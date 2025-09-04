$41.370.01
Рада повертає кримінальну відповідальність за СЗЧ: що відомо
08:52 • 6020 перегляди
Зеленський прибув до Єлисейського палацу: розпочинається зустріч "Коаліції охочих"
08:49 • 7194 перегляди
Після майже 4-х років: Рада проголосувала за відновлення трансляції своїх засідань
Ексклюзив
08:13 • 10098 перегляди
НБУ вилучив сотні мільйонів банкнот: які купюри зникають з обігу
Ексклюзив
08:05 • 9792 перегляди
На святкуванні Рош га-Шана в Умані очікують близько 30-35 тис. хасидів, місто готується – мер
Ексклюзив
05:20 • 25144 перегляди
Всесвітній день сексуального здоров'я: фахівці дали поради для його підтримки
3 вересня, 17:28 • 36263 перегляди
Європейці готові надати Україні гарантії безпеки в той день, коли буде підписаний мир - Макрон
3 вересня, 13:52 • 39215 перегляди
Маємо забезпечити захист неба, путін сподівається, що зима вбиватиме українців – Зеленський
Ексклюзив
3 вересня, 12:08 • 37012 перегляди
У Зеленського пояснили, що потрібно, щоб "дотиснути" тіньовий флот рф
Ексклюзив
3 вересня, 11:49 • 66920 перегляди
Місія МВФ в Києві: економіст пояснив, на що очікувати Україні
Протягом вступної кампанії до українських вишів подали документи 4800 абітурієнтів з ТОТ - Міносвіти

Київ • УНН

 • 174 перегляди

4800 абітурієнтів з окупованих територій вступили до українських вишів в основний період. Зарахування після 1 серпня передбачає спочатку контракт, потім переведення на бюджет.

Протягом вступної кампанії до українських вишів подали документи 4800 абітурієнтів з ТОТ - Міносвіти

В основний період вступу до українських вищих навчальних закладів поступило 4800 абітурієнтів з окупованих територій. Також продовжується вступ для тих, хто подав документи після завершення основної вступної кампанії, повідомив генеральний директор директорату вищої освіти та освіти дорослих МОН України, пише УНН.

Деталі

Ті, хто поступає з окупованих територій – вони поступають в основний період вступу в межах так званої квоти-2. За квотою-2 станом на початок серпня зараховано близько 4800 осіб. Тобто, значна кількість цих людей була зарахована місяць тому

 - пояснив Шаров.

Він також зазначив, що абітурієнти, зараховані після 1 серпня, спершу йдуть на контракт, а потім з контракту переводяться на бюджет.

Хто прийшов після цієї дати (1 серпня. – ред) – то вони вже проходять інші процедури. Зараховуються спочатку на контракт, а потім з контракту переводяться на бюджет, як мешканці тимчасово окупованих територій або територій активних бойових дій. Зараз почався процес їх переведення. На цьому тижні 390 осіб було переведено. Буде якась кількість людей кожного тижня до першої половини жовтня

- повідомив Олег Шаров.

Доповнення

У середу, 3 вересня, стартувало подання заяв в аспірантуру. У МОН попередили про можливість вступу через електронний кабінет та застерегли про уважність при заповненні даних - потім змінити буде не можна.

Павло Зінченко

Освіта
Міністерство освіти і науки України