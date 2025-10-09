Более 100 млн гривен получат новые победители программы "Собственное дело"

$41.320.03
48.170.10
ukenru
19:17 • 7944 просмотра
С какими странами Украина планирует ввести множественное гражданство: правительство определило критерии
18:01 • 18271 просмотра
Развестись через "Дію" можно будет уже в 2026 году
17:48 • 16838 просмотра
Зеленский согласовал СБУ некоторые планы, асимметричные наши ответы на российскую войну
17:38 • 14501 просмотра
В Украине одобрили План прохождения зимы: что он предусматривает
Эксклюзив
8 октября, 13:46 • 28587 просмотра
"Новые штаммы - лишь вариации Омикрона": вирусолог рассказала о форме Covid-19 "Франкенштейн"
8 октября, 12:14 • 40238 просмотра
Татьяна Бережная может стать вице-премьером Украины по гуманитарной политике: фракция поддержала ее кандидатуру
Эксклюзив
8 октября, 11:52 • 34633 просмотра
Российские «шахеды» начали бить по движущимся объектам: эксперт рассказал за счет чего это удается армии РФ
Эксклюзив
8 октября, 10:08 • 29584 просмотра
Лекарства по самой низкой цене: почему аптеки обязаны экономить ваши деньги
8 октября, 09:05 • 26789 просмотра
Рада признала невозможность местных выборов во время войны: это позволит продолжать работу громадам, мэрам и советам
8 октября, 08:55 • 22542 просмотра
"Европа должна отреагировать": фон дер Ляйен заявила о гибридной войне и анонсировала дорожную карту действий через две недели
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+12°
3м/с
97%
748мм
Популярные новости
Генштаб изменил названия нескольких направлений на фронте: где горячее всего8 октября, 13:15 • 3464 просмотра
Трамп очень хочет получить Нобелевскую премию мира и давит на комитет и правительство Норвегии - FT8 октября, 13:57 • 3812 просмотра
На Львовщине задержали военного в СЗЧ, который пришел в магазин с гранатойPhoto8 октября, 15:36 • 3516 просмотра
Джордж Клуни объяснил, почему воспитывает своих детей в сельской местности8 октября, 16:22 • 11354 просмотра
Взрыв в столичной многоэтажке: один человек погиб, еще один пострадал8 октября, 16:34 • 4134 просмотра
публикации
"Новые штаммы - лишь вариации Омикрона": вирусолог рассказала о форме Covid-19 "Франкенштейн"
Эксклюзив
8 октября, 13:46 • 28587 просмотра
Татьяна Бережная может стать вице-премьером Украины по гуманитарной политике: фракция поддержала ее кандидатуру8 октября, 12:14 • 40238 просмотра
Рейдерство и коррупция в НАБУ: о чем будет свидетельствовать нардеп Христенко8 октября, 11:59 • 25592 просмотра
Российские «шахеды» начали бить по движущимся объектам: эксперт рассказал за счет чего это удается армии РФ
Эксклюзив
8 октября, 11:52 • 34633 просмотра
Бельгийские вафли: пять оригинальных и вкусных рецептовPhoto8 октября, 11:27 • 28580 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Василий Малюк
Денис Шмыгаль
Виктор Ляшко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Франция
Сумская область
Реклама
УНН Lite
Джордж Клуни объяснил, почему воспитывает своих детей в сельской местности8 октября, 16:22 • 11430 просмотра
Криштиану Роналду стал первым футболистом-миллиардером в истории8 октября, 07:42 • 31417 просмотра
Трамп раскритиковал решение пригласить Bad Bunny в качестве хедлайнера на шоу Супербоула7 октября, 11:00 • 45724 просмотра
Селена Гомес поделилась трогательным видео с собственной свадьбы6 октября, 18:42 • 48327 просмотра
Тейлор Свифт ответила несколькими словами на вопрос, когда состоится ее свадьба4 октября, 11:30 • 99519 просмотра
Актуальное
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Facebook
E-6 Mercury
Детонатор
Боеприпасы

Более 100 млн гривен получат новые победители программы "Собственное дело"

Киев • УНН

 • 116 просмотра

По результатам восемнадцатой волны программы "Собственное дело" 2025 года 344 предпринимателя получат почти 99 миллионов гривен финансовой поддержки, что создаст 549 новых рабочих мест. Всего с 2022 года предоставлено более 29 тысяч микрогрантов, создав почти 53 тысячи рабочих мест.

Более 100 млн гривен получат новые победители программы "Собственное дело"

Новые грантополучатели "Власна справа", подавшие заявки на гранты в период с 1 по 14 сентября 2025 года, уже работают над своими бизнес-идеями. Проект помог тысячам украинцев стать экономически независимыми, открывая собственное дело, создавая рабочие места и поддерживая развитие экономики страны. Об этом информирует УНН со ссылкой на Государственную службу занятости.

Детали

По результатам восемнадцатой волны программы 2025 года, 344 предпринимателя получат финансовую поддержку для бизнеса на общую сумму почти 99 миллионов гривен, что будет способствовать созданию 549 новых рабочих мест.

Топ-5 сфер деятельности, в которых победители осуществляют или планируют начать свой бизнес:

  • оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств (30%);
    • перерабатывающая промышленность (13%);
      • временное размещение и организация питания (12%);
        • профессиональная, научная и техническая деятельность (7%);
          • здравоохранение и предоставление социальной помощи (7%).

            Лидеры среди регионов - Львовщина (13%), Харьковщина (8%), Винницкая, Днепропетровская и Ивано-Франковская - по 6%

            - говорится в сообщении.

            В ведомстве сообщили, что большинство участников программы (70%) — с высшим образованием, тогда как 18% получили среднее специальное образование.

            20 молодых украинцев получат грант до 150 тысяч гривен в рамках молодежного направления программы "Власна справа" для старта собственного бизнеса. За первый год молодежного направления программы 556 амбициозных предпринимателей превратили свои идеи в реальные проекты, демонстрируя, что успешный бизнес начинается с решимости и смелых шагов

            - сообщает Государственная служба занятости.

            Всего за период реализации программы "Власна справа" с 2022 года было предоставлено более 29 тысяч микрогрантов и создано или находятся на этапе создания почти 53 тысячи новых рабочих мест.

            У нас есть первые 11 победителей грантовой программы в сфере креативной индустрии. Среди поддержанных проектов - создание современного производства метлахской плитки, развитие рекламного агентства и дизайнерских направлений, открытие ивент-пространства и архитектурного бюро. Среди победителей - также проекты в сферах перевода, музыкального развития детей и изготовления авторских украшений

            - добавили в ведомстве.

            В рамках 18 волны ветеранского направления "Власна справа" определено 55 победителей, которые получат гранты на 24 миллиона гривен для запуска или развития бизнеса. Будет создано 97 новых рабочих мест.

            Среди победителей - 51% являются участниками боевых действий, 49% - члены семьи участника боевых действий или лица с инвалидностью вследствие войны. Средний размер гранта 437 тысяч гривен

            - отметили в службе занятости.

            С апреля 2023 года ветеранские гранты помогли более 2 тысячам украинцев запустить собственный бизнес. В процессе создания более 4 тысяч новых рабочих мест. Так, 32% грантополучателей открыли магазины и мастерские, 15% - кафе или кофейни, 13% - производят товары, еще 10% предоставляют услуги.

            В Государственной службе занятости напомнили, что в рамках программы "Власна справа" можно получить микрогранты до 250 тысяч гривен на открытие или расширение бизнеса. 

            Предприниматели из восьми прифронтовых областей (Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Херсонской, Черниговской и Сумской) могут получить грант до 500 тыс. гривен на развитие собственного дела 

            - проинформировали в ведомстве. 

            Также до 1 миллиона гривен могут получить участники боевых действий или лица с инвалидностью вследствие войны, а также второй из их супругов, в рамках ветеранского направления.

            Молодежь в возрасте до 25 лет может получить грант размером до 150 тысяч гривен.

            Подать заявку можно через портал Дия.

            Напомним

            За январь–сентябрь 2025 года товарооборот Украины составил $89,6 млрд, при этом импорт составил $60,1 млрд, а экспорт – $29,5 млрд. Крупнейшими партнерами были Китай, Польша и Германия.

            Подтверждения об образовательных грантах МОН начали поступать в "Дію" абитуриентам 2025 года: детали03.10.25, 14:05 • 2968 просмотров

            Вита Зеленецкая

            Экономика
            Львовская область
            Донецкая область
            Винницкая область
            Николаевская область
            Ивано-Франковская область
            Сумская область
            Харьковская область
            Днепропетровская область
            Запорожская область
            Черниговская область
            Херсонская область
            Германия
            Китай
            Украина
            Польша