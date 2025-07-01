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Поступление на бакалавра: сроки и правила в 2025 году

Киев • УНН

 • 4291 просмотра

Вступительная кампания на бакалавра стартует 1 июля 2025 года с регистрации электронных личных кабинетов. Прием заявлений продлится с 19 июля по 1 августа, а зачисление на бюджет будет осуществляться не позднее 11 августа

Поступление на бакалавра: сроки и правила в 2025 году

В Украине в 2025 году вступительная кампания для получения степени бакалавра стартует 1 июля. Она начнется с регистрации электронных учетных записей и завершится зачислением абитуриентов в высшие учебные заведения. О том, как будет проходить вступительная кампания на бакалавриат в этом году, рассказывает УНН.

Кто может поступить на бакалавриат

Бакалавриат – это первый уровень высшего образования в Украине. Обычно этот учебный этап проходит в течение четырех лет. По его завершении выпускник получает степень бакалавра.

На бакалавриат могут поступить абитуриенты, имеющие полное общее среднее образование. Иными словами, те, кто окончил 11 школьных классов. Это касается как выпускников текущего года, так и предыдущих лет. В частности, повторными абитуриентами могут стать те, кто уже имеет высшее образование – бакалавр или магистр. В университет также могут поступить владельцы профессионального предвысшего образования, то есть выпускники колледжей.

Лица, получающие высшее образование, имеют возможность обучаться одновременно по нескольким образовательным программам. Кроме того, есть возможность одновременно обучаться в нескольких вузах.

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Поступление на дневную форму обучения

Регистрация электронных учетных записей абитуриентов и загрузка необходимых документов в электронную учетную запись начинается 1 июля. Медицинские осмотры и другие доконкурсные процедуры, предусмотренные специальными условиями конкурсного отбора, проводятся до дня, предшествующего дню окончания приема заявлений.

Прием заявлений и документов от поступающих начинается 19 июля. Регистрация заявлений будет завершена в 18 часов 1 августа.

Конкурсы и собеседования

Для абитуриентов, поступающих через прохождение индивидуальных устных собеседований или проходящих творческие конкурсы, регистрация для участия в них осуществляется следующим образом:

• для поступления на бюджет – с 3 июля до 18:00 10 июля;

• для поступления исключительно на контрактной основе – с 3 июля до 18:00 25 июля.

Творческие конкурсы проводятся несколькими потоками с 8 по 19 июля включительно. Для поступающих, поступающих на контрактную форму обучения, собеседования и творческие конкурсы проводятся до 1 августа.

Согласно законодательству Украины, поступающие, имеющие полное среднее образование или завершающие его до текущего года, имеют право участвовать в творческих конкурсах.

Информация о сроках принятия заявлений и документов для участия в творческом конкурсе опубликована на официальном веб-сайте высшего учебного заведения. Что касается мотивационных писем, то требования к ним регламентируются правилами приема каждого учебного заведения отдельно.

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Публикация рейтинговых списков

Публикация списка рекомендованных к поступлению на обучение осуществляется не позднее 6 августа. Абитуриенты, которым посчастливилось получить рекомендации на зачисление, должны выполнить требования по зачислению на бюджетные места до 18 часов 9 августа.

Зачисление на обучение

Зачисление поступающих на обучение за счет бюджета или по контракту осуществляется не позднее 11 августа. Прием поступающих на обучение по контракту осуществляется не позднее 30 августа этого года.

Предоставление рекомендаций по зачислению и публикация списка рекомендованных поступающих осуществляются не ранее 11 августа.

Поступление на другие формы обучения

Сроки принятия заявлений и документов, конкурсного отбора и зачисления на обучение по другим (кроме дневной) формам обучения не отличаются от сроков принятия документов на дневную форму.

Учебные заведения могут предусматривать в своих Правилах приема одну или несколько очередных сессий регистрации заявлений поступающих. Первая из них начинается не ранее 1 сентября.

Зачисление происходит не позднее 15 дней после окончания очередной сессии приема документов, во время которой проводится конкурсный отбор, но не позднее 20 октября 2025 года.

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Павел Зинченко

Павел Зинченко

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