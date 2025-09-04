Українські випускники з Польщі отримали шанс вступити до ВНЗ України без втрати навчального року

Українські випускники ліцеїв і технікумів у Польщі тепер можуть вступати до вітчизняних університетів за результатами іспиту "матура". Про це повідомляє МОН, пише УНН.

Міністерство освіти і науки України запровадило спеціальний механізм додаткового набору, який дозволяє подати заяву дистанційно та вступити без втрати навчального року.

Згідно з наказом МОН від 20 серпня 2025 року №1161, зареєстрованим у Мін’юсті 1 вересня, вступники мають подати щонайменше чотири результати з матурального іспиту, серед яких обов’язкові польська мова та математика, а також два предмети на вибір. Переведення балів здійснюватиметься за спеціальною шкалою 100–200.

Подання заяв уже відкрите. Термін прийому визначає кожен університет, але зарахування повинно відбутися не пізніше 20 жовтня. Вступ передбачений лише на контрактній основі, утім студенти зможуть претендувати на освітні гранти.

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий пояснив, що рішення напряму пов’язане зі змінами умов для іноземців у польських університетах.

Ми відкрили додатковий вступ для старшокласників, які закінчили навчальний рік у Польщі і склали іспит матура. Українські ЗВО відтепер зможуть приймати результати матури як підстави для зарахування на навчання. Таким чином, після зміни умов вступу іноземців до польських університетів ми пропонуємо українцям альтернативу – без втрати часу та можливостей