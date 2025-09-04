$41.370.01
В течение вступительной кампании в украинские вузы подали документы 4800 абитуриентов с ВОТ - Минобразования

Киев • УНН

 • 188 просмотра

4800 абитуриентов с оккупированных территорий поступили в украинские вузы в основной период. Зачисление после 1 августа предусматривает сначала контракт, затем перевод на бюджет.

В течение вступительной кампании в украинские вузы подали документы 4800 абитуриентов с ВОТ - Минобразования

В основной период поступления в украинские высшие учебные заведения поступило 4800 абитуриентов с оккупированных территорий. Также продолжается поступление для тех, кто подал документы после завершения основной вступительной кампании, сообщил генеральный директор директората высшего образования и образования взрослых МОН Украины, пишет УНН.

Детали

Те, кто поступает с оккупированных территорий – они поступают в основной период поступления в рамках так называемой квоты-2. По квоте-2 по состоянию на начало августа зачислено около 4800 человек. То есть, значительное количество этих людей было зачислено месяц назад

 - пояснил Шаров.

Он также отметил, что абитуриенты, зачисленные после 1 августа, сначала идут на контракт, а затем с контракта переводятся на бюджет.

Кто пришел после этой даты (1 августа. – ред) – то они уже проходят другие процедуры. Зачисляются сначала на контракт, а затем с контракта переводятся на бюджет, как жители временно оккупированных территорий или территорий активных боевых действий. Сейчас начался процесс их перевода. На этой неделе 390 человек было переведено. Будет какое-то количество людей каждую неделю до первой половины октября

- сообщил Олег Шаров.

Дополнение

В среду, 3 сентября, стартовала подача заявлений в аспирантуру. В МОН предупредили о возможности поступления через электронный кабинет и предостерегли о внимательности при заполнении данных - потом изменить будет нельзя.

Павел Зинченко

Образование
Министерство образования и науки Украины