Ексклюзив
08:07 • 2866 перегляди
У Києві автомобіль взяв на таран інше авто: повідомляють про постраждалого військового
Ексклюзив
07:25 • 6592 перегляди
Акціонери банків в Україні позбавлені правових інструментів захисту бізнесу - політолог
06:20 • 13404 перегляди
Повітряна атака рф 3 вересня: ППО збила 451 ціль з 526
Ексклюзив
06:16 • 19937 перегляди
Політолог про новий політичний сезон: які очікування від уряду та Ради
06:00 • 20870 перегляди
Відбитки пальців і боротьба з нелегальною міграцією: все, що потрібно знати про нові правила в'їзду до Євросоюзу
2 вересня, 11:50 • 76668 перегляди
Місяць перетвориться на червоний: коли українці спостерігатимуть повне затемнення супутника Землі
2 вересня, 11:02 • 103826 перегляди
Вбивство Парубія: суд арештував підозрюваного
2 вересня, 10:24 • 143937 перегляди
Літак української компанії "XENA" залучили до гасіння пожеж у Чорногорії
Ексклюзив
2 вересня, 08:46 • 151572 перегляди
Вибагливі та фінансово грамотні: як "покоління Z" кидає виклик банківському сектору
2 вересня, 08:31 • 80668 перегляди
Звільнено селище Удачне на Донеччині - Генштаб
В США визнали непридатною до співпраці компанію, якій Державіаслужба України довірила супровід ремонтної документації по вертольотах Ми-8
Політолог про новий політичний сезон: які очікування від уряду та Ради
Ексклюзив
06:16 • 19937 перегляди
Відбитки пальців і боротьба з нелегальною міграцією: все, що потрібно знати про нові правила в'їзду до Євросоюзу
Місяць перетвориться на червоний: коли українці спостерігатимуть повне затемнення супутника Землі
Літак української компанії "XENA" залучили до гасіння пожеж у Чорногорії
Аспірантура-2025: онлайн-вступ стартував з новими можливостями, але не без застережень

Київ • УНН

 • 150 перегляди

3 вересня розпочався прийом заяв до аспірантури через електронні кабінети. МОН застерігає про неможливість зміни даних після подачі першої заяви.

Аспірантура-2025: онлайн-вступ стартував з новими можливостями, але не без застережень

Сьогодні стартувало подання заяв в аспірантуру. У МОН попередили про можливість вступу через електронний кабінет та застерегли про уважність при заповненні даних - потім змінити буде неможна!

Передає УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства освіти і науки України.

Деталі

Сьогодні, 3 вересня, стартувало подання заяв в аспірантуру — для вступу на доктора філософії / мистецтв на основі диплома магістра (спеціаліста).

- ідеться у повідомленні. 

Важливе оновлення у 2025 році:

Вперше майбутні аспіранти мають можливість скористатися перевагами онлайн-вступу. Наразі відкрито доступ до подання заяви через електронні кабінети вступників.

Одразу ж важливе зауваження: 

Після подання першої заяви жодну інформацію в електронному кабінеті змінити неможливо. Тож перевіряйте коректність даних до початку формування заяв.

- попередили у МОН.

Також у поясненні МОН вказано, що кожен заклад у своїх правилах прийому визначає конкретні терміни подання заяв. А переглянути дати можна на сайті Вступ-2025 у відповідних конкурсних пропозиціях.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що вступна кампанія на бакалавра стартувала 1 липня 2025 року з реєстрації електронних облікових записів.

На початку серпня було підведено перші підсумки: вступники цьогоріч подали понад 1,1 млн заяв до закладів вищої та фахової передвищої освіти. Це на 7% більше, ніж торік.

Ігор Тележніков

Освіта
Міністерство освіти і науки України