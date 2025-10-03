Підтвердження про освітні гранти МОН почали надходити в "Дію" вступникам 2025 року: деталі
Київ • УНН
Для того, щоб отримати грант, треба виконати три умови до 25 жовтня поточного року.
В Україні всім вступникам 2025 року, які отримали право на освітній грант, уже надіслано відповідні сповіщення в додатку "Дія". Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство освіти і науки України.
Деталі
Для того, щоб отримати грант, потрібно виконати наступні умови
- Зайти в застосунок "Дія";
- Обрати заклад і освітню програму;
- Підтвердити грант до 25 жовтня 2025 року.
Після цього МОН України перераховує кошти гранту безпосередньо на рахунок вашого закладу освіти для оплати навчання за контрактом. Без підтвердження переказ коштів неможливий
Також там уточнили, що грантоотримувачі 2024 року вступу також цього місяця отримають сповіщення в "Дії". Про терміни підтвердження буде повідомлено додатково.
Нагадаємо
Міністерство освіти і науки України розробило проєкт постанови про запровадження "нульового курсу" - річної програми для вступників, які не склали НМТ з різних причин. Втім після курсу абітурієнти все ж складатимуть НМТ, щоб забезпечити справедливий розподіл.