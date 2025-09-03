Аспірантура-2025: онлайн-вступ стартував з новими можливостями, але не без застережень
3 вересня розпочався прийом заяв до аспірантури через електронні кабінети. МОН застерігає про неможливість зміни даних після подачі першої заяви.
Сьогодні стартувало подання заяв в аспірантуру. У МОН попередили про можливість вступу через електронний кабінет та застерегли про уважність при заповненні даних - потім змінити буде неможна!
Деталі
Сьогодні, 3 вересня, стартувало подання заяв в аспірантуру — для вступу на доктора філософії / мистецтв на основі диплома магістра (спеціаліста).
Важливе оновлення у 2025 році:
Вперше майбутні аспіранти мають можливість скористатися перевагами онлайн-вступу. Наразі відкрито доступ до подання заяви через електронні кабінети вступників.
Одразу ж важливе зауваження:
Після подання першої заяви жодну інформацію в електронному кабінеті змінити неможливо. Тож перевіряйте коректність даних до початку формування заяв.
Також у поясненні МОН вказано, що кожен заклад у своїх правилах прийому визначає конкретні терміни подання заяв. А переглянути дати можна на сайті Вступ-2025 у відповідних конкурсних пропозиціях.
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що вступна кампанія на бакалавра стартувала 1 липня 2025 року з реєстрації електронних облікових записів.
На початку серпня було підведено перші підсумки: вступники цьогоріч подали понад 1,1 млн заяв до закладів вищої та фахової передвищої освіти. Це на 7% більше, ніж торік.