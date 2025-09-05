МОН предлагает "нулевой курс" для абитуриентов, не сдавших НМТ - Лесной

$41.350.02
12:12 • 1500 просмотра
"Будет точно не в единицах, а в тысячах": Зеленский о развертывании иностранных войск в Украине
Эксклюзив
08:58 • 11889 просмотра
Утечка оружия, в частности гранат из прифронтовых областей: в Нацполиции рассказали, как с этим борются
08:28 • 20894 просмотра
Ученик планировал нападение с ножом в школе на Закарпатье – Клименко
Эксклюзив
08:19 • 18590 просмотра
Может на одну-две гривны просесть: эксперт рассказал, как может измениться цена на топливо в Украине осенью
5 сентября, 06:13 • 33479 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины сыграет сегодня против ФранцииPhoto
4 сентября, 17:30 • 34477 просмотра
В катастрофе фуникулера в Лиссабоне погиб украинец - МИД
4 сентября, 14:39 • 49438 просмотра
Сегодня 26 стран готовы отправить войска в Украину для обеспечения мира - Макрон
4 сентября, 14:02 • 41444 просмотра
Руководители компании, сопровождающей ремонтную документацию для вертолетов Ми-8 в Украине, имеют российские паспорта – ВениславскийVideo
4 сентября, 10:04 • 41344 просмотра
Рада возвращает уголовную ответственность за СОЧ: что известно
4 сентября, 08:49 • 41576 просмотра
Спустя почти 4 года: Рада проголосовала за возобновление трансляции своих заседаний
Илона Маска пригласили на саммит в Белый дом: что ответил миллиардер5 сентября, 06:58 • 11530 просмотра
Будут законными целями в Украине: путин пригрозил НАТО07:27 • 10820 просмотра
Конкуренция на рынке аптек: почему украинцы получают больше, чем иностранцы07:47 • 22744 просмотра
В Белом доме сообщили о важном выступлении Трампа: о чем будет говорить07:57 • 20076 просмотра
ЕС не возобновит закупки российских энергоресурсов даже после мира в Украине - еврокомиссар10:18 • 8800 просмотра
Чьи интересы защищает Госавиаслужба и почему фигура Александра Бильчука, который ее возглавлял, не так однозначна?Photo12:22 • 5628 просмотра
Конкуренция на рынке аптек: почему украинцы получают больше, чем иностранцы07:47 • 22832 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины сыграет сегодня против ФранцииPhoto5 сентября, 06:13 • 33485 просмотра
Заложник НАБУ? Почему дело генерала СБУ Витюка активизировалось только сейчас и похоже на месть4 сентября, 18:50 • 28433 просмотра
5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo4 сентября, 09:16 • 62501 просмотра
МОН предлагает "нулевой курс" для абитуриентов, не сдавших НМТ - Лесной

Киев • УНН

 • 878 просмотра

Министерство образования разработало проект постановления о введении "нулевого курса" для абитуриентов, не сдавших НМТ. После годовой программы студенты все равно будут сдавать НМТ для справедливого распределения.

МОН предлагает "нулевой курс" для абитуриентов, не сдавших НМТ - Лесной

МОН разработало проект постановления о введении "нулевого курса" - годовой программы для абитуриентов, не сдавших НМТ по разным причинам. Однако после курса абитуриенты все же будут сдавать НМТ, чтобы обеспечить справедливое распределение.

Об этом сообщил Министр образования Оксен Лисовой, передает УНН.

Детали

Еще один инструмент, который мы предлагаем, который мы сейчас обсуждаем и уже разработали соответствующий проект постановления, это так называемый нулевой курс. Это поступление без НМТ на нулевой курс, который позволит забрать детей, не сдавших НМТ по разным причинам, из-за образовательных потерь, из-за того, что учились за границей, по каким-то другим причинам, забрать на нулевой курс, проучить их год. Причем забрать их, как поручил Президент, не только во время вступительной кампании, но и организовать другую вступительную кампанию, например зимнее поступление, например весеннее поступление, и забирать всех, но потом после обучения на нулевом курсе вывести детей на НМТ для того, чтобы не нарушать это справедливое распределение государственных ресурсов

- сообщил Лисовой.

Он отметил, что такой инструмент тоже может быть действенным и поможет собрать много детей, в том числе вернуть детей из-за границы. Среди прочего министр заявил, что не поддерживает идею отсрочки ВНО.

До 15 сентября все украинские школы будут полностью обеспечены учебниками - Лисовой05.09.25, 14:23 • 1252 просмотра

Алена Уткина

Образование
Оксен Лисовой
Министерство образования и науки Украины