Подтверждения об образовательных грантах МОН начали поступать в "Дію" абитуриентам 2025 года: детали

$41.280.05
48.500.13
ukenru
10:33 • 6184 просмотра
россияне совершили самую масштабную атаку на газодобывающую инфраструктуру Украины - Нафтогаз
Эксклюзив
09:51 • 18530 просмотра
Национальное военное кладбище: когда достроят второй комплекс и новые детали
Эксклюзив
09:02 • 21942 просмотра
Цена мечты: сколько стоит вырастить профессионального футболистаPhoto
08:00 • 17245 просмотра
Блэкаут на ЗАЭС: в Минэнерго заявили, что на днях россияне уже ремонтировали один из дизель-генераторов
07:29 • 18215 просмотра
рф ночью атаковала энергетику в нескольких областях: под удар попала и газотранспортная инфраструктура
3 октября, 06:22 • 15738 просмотра
Шатдаун в США грозит задержками поставок оружия Украине - The Telegraph
3 октября, 06:14 • 15101 просмотра
Выборы в Чехии: популистская партия Бабиша лидирует в опросах, но у более мелких партий - ключи к правительству
2 октября, 23:18 • 18030 просмотра
Поставки американских ракет Tomahawk в Украину маловероятны - Reuters
2 октября, 18:06 • 30856 просмотра
Украина разрывает дипломатические отношения с Никарагуа - МИД
Эксклюзив
2 октября, 13:54 • 52542 просмотра
Онлайн-мониторинг азартных игр: в PlayCity объяснили, как будет работать и когда запуск
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+14°
4м/с
77%
755мм
Популярные новости
РФ, вероятно, возобновила тайные поставки оружия из Северной КореиPhoto3 октября, 03:06 • 9408 просмотра
Команда дайверов нашла клад испанских драгоценностей на 1 миллион долларов у побережья ФлоридыPhoto3 октября, 03:34 • 21572 просмотра
Полтавская область ночью подверглась массированной атаке рф: пострадали объекты энергетики3 октября, 05:27 • 7782 просмотра
Октябрьские работы в саду: какие культуры сажать под зиму3 октября, 05:32 • 31617 просмотра
Принц Уильям раскрыл свои планы относительно наследия и защиты детей от медиа07:40 • 13816 просмотра
публикации
Национальное военное кладбище: когда достроят второй комплекс и новые детали
Эксклюзив
09:51 • 18530 просмотра
Цена мечты: сколько стоит вырастить профессионального футболистаPhoto
Эксклюзив
09:02 • 21942 просмотра
Октябрьские работы в саду: какие культуры сажать под зиму3 октября, 05:32 • 31897 просмотра
Почему турецкая модель "одна аптека - один фармацевт" опасна для Украины и при чем здесь россия?2 октября, 12:21 • 46214 просмотра
День сельди: пять аппетитных рыбных блюдPhoto2 октября, 11:55 • 54037 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Дональд Трамп
Андрей Парубий
Владимир Гройсман
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Полтавская область
Государственная граница Украины
Черниговская область
Реклама
УНН Lite
Принц Уильям раскрыл свои планы относительно наследия и защиты детей от медиа07:40 • 14073 просмотра
Тарантино объединил "Убить Билла" в один четырехчасовой фильм с эксклюзивной анимацией2 октября, 13:33 • 25614 просмотра
Первая ИИ-актриса Тилли Норвуд вызвала скандал в ГолливудеPhoto1 октября, 09:58 • 68703 просмотра
Звезда сериала "Эйфория" Эрик Дэйн борется с БАС: актер появился в инвалидной коляскеVideo1 октября, 07:33 • 76375 просмотра
Памела Андерсон удивила Париж новым образом во время Недели моды30 сентября, 18:48 • 56930 просмотра
Актуальное
Forbes
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Financial Times
Хранитель
9К720 Искандер

Подтверждения об образовательных грантах МОН начали поступать в "Дію" абитуриентам 2025 года: детали

Киев • УНН

 • 520 просмотра

Для того чтобы получить грант, нужно выполнить три условия до 25 октября текущего года.

Подтверждения об образовательных грантах МОН начали поступать в "Дію" абитуриентам 2025 года: детали

В Украине всем абитуриентам 2025 года, получившим право на образовательный грант, уже отправлены соответствующие уведомления в приложении "Дія". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство образования и науки Украины.

Детали

Для того чтобы получить грант, нужно выполнить следующие условия

  • Зайти в приложение "Дія";
    • Выбрать учебное заведение и образовательную программу;
      • Подтвердить грант до 25 октября 2025 года.

        После этого МОН Украины перечисляет средства гранта непосредственно на счет вашего учебного заведения для оплаты обучения по контракту. Без подтверждения перевод средств невозможен

        - заявили в ведомстве.

        Также там уточнили, что грантополучатели 2024 года поступления также в этом месяце получат уведомления в "Дії". О сроках подтверждения будет сообщено дополнительно.

        Напомним

        Министерство образования и науки Украины разработало проект постановления о введении "нулевого курса" - годовой программы для абитуриентов, не сдавших НМТ по разным причинам. Впрочем, после курса абитуриенты все же будут сдавать НМТ, чтобы обеспечить справедливое распределение.

        Евгений Устименко

        ОбществоОбразованиеФинансы
        Министерство образования и науки Украины
        Украина