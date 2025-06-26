Правительство Украины утвердило порядок признания образования, полученного за границей: детали
Киев • УНН
Украинское правительство утвердило механизм признания результатов обучения, полученных за границей, для полного общего среднего образования. Это упростит зачисление иностранных знаний, в частности без дополнительной оценки для формального и украиноведческого образования.
Кабинет министров Украины утвердил Порядок признания на уровнях полного общего среднего образования результатов обучения, полученных за границей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на правительственное постановление № 734 от 23 июня 2025 года.
Детали
Согласно новому Порядку, учебные заведения в Украине признают результаты обучения лиц, получающих в таких заведениях полное общее среднее образование независимо от формы его получения.
Вместе с тем признание результатов обучения осуществляется на основании заявления, поданного в учебное заведение Украины одним из родителей, законных представителей (для лиц, не достигших совершеннолетия) или совершеннолетним лицом самостоятельно. К заявлению прилагаются копии документов, подтверждающих и/или позволяющих идентифицировать результаты обучения лица.
Также данный порядок предусматривает следующие действия:
- государство будет учитывать размещенных за рубежом
субъектов образовательной деятельности, обеспечивающих получение неформального образования.
Для этого информация об учебном заведении должна пройти верификацию;
- результаты обучения, которые лицо получило путем
формального образования в иностранном учебном заведении, не требуют оценивания,
признаются и засчитываются учебным заведением Украины путем соотнесения шкалы
оценивания таких результатов обучения со шкалой, определенной системой
оценивания, утвержденной Министерством образования и науки Украины;
- без дополнительного оценивания признаются и
засчитываются учебным заведением Украины по системе оценивания, утвержденной МОН,
результаты обучения по учебным предметам (интегрированным курсам)
украиноведческого компонента;
- лица, не имеющие документов, или их копий, которые
подтверждают и/или позволяют идентифицировать результаты их обучения, или
получали неформальное образование у других субъектов образовательной деятельности.
Напомним
В Украине вступил в силу закон, по которому будут признавать результаты обучения украинских учеников за границей.