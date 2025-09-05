До 15 сентября все украинские школы будут полностью обеспечены учебниками - Лисовой

По состоянию на 1 сентября учреждения в системе "Новой украинской школы" уже получили 88% учебников, а остальные проходят учетные процедуры и будут доставлены до 15 сентября. Об этом сообщил Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой, передает УНН.

Несмотря на все вызовы, связанные с войной - обстрелы, тревоги, перебои в энергетике и логистике, 100 % учебников были напечатаны до 30 июля. По состоянию на 1 сентября школами принято 84 %, что больше, чем в предыдущие годы даже при меньших объемах. Уже сегодня этот показатель составляет 88%... остальные - в завершении учетных процедур, которые продлятся до 15 сентября