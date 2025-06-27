В школах увеличили количество часов учебного предмета "Защита Украины"

В украинских школах увеличили до двух обязательных часов в неделю изучение старшеклассниками учебного предмета "Защита Украины". Об этом сообщает Министерство образования и науки, пишет УНН.

Министерство образования и науки Украины утвердило приказом № 890 от 20 июня 2025 года изменения в Типовую образовательную программу учреждений общего среднего образования. Ключевым изменением стало увеличение количества часов на изучение предмета "Защита Украины" до 2 обязательных часов в неделю - говорится в сообщении.

Согласно новой редакции Типовой образовательной программы предмет "Защита Украины" будет иметь стабильную нагрузку — 2 часа в неделю для 10–11 классов вместо предыдущего диапазона 1,5–2 часа. Это решение сосредотачивает внимание на важности практической подготовки учащихся и учениц к вызовам современности и гарантирует достаточное время для качественного усвоения жизненно важных навыков.

Дополнительные часы позволяют полноценно воплотить обновленную концепцию обучения, в рамках которой старшеклассники и старшеклассницы осваивают современные компетентности по безопасности и обороне. Вместо лекций ученики и ученицы приобретают практические навыки в формате тренингов, проводимых в сети региональных учебных центров. Увеличение недельной нагрузки до 2 часов создает возможности для углубленного изучения тактической медицины, технологий беспилотных систем, противодействия дезинформации и других критически важных умений для самозащиты.

Изменения вступают в силу с начала 2025–2026 учебного года и будут касаться всех учреждений общего среднего образования.

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