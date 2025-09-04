$41.370.01
Украинские выпускники из Польши получили шанс поступить в вузы Украины без потери учебного года

Киев • УНН

 • 64 просмотра

МОН Украины открыло дополнительное поступление для украинских выпускников польских лицеев и техникумов. Поступление возможно по результатам экзамена "матура" на контрактной основе.

Украинские выпускники из Польши получили шанс поступить в вузы Украины без потери учебного года

Украинские выпускники лицеев и техникумов в Польше теперь могут поступать в отечественные университеты по результатам экзамена "матура". Об этом сообщает МОН, пишет УНН.

Детали

Министерство образования и науки Украины ввело специальный механизм дополнительного набора, который позволяет подать заявление дистанционно и поступить без потери учебного года.

Согласно приказу МОН от 20 августа 2025 года №1161, зарегистрированному в Минюсте 1 сентября, поступающие должны подать не менее четырех результатов по матуральному экзамену, среди которых обязательны польский язык и математика, а также два предмета на выбор. Перевод баллов будет осуществляться по специальной шкале 100–200.

Подача заявлений уже открыта. Срок приема определяет каждый университет, но зачисление должно состояться не позднее 20 октября. Поступление предусмотрено только на контрактной основе, впрочем студенты смогут претендовать на образовательные гранты.

Министр образования и науки Оксен Лисовой объяснил, что решение напрямую связано с изменениями условий для иностранцев в польских университетах.

Мы открыли дополнительное поступление для старшеклассников, которые закончили учебный год в Польше и сдали экзамен матура. Украинские ЗВО отныне смогут принимать результаты матуры как основания для зачисления на обучение. Таким образом, после изменения условий поступления иностранцев в польские университеты мы предлагаем украинцам альтернативу – без потери времени и возможностей

- подчеркнул Лисовой.

Таким образом, украинские школьники, закончившие обучение в Польше, получили возможность беспрепятственно продолжить образование в Украине, не откладывая начало студенческой жизни.

О порядке приема на обучение и переводе баллов можно узнать на официальном сайте Верховной Рады Украины.

В течение вступительной кампании в украинские вузы подали документы 4800 абитуриентов с ВОТ - Минобразования04.09.25, 13:49 • 814 просмотров

Степан Гафтко

Наши за границейОбразование
Оксен Лисовой
Министерство образования и науки Украины
Министерство юстиции Украины
Польша