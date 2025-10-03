Подтверждения об образовательных грантах МОН начали поступать в "Дію" абитуриентам 2025 года: детали
Киев • УНН
Для того чтобы получить грант, нужно выполнить три условия до 25 октября текущего года.
В Украине всем абитуриентам 2025 года, получившим право на образовательный грант, уже отправлены соответствующие уведомления в приложении "Дія". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство образования и науки Украины.
Детали
Для того чтобы получить грант, нужно выполнить следующие условия
- Зайти в приложение "Дія";
- Выбрать учебное заведение и образовательную программу;
- Подтвердить грант до 25 октября 2025 года.
После этого МОН Украины перечисляет средства гранта непосредственно на счет вашего учебного заведения для оплаты обучения по контракту. Без подтверждения перевод средств невозможен
Также там уточнили, что грантополучатели 2024 года поступления также в этом месяце получат уведомления в "Дії". О сроках подтверждения будет сообщено дополнительно.
Напомним
Министерство образования и науки Украины разработало проект постановления о введении "нулевого курса" - годовой программы для абитуриентов, не сдавших НМТ по разным причинам. Впрочем, после курса абитуриенты все же будут сдавать НМТ, чтобы обеспечить справедливое распределение.