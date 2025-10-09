Более 100 млн гривен получат новые победители программы "Собственное дело"

Новые грантополучатели "Власна справа", подавшие заявки на гранты в период с 1 по 14 сентября 2025 года, уже работают над своими бизнес-идеями. Проект помог тысячам украинцев стать экономически независимыми, открывая собственное дело, создавая рабочие места и поддерживая развитие экономики страны. Об этом информирует УНН со ссылкой на Государственную службу занятости.

По результатам восемнадцатой волны программы 2025 года, 344 предпринимателя получат финансовую поддержку для бизнеса на общую сумму почти 99 миллионов гривен, что будет способствовать созданию 549 новых рабочих мест.

Топ-5 сфер деятельности, в которых победители осуществляют или планируют начать свой бизнес:

оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств (30%);

перерабатывающая промышленность (13%);

временное размещение и организация питания (12%);

профессиональная, научная и техническая деятельность (7%);

здравоохранение и предоставление социальной помощи (7%).

Лидеры среди регионов - Львовщина (13%), Харьковщина (8%), Винницкая, Днепропетровская и Ивано-Франковская - по 6% - говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что большинство участников программы (70%) — с высшим образованием, тогда как 18% получили среднее специальное образование.

20 молодых украинцев получат грант до 150 тысяч гривен в рамках молодежного направления программы "Власна справа" для старта собственного бизнеса. За первый год молодежного направления программы 556 амбициозных предпринимателей превратили свои идеи в реальные проекты, демонстрируя, что успешный бизнес начинается с решимости и смелых шагов - сообщает Государственная служба занятости.

Всего за период реализации программы "Власна справа" с 2022 года было предоставлено более 29 тысяч микрогрантов и создано или находятся на этапе создания почти 53 тысячи новых рабочих мест.

У нас есть первые 11 победителей грантовой программы в сфере креативной индустрии. Среди поддержанных проектов - создание современного производства метлахской плитки, развитие рекламного агентства и дизайнерских направлений, открытие ивент-пространства и архитектурного бюро. Среди победителей - также проекты в сферах перевода, музыкального развития детей и изготовления авторских украшений - добавили в ведомстве.

В рамках 18 волны ветеранского направления "Власна справа" определено 55 победителей, которые получат гранты на 24 миллиона гривен для запуска или развития бизнеса. Будет создано 97 новых рабочих мест.

Среди победителей - 51% являются участниками боевых действий, 49% - члены семьи участника боевых действий или лица с инвалидностью вследствие войны. Средний размер гранта 437 тысяч гривен - отметили в службе занятости.

С апреля 2023 года ветеранские гранты помогли более 2 тысячам украинцев запустить собственный бизнес. В процессе создания более 4 тысяч новых рабочих мест. Так, 32% грантополучателей открыли магазины и мастерские, 15% - кафе или кофейни, 13% - производят товары, еще 10% предоставляют услуги.

В Государственной службе занятости напомнили, что в рамках программы "Власна справа" можно получить микрогранты до 250 тысяч гривен на открытие или расширение бизнеса.

Предприниматели из восьми прифронтовых областей (Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Херсонской, Черниговской и Сумской) могут получить грант до 500 тыс. гривен на развитие собственного дела - проинформировали в ведомстве.

Также до 1 миллиона гривен могут получить участники боевых действий или лица с инвалидностью вследствие войны, а также второй из их супругов, в рамках ветеранского направления.

Молодежь в возрасте до 25 лет может получить грант размером до 150 тысяч гривен.

Подать заявку можно через портал Дия.

