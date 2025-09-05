До 15 сентября все украинские школы будут полностью обеспечены учебниками - Лисовой

$41.350.02
Эксклюзив
08:58 • 7020 просмотра
Утечка оружия, в частности гранат из прифронтовых областей: в Нацполиции рассказали, как с этим борются
08:28 • 12784 просмотра
Ученик планировал нападение с ножом в школе на Закарпатье – Клименко
Эксклюзив
08:19 • 12300 просмотра
Может на одну-две гривны просесть: эксперт рассказал, как может измениться цена на топливо в Украине осенью
06:13 • 22544 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины сыграет сегодня против ФранцииPhoto
4 сентября, 17:30 • 29227 просмотра
В катастрофе фуникулера в Лиссабоне погиб украинец - МИД
4 сентября, 14:39 • 46747 просмотра
Сегодня 26 стран готовы отправить войска в Украину для обеспечения мира - Макрон
4 сентября, 14:02 • 39294 просмотра
Руководители компании, сопровождающей ремонтную документацию для вертолетов Ми-8 в Украине, имеют российские паспорта – ВениславскийVideo
4 сентября, 10:04 • 40448 просмотра
Рада возвращает уголовную ответственность за СОЧ: что известно
4 сентября, 08:49 • 40884 просмотра
Спустя почти 4 года: Рада проголосовала за возобновление трансляции своих заседаний
Эксклюзив
4 сентября, 08:13 • 31066 просмотра
НБУ изъял сотни миллионов банкнот: какие купюры исчезают из обращения
Популярные новости
«Мы ведем очень хороший диалог»: Трамп намерен поговорить с путиным после разговора с ЗеленскимVideo5 сентября, 02:33 • 18048 просмотра
Илона Маска пригласили на саммит в Белый дом: что ответил миллиардер06:58 • 5062 просмотра
Будут законными целями в Украине: путин пригрозил НАТО07:27 • 3846 просмотра
Конкуренция на рынке аптек: почему украинцы получают больше, чем иностранцы07:47 • 13523 просмотра
В Белом доме сообщили о важном выступлении Трампа: о чем будет говорить07:57 • 12988 просмотра
публикации
Конкуренция на рынке аптек: почему украинцы получают больше, чем иностранцы07:47 • 13613 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины сыграет сегодня против ФранцииPhoto06:13 • 22554 просмотра
Заложник НАБУ? Почему дело генерала СБУ Витюка активизировалось только сейчас и похоже на месть4 сентября, 18:50 • 23324 просмотра
5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo4 сентября, 09:16 • 54439 просмотра
К любому столу: топ вкусных и простых рецептов греческого салатаPhoto4 сентября, 07:53 • 38871 просмотра
УНН Lite
Виктория Бекхэм призналась в борьбе с акне: "Я очень стеснялась сильной сыпи"4 сентября, 10:35 • 21334 просмотра
5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo4 сентября, 09:16 • 54439 просмотра
Звезда «Сплетницы» Пенн Бэджли стал отцом мальчиков-близнецовPhoto4 сентября, 07:43 • 21841 просмотра
Блогер-миллионник и дочь владельцев технологического гиганта Бекки Блум вышла замужPhoto3 сентября, 19:15 • 27133 просмотра
Radiohead возвращаются после семилетнего перерыва: объявлено европейское турне3 сентября, 17:44 • 28901 просмотра
До 15 сентября все украинские школы будут полностью обеспечены учебниками - Лисовой

Киев • УНН

 • 104 просмотра

Министр образования Украины заявил, что по состоянию на 1 сентября школами принято 84 %, что больше, чем в предыдущие годы, даже при меньших объемах

До 15 сентября все украинские школы будут полностью обеспечены учебниками - Лисовой

По состоянию на 1 сентября учреждения в системе "Новой украинской школы" уже получили 88% учебников, а остальные проходят учетные процедуры и будут доставлены до 15 сентября. Об этом сообщил Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой, передает УНН.

Детали

Несмотря на все вызовы, связанные с войной - обстрелы, тревоги, перебои в энергетике и логистике, 100 % учебников были напечатаны до 30 июля. По состоянию на 1 сентября школами принято 84 %, что больше, чем в предыдущие годы даже при меньших объемах. Уже сегодня этот показатель составляет 88%... остальные - в завершении учетных процедур, которые продлятся до 15 сентября

- сказал Лисовой.

Он добавил, что речь идет только о новых учебниках, "которые в этом году печатались для 8-х классов Новой украинской школы". Все остальные классы учебниками уже находятся в школах в полном объеме.

Министр образования также отметил, что "впервые более 2,8 миллиона экземпляров были укомплектованы издательствами и доставлены напрямую в школы".

Это пилотный механизм, который получил положительную оценку от департаментов образования, руководителей учреждений, учителей и самих издателей. В следующем году он будет распространяться уже на все учреждения

- подытожил Лисовой.

Украинские выпускники из Польши получили шанс поступить в вузы Украины без потери учебного года04.09.25, 14:34 • 2182 просмотра

Алена Уткина

ОбществоОбразование
Оксен Лисовой
Украина