Вступ на бакалавра: строки і правила у 2025 році

В Україні у 2025 році вступна кампанія для отримання ступеня бакалавра стартує 1 липня. Вона розпочнеться з реєстрації електронних облікових записів і завершиться зарахуванням абітурієнтів до вищих навчальних закладів. Про те, як проходитиме вступна кампанія на бакалаврат цього року - розповідає УНН.

Хто може вступити на бакалаврат

Бакалаврат – це перший рівень вищої освіти в Україні. Зазвичай цей навчальний етап відбувається протягом чотирьох років. По його завершенню випускник отримує ступінь бакалавра.

На бакалаврат можуть вступити абітурієнти, які мають повну загальну середню освіту. Іншими словами, ті, хто закінчив 11 шкільних класів. Це стосується як випускників поточного року, так і попередніх років. Зокрема, повторними абітурієнтами можуть стати ті, хто вже має вищу освіту – бакалавр або магістр. До університету також можуть вступити власники професійної передвищої освіти, тобто випускники коледжів.

Особи, які здобувають вищу освіту, мають можливість навчатися одночасно за кількома освітніми програмами. Крім того, є можливість одночасно навчатися у кількох вишах.

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Вступ на денну форму навчання

Реєстрація електронних облікових записів абітурієнтів та завантаження необхідних документів до електронного облікового запису починається 1 липня. Медичні огляди та інші передконкурсні процедури, передбачені спеціальними умовами конкурсного відбору, проводяться до дня, який передує дню закінчення прийому заяв.

Прийом заяв та документів від вступників розпочинається 19 липня. Реєстрація заяв буде завершена о 18 годині 1 серпня.

Конкурси та співбесіди

Для абітурієнтів, які вступають через проходження індивідуальних усних співбесід або проходять творчі конкурси, реєстрація для участі у них здійснюється наступним чином:

• для вступу на бюджет – з 3 липня до 18:00 10 липня;

• для вступу виключно на контрактній основі – з 3 липня до 18:00 25 липня.

Творчі конкурси проводяться кількома потоками з 8 по 19 липня включно. Для вступників, які вступають на контрактну форму навчання, співбесіди та творчі конкурси проводяться до 1 серпня.

Згідно із законодавством України, вступники, які мають повну середню освіту або завершують її до поточного року, мають право брати участь у творчих конкурсах.

Інформація про строки прийняття заяв та документів для участі у творчому конкурсі опублікована на офіційному веб-сайті вищого навчального закладу. Щодо мотиваційних листів, то вимоги до них регламентуються правилами прийому кожного навчального закладу окремо.

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Публікація рейтингових списків

Публікація списку рекомендованих до вступу на навчання здійснюється не пізніше 6 серпня. Абітурієнти, яким поталанило отримати рекомендації на зарахування, повинні виконати вимоги щодо зарахування на бюджетні місця до 18 години 9 серпня.

Зарахування на навчання

Зарахування вступників на навчання за рахунок бюджету або за контрактом здійснюється не пізніше 11 серпня. Прийняття вступників на навчання за контрактом здійснюється не пізніше 30 серпня цього року.

Надання рекомендацій щодо зарахування та публікація списку рекомендованих вступників здійснюються не раніше 11 серпня.

Вступ на інші форми навчання

Терміни прийняття заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання за іншими (крім денної) формами навчання не відрізняються від термінів прийняття документів на денну форму.

Навчальні заклади можуть передбачати у своїх Правилах прийому одну або кілька чергових сесій реєстрації заяв вступників. Перша з них починається не раніше 1 вересня.

Зарахування відбувається не пізніше 15 днів після закінчення чергової сесії прийому документів, під час якої проводиться конкурсний відбір, але не пізніше 20 жовтня 2025 року.

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