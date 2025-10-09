Понад 100 млн гривень отримають нові переможці програми “Власна справа”

Нові грантоотримувачі "Власної справи", що подали заявки на гранти між 1 та 14 вересня 2025 року, вже працюють над своїми бізнес-ідеями. Проект допоміг тисячам українців стати економічно незалежними, започатковуючи власну справу, створюючи робочі місця та підтримуючи розвиток економіки країни. Про це інформує УНН з посиланням на Державну службу зайнятості.

Деталі

За результатами вісімнадцятої хвилі програми 2025 року, 344 підприємці отримають фінансову підтримку для бізнесу на загальну суму майже 99 мільйонів гривень, що сприятиме створенню 549 нових робочих місць.

Топ-5 сфер діяльності, в яких переможці здійснюють або планують розпочати свій бізнес:

оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів (30%);

переробна промисловість (13%);

тимчасове розміщення й організація харчування (12%);

професійна, наукова та технічна діяльність (7%);

охорона здоров'я та надання соціальної допомоги (7%).

Лідери серед регіонів - Львівщина (13%), Харківщина (8%), Вінниччина, Дніпропетровщина та Івано-Франківщина - по 6% - йдеться у дописі.

У відомстві повідомили, що більшість учасників програми (70%) — із вищою освітою, тоді як 18% отримали середню спеціальну освіту.

20 молодих українців отримають грант до 150 тисяч гривень у рамках молодіжного напряму програми "Власна справа" для старту власного бізнесу. За перший рік молодіжного напряму програми 556 амбітних підприємців перетворили свої ідеї на реальні проєкти, демонструючи, що успішний бізнес починається з рішучості та сміливих кроків - повідомляє Державна служба зайнятості.

Загалом за період реалізації програми "Власна справа" з 2022 року було надано понад 29 тисяч мікрогрантів і створено або знаходяться на етапі створення майже 53 тисячі нових робочих місць.

Маємо перших 11 переможців грантової програми у сфері креативної індустрії. Серед підтриманих проектів - створення сучасного виробництва метлахської плитки, розвиток рекламного агентства та дизайнерських напрямів, відкриття івент-простору та архітектурного бюро. Серед переможців - також проєкти у сферах перекладу, музичного розвитку дітей і виготовлення авторських прикрас - додали у відомстві.

У межах 18 хвилі ветеранського напряму "Власної справи" визначено 55 переможців, які отримають гранти на 24 мільйони гривень для запуску або розвитку бізнесу. Буде створено 97 нових робочих місць.

Серед переможців - 51% є учасниками бойових дій, 49% - члени сім’ї учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни. Середній розмір гранту 437 тисяч гривень - зазначили у службі зайнятості.

З квітня 2023 року ветеранські гранти допомогли понад 2 тисячам українців запустити власний бізнес. У процесі створення понад 4 тисяч нових робочих місць. Так, 32% грантерів відкрили магазини та майстерні, 15% - кафе або кав’ярні, 13% - виробляють товари, ще 10% надають послуги.

У Державній службі зайнятості нагадали, що в рамках програми "Власна справа" можна отримати мікрогранти до 250 тисяч гривень на відкриття або розширення бізнесу.

Підприємці з восьми прифронтових областей (Харківської, Донецької, Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської, Херсонської, Чернігівської та Сумської) можуть отримати грант до 500 тис. гривень на розвиток власної справи - поінформували у відомстві.

Також до 1 мільйона гривень можуть отримати учасники бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни, а також другий з їхнього подружжя, в рамках ветеранського направлення.

Молодь віком до 25 років може отримати грант розміром до 150 тисяч гривень.

Подати заявку можна через портал Дія.

