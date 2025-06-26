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Правительство Украины утвердило порядок признания образования, полученного за границей: детали

Киев • УНН

 • 1134 просмотра

Украинское правительство утвердило механизм признания результатов обучения, полученных за границей, для полного общего среднего образования. Это упростит зачисление иностранных знаний, в частности без дополнительной оценки для формального и украиноведческого образования.

Правительство Украины утвердило порядок признания образования, полученного за границей: детали

Кабинет министров Украины утвердил Порядок признания на уровнях полного общего среднего образования результатов обучения, полученных за границей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на правительственное постановление № 734 от 23 июня 2025 года.

Детали

Согласно новому Порядку, учебные заведения в Украине признают результаты обучения лиц, получающих в таких заведениях полное общее среднее образование независимо от формы его получения.

Вместе с тем признание результатов обучения осуществляется на основании заявления, поданного в учебное заведение Украины одним из родителей, законных представителей (для лиц, не достигших совершеннолетия) или совершеннолетним лицом самостоятельно. К заявлению прилагаются копии документов, подтверждающих и/или позволяющих идентифицировать результаты обучения лица.

Также данный порядок предусматривает следующие действия:

  • государство будет учитывать размещенных за рубежом субъектов образовательной деятельности, обеспечивающих получение неформального образования. Для этого информация об учебном заведении должна пройти верификацию;
    • результаты обучения, которые лицо получило путем формального образования в иностранном учебном заведении, не требуют оценивания, признаются и засчитываются учебным заведением Украины путем соотнесения шкалы оценивания таких результатов обучения со шкалой, определенной системой оценивания, утвержденной Министерством образования и науки Украины;
      • без дополнительного оценивания признаются и засчитываются учебным заведением Украины по системе оценивания, утвержденной МОН, результаты обучения по учебным предметам (интегрированным курсам) украиноведческого компонента;
        • лица, не имеющие документов, или их копий, которые подтверждают и/или позволяют идентифицировать результаты их обучения, или получали неформальное образование у других субъектов образовательной деятельности.

          Напомним

          В Украине вступил в силу закон, по которому будут признавать результаты обучения украинских учеников за границей.

          Евгений Устименко

          Евгений Устименко

          ОбществоОбразование
          Министерство образования и науки Украины
          Украина
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