МОН пропонує "нульовий курс" для абітурієнтів, які не склали НМТ - Лісовий

Ексклюзив
08:58 • 9398 перегляди
Витік зброї, зокрема гранат з прифронтових областей: в Нацполіції розповіли, як з цим борються
08:28 • 15430 перегляди
Учень планував напад із ножем у школі на Закарпатті – Клименко
Ексклюзив
08:19 • 14517 перегляди
Може на одну-дві гривні просісти: експерт розповів, як може змінитися ціна на пальне в Україні восени
5 вересня, 06:13 • 26322 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України зіграє сьогодні проти Франції Photo
4 вересня, 17:30 • 31120 перегляди
У катастрофі фунікулера в Лісабоні загинув українець - МЗС
4 вересня, 14:39 • 47749 перегляди
Сьогодні 26 країн готові надіслати війська до України для забезпечення миру - Макрон
4 вересня, 14:02 • 40067 перегляди
Керівники компанії, яка супроводжує ремонтну документацію для гелікоптерів Ми-8 в Україні, мають російські паспорти – ВеніславськийVideo
4 вересня, 10:04 • 40797 перегляди
Рада повертає кримінальну відповідальність за СЗЧ: що відомо
4 вересня, 08:49 • 41146 перегляди
Після майже 4-х років: Рада проголосувала за відновлення трансляції своїх засідань
Ексклюзив
4 вересня, 08:13 • 31210 перегляди
НБУ вилучив сотні мільйонів банкнот: які купюри зникають з обігу
Популярнi новини
"Ми ведемо дуже хороший діалог": Трамп має намір поговорити з путіним після розмови із ЗеленськимVideo5 вересня, 02:33 • 19848 перегляди
Ілона Маска запросили на саміт до Білого дому: що відповів мільярдер06:58 • 6546 перегляди
Будуть законними цілями в Україні: путін пригрозив НАТО07:27 • 5034 перегляди
Конкуренція на ринку аптек: чому українці отримують більше ніж іноземці07:47 • 16099 перегляди
У Білому домі повідомили про важливий виступ Трампа: про що говоритиме07:57 • 16737 перегляди
Публікації
Конкуренція на ринку аптек: чому українці отримують більше ніж іноземці07:47 • 16308 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України зіграє сьогодні проти Франції Photo5 вересня, 06:13 • 26338 перегляди
Заручник НАБУ? Чому справа генерала СБУ Вітюка активізувалася тільки зараз і скидається на помсту4 вересня, 18:50 • 24994 перегляди
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихіднимиVideo4 вересня, 09:16 • 56874 перегляди
До будь-якого столу: топ смачних і простих рецептів грецького салатуPhoto4 вересня, 07:53 • 40493 перегляди
УНН Lite
Вікторія Бекхем зізналася у боротьбі з вугрями: "Я дуже соромилася сильної висипки"4 вересня, 10:35 • 22141 перегляди
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихіднимиVideo4 вересня, 09:16 • 56874 перегляди
Зірка "Пліткарки" Пенн Беджлі став батьком хлопчиків-близнюківPhoto4 вересня, 07:43 • 22574 перегляди
Блогерка-мільйонниця та донька власників технологічного гіганта Беккі Блум вийшла заміжPhoto3 вересня, 19:15 • 27825 перегляди
Radiohead повертаються після семирічної перерви: оголошено європейське турне 3 вересня, 17:44 • 29556 перегляди
МОН пропонує "нульовий курс" для абітурієнтів, які не склали НМТ - Лісовий

Київ • УНН

 • 66 перегляди

Міністерство освіти розробило проєкт постанови про запровадження "нульового курсу" для абітурієнтів, які не склали НМТ. Після річної програми студенти все одно складатимуть НМТ для справедливого розподілу.

МОН пропонує "нульовий курс" для абітурієнтів, які не склали НМТ - Лісовий

МОН розробило проєкт постанови про запровадження "нульового курсу" - річної програми для вступників, які не склали НМТ з різних причин. Втім після курсу абітурієнти все ж складатимуть НМТ, щоб забезпечити справедливий розподіл.

Про це повідомив Міністр освіти Оксен Лісовий передає УНН.

Деталі

Ще один інструмент, який ми пропонуємо, який ми зараз обговорюємо і вже розробили відповідний проєкт постанови, це так званий нульовий курс. Це вступ без НМТ на нульовий курс, який дозволить забрати дітей, які не здали НМТ з різних причин, через освітні втрати, через те, що навчались за кордоном, з якихось інших причин, забрати на нульовий курс, провчити їх рік. Причому забрати їх, як доручив Президент, не тільки під час вступної кампанії, але й організувати іншу вступну кампанію, наприклад зимовий вступ, наприклад весняний вступ, і забирати всіх, але потім після навчання на нульовому курсі вивести дітей на НМТ для того, щоб не порушувати оцей справедливий розподіл державних ресурсів

- повідомив Лісовий.

Він зазначив, що такий інструмент теж може бути дієвим і допоможе зібрати багато дітей, в тому числі повернути дітей із-за кордону. Серед іншого міністр заявив, що не підтримує ідею відкладення ЗНО.

До 15 вересня всі українські школи будуть повністю забезпечені підручниками - Лісовий05.09.25, 14:23 • 782 перегляди

Альона Уткіна

Освіта
Оксен Лісовий
Міністерство освіти і науки України