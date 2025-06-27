У школах збільшили кількість годин навчального предмета "Захист України"

В українських школах збільшили до двох обов’язкових годин на тиждень вивчення старшокласниками навчального предмета "Захист України". Про це повідомляє Міністерство освіти і науки, пише УНН.

Міністерство освіти і науки України затвердило наказом № 890 від 20 червня 2025 року зміни до Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти. Ключовою зміною стало збільшення кількості годин на вивчення предмета "Захист України" до 2 обов'язкових годин на тиждень - йдеться у повідомленні.

Згідно з новою редакцією Типової освітньої програми предмет "Захист України" матиме стабільне навантаження — 2 години на тиждень для 10–11 класів замість попереднього діапазону 1,5–2 години. Це рішення зосереджує увагу на важливості практичної підготовки учнів і учениць до викликів сучасності та гарантує достатній час для якісного засвоєння життєво важливих навичок.

Додаткові години дають змогу повноцінно втілити оновлену концепцію навчання, у межах якої старшокласники й старшокласниці опановують сучасні компетентності з безпеки та оборони. Замість лекцій учні й учениці набувають практичних навичок у форматі тренінгів, що проводять у мережі регіональних навчальних центрів. Збільшення тижневого навантаження до 2 годин створює можливості для поглибленого вивчення тактичної медицини, технологій безпілотних систем, протидії дезінформації та інших критично важливих умінь для самозахисту.

Зміни набирають чинності з початку 2025–2026 навчального року та стосуватимуться всіх закладів загальної середньої освіти.

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