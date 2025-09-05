МОН пропонує "нульовий курс" для абітурієнтів, які не склали НМТ - Лісовий

МОН розробило проєкт постанови про запровадження "нульового курсу" - річної програми для вступників, які не склали НМТ з різних причин. Втім після курсу абітурієнти все ж складатимуть НМТ, щоб забезпечити справедливий розподіл.

Про це повідомив Міністр освіти Оксен Лісовий передає УНН.

Деталі

Ще один інструмент, який ми пропонуємо, який ми зараз обговорюємо і вже розробили відповідний проєкт постанови, це так званий нульовий курс. Це вступ без НМТ на нульовий курс, який дозволить забрати дітей, які не здали НМТ з різних причин, через освітні втрати, через те, що навчались за кордоном, з якихось інших причин, забрати на нульовий курс, провчити їх рік. Причому забрати їх, як доручив Президент, не тільки під час вступної кампанії, але й організувати іншу вступну кампанію, наприклад зимовий вступ, наприклад весняний вступ, і забирати всіх, але потім після навчання на нульовому курсі вивести дітей на НМТ для того, щоб не порушувати оцей справедливий розподіл державних ресурсів - повідомив Лісовий.

Він зазначив, що такий інструмент теж може бути дієвим і допоможе зібрати багато дітей, в тому числі повернути дітей із-за кордону. Серед іншого міністр заявив, що не підтримує ідею відкладення ЗНО.

До 15 вересня всі українські школи будуть повністю забезпечені підручниками - Лісовий