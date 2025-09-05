МОН предлагает "нулевой курс" для абитуриентов, не сдавших НМТ - Лесной

МОН разработало проект постановления о введении "нулевого курса" - годовой программы для абитуриентов, не сдавших НМТ по разным причинам. Однако после курса абитуриенты все же будут сдавать НМТ, чтобы обеспечить справедливое распределение.

Об этом сообщил Министр образования Оксен Лисовой, передает УНН.

Детали

Еще один инструмент, который мы предлагаем, который мы сейчас обсуждаем и уже разработали соответствующий проект постановления, это так называемый нулевой курс. Это поступление без НМТ на нулевой курс, который позволит забрать детей, не сдавших НМТ по разным причинам, из-за образовательных потерь, из-за того, что учились за границей, по каким-то другим причинам, забрать на нулевой курс, проучить их год. Причем забрать их, как поручил Президент, не только во время вступительной кампании, но и организовать другую вступительную кампанию, например зимнее поступление, например весеннее поступление, и забирать всех, но потом после обучения на нулевом курсе вывести детей на НМТ для того, чтобы не нарушать это справедливое распределение государственных ресурсов - сообщил Лисовой.

Он отметил, что такой инструмент тоже может быть действенным и поможет собрать много детей, в том числе вернуть детей из-за границы. Среди прочего министр заявил, что не поддерживает идею отсрочки ВНО.

