До 15 сентября все украинские школы будут полностью обеспечены учебниками - Лисовой
Киев • УНН
Министр образования Украины заявил, что по состоянию на 1 сентября школами принято 84 %, что больше, чем в предыдущие годы, даже при меньших объемах
По состоянию на 1 сентября учреждения в системе "Новой украинской школы" уже получили 88% учебников, а остальные проходят учетные процедуры и будут доставлены до 15 сентября. Об этом сообщил Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой, передает УНН.
Детали
Несмотря на все вызовы, связанные с войной - обстрелы, тревоги, перебои в энергетике и логистике, 100 % учебников были напечатаны до 30 июля. По состоянию на 1 сентября школами принято 84 %, что больше, чем в предыдущие годы даже при меньших объемах. Уже сегодня этот показатель составляет 88%... остальные - в завершении учетных процедур, которые продлятся до 15 сентября
Он добавил, что речь идет только о новых учебниках, "которые в этом году печатались для 8-х классов Новой украинской школы". Все остальные классы учебниками уже находятся в школах в полном объеме.
Министр образования также отметил, что "впервые более 2,8 миллиона экземпляров были укомплектованы издательствами и доставлены напрямую в школы".
Это пилотный механизм, который получил положительную оценку от департаментов образования, руководителей учреждений, учителей и самих издателей. В следующем году он будет распространяться уже на все учреждения
