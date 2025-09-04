Протягом вступної кампанії до українських вишів подали документи 4800 абітурієнтів з ТОТ - Міносвіти

В основний період вступу до українських вищих навчальних закладів поступило 4800 абітурієнтів з окупованих територій. Також продовжується вступ для тих, хто подав документи після завершення основної вступної кампанії, повідомив генеральний директор директорату вищої освіти та освіти дорослих МОН України, пише УНН.

Ті, хто поступає з окупованих територій – вони поступають в основний період вступу в межах так званої квоти-2. За квотою-2 станом на початок серпня зараховано близько 4800 осіб. Тобто, значна кількість цих людей була зарахована місяць тому

Він також зазначив, що абітурієнти, зараховані після 1 серпня, спершу йдуть на контракт, а потім з контракту переводяться на бюджет.

Хто прийшов після цієї дати (1 серпня. – ред) – то вони вже проходять інші процедури. Зараховуються спочатку на контракт, а потім з контракту переводяться на бюджет, як мешканці тимчасово окупованих територій або територій активних бойових дій. Зараз почався процес їх переведення. На цьому тижні 390 осіб було переведено. Буде якась кількість людей кожного тижня до першої половини жовтня