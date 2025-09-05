МОН пропонує "нульовий курс" для абітурієнтів, які не склали НМТ - Лісовий
Київ • УНН
Міністерство освіти розробило проєкт постанови про запровадження "нульового курсу" для абітурієнтів, які не склали НМТ. Після річної програми студенти все одно складатимуть НМТ для справедливого розподілу.
Про це повідомив Міністр освіти Оксен Лісовий передає УНН.
Деталі
Ще один інструмент, який ми пропонуємо, який ми зараз обговорюємо і вже розробили відповідний проєкт постанови, це так званий нульовий курс. Це вступ без НМТ на нульовий курс, який дозволить забрати дітей, які не здали НМТ з різних причин, через освітні втрати, через те, що навчались за кордоном, з якихось інших причин, забрати на нульовий курс, провчити їх рік. Причому забрати їх, як доручив Президент, не тільки під час вступної кампанії, але й організувати іншу вступну кампанію, наприклад зимовий вступ, наприклад весняний вступ, і забирати всіх, але потім після навчання на нульовому курсі вивести дітей на НМТ для того, щоб не порушувати оцей справедливий розподіл державних ресурсів
Він зазначив, що такий інструмент теж може бути дієвим і допоможе зібрати багато дітей, в тому числі повернути дітей із-за кордону. Серед іншого міністр заявив, що не підтримує ідею відкладення ЗНО.
