Подготовка первоклассника к школе: какие правила действительно работают

Первый звонок, первый класс — это волнующий момент не только для ребенка, но и для родителей. Первый год в школе — важный этап в жизни ребенка, который может повлиять на его дальнейшее развитие и отношение к учебе. Впрочем, не все родители знают, как правильно подготовить своих малышей к новому этапу в жизни. УНН рассказывает, как подготовить ребенка к школе, что нужно знать родителям, и как правильно выбрать школьные принадлежности.

Психологическая готовность ребенка

Первоклассника в школе ждет много всего нового и интересного, поэтому именно от того, как вы настроите своего ребенка, зависит, с какими эмоциями он будет ожидать учебу и будет ли чувствовать себя счастливым от этих мыслей.

Необходимо поговорить с ребенком о школе в позитивном ключе, ни в коем случае не запугивая. Объясните, что школьник уже не малыш и впереди важный этап взросления и новый статус.

Также необходимо объяснить ребенку, что знания дают много возможностей в жизни, чем их больше, тем больше выбор профессий и путей к осуществлению самых заветных мечтаний.

Отталкивайтесь от интересов ребенка, если ребенок интересуется, например, опытами, объясните, какие знания он сможет получить на уроках природоведения, физики, химии в будущем.

Также школа — это отличная возможность завести новых друзей.

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Академическая подготовка

Для ребенка перед подготовкой к школе можно ненавязчиво включать в жизнь учебные моменты, например, во время прогулки в парке рассматривать цветы, искать белочку, пусть ребенок описывает увиденное.

Также можно читать каждый день вместе с ребенком — короткие сказки, стихи, подписи в книжках и просить их пересказать. Также важным будет тренировка концентрации и усидчивости — используйте короткие задания (5–10 мин), постепенно увеличивая время, а также игры на внимание: "найди отличия", "что изменилось на столе" и т.д.

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Формирование режима дня и навыков самообслуживания

Режим дня для первоклассника – основа. Его соблюдение позволяет распределять время и силы в течение дня, чередуя учебу и активный отдых. Это способствует адаптации будущего первоклассника к новой роли ученика, все успевать, иметь хорошее самочувствие и хорошее настроение.

Для того чтобы ребенку было проще адаптироваться с началом учебы в школе к новому ритму жизни, постепенно подготовьте его к режиму дня. За несколько месяцев начните соблюдать адаптационный режим – ребенок должен привыкнуть засыпать и просыпаться в одно и то же время, чередовать умственные и физические нагрузки.

Первоклассники очень эмоциональны, соблюдение режима позволяет предотвращать перегрузку, которая вызывает переутомление, снижение концентрации внимания, рассеянность и, как следствие, эмоциональную неустойчивость. Благодаря соблюдению расписания дня ребенок становится более стрессоустойчивым, лучше запоминает новый материал, с интересом учится и с интересом познает окружающий мир.

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Советы родителям

В первую очередь, перед походом в 1 класс, у родителей стоит вопрос, какую школу выбрать для своего ребенка? На самом деле выбор достаточно большой и не из легких. Выбрать можно среди многочисленных государственных или частных школ, кроме того с каждым годом в Украине становится популярнее домашнее обучение и посещение онлайн-школ.

В начальных классах школа должна быть рядом, чем ближе, тем меньше времени и, соответственно, энергии тратится на дорогу. Это чрезвычайно важно для детей младшего школьного возраста.

Также важен первый учитель, который играет чрезвычайно большую роль в жизни школьника.

Не столь важно само учреждение, как учитель, который проводит большую часть времени с детьми и закладывает основы школьных знаний. Поэтому, выбирая школу, выбирайте педагога, которому сможете доверить своего ребенка. Важен не только профессионализм учителя, но и любовь к детям.

Кроме того, поинтересуйтесь, какой рейтинг школы среди других заведений вашего региона, какие активности проводятся во внеурочное время, какие правила существуют для школьников и прочее.

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Подготовка школьных принадлежностей

Между эффективностью обучения ребенка и удобством его рабочего места существует прямая зависимость. Удобная мебель и хорошее освещение позволяют сохранить здоровье глаз и позвоночника школьника. Рабочее место должно быть изолировано от игровой зоны, хорошо освещено и располагаться вблизи окна. Приучите ребенка делать перерыв каждые 20-30 минут и смотреть в окно. Это позволяет переключить внимание и дать возможность отдохнуть глазам.

Обеспечьте рабочее место дополнительным источником освещения с возможностью регулирования угла освещения.

Для формирования правильной осанки во время сидения тело ребенка должно одновременно касаться пола (подставки для ног), сиденья и спинки стула, образуя три угла по 90° – между коленями и полом, между спиной и бедрами, в локтях.

Высота столешницы рабочего стола должна быть на несколько сантиметров ниже уровня груди ребенка. При сидении ученик должен удобно опираться локтями, не сутулясь, и доставать ступнями до пола. Следовательно, если рост ребенка менее 120 см, то высота стола должна быть не более 52 см, при росте 120-150 см – с высотой 52-61 см. Стандартный стол высотой 75 см можно использовать при достижении роста не менее 150 см.

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