 тисяч гривень на відкриття або розширення бізнесу. 

            Підприємці з восьми прифронтових областей (Харківської, Донецької, Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської, Херсонської, Чернігівської та Сумської) можуть отримати грант до 500 тис. гривень на розвиток власної справи 

            - поінформували у відомстві. 

            Також до 1 мільйона гривень можуть отримати учасники бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни, а також другий з їхнього подружжя, в рамках ветеранського направлення.

            Молодь віком до 25 років може отримати грант розміром до 150 тисяч гривень.

            Подати заявку можна через портал Дія.

            Нагадаємо

            За січень–вересень 2025 року товарообіг України склав $89,6 млрд, при цьому імпорт дорівнював $60,1 млрд, а експорт – $29,5 млрд. Найбільшими партнерами були Китай, Польща та Німеччина.

            Підтвердження про освітні гранти МОН почали надходити в "Дію" вступникам 2025 року: деталі03.10.25, 14:05 • 2968 переглядiв

            Віта Зеленецька

            Економіка
            Львівська область
            Донецька область
            Вінницька область
            Миколаївська область
            Івано-Франківська область
            Сумська область
            Харківська область
            Дніпропетровська область
            Запорізька область
            Чернігівська область
            Херсонська область
            Німеччина
            Китай
            Україна
            Польща