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Результати навчання учнів за кордоном визнаватимуть в Україні: закон набрав чинності
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Результати навчання учнів за кордоном визнаватимуть в Україні: закон набрав чинності
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Результати навчання учнів за кордоном визнаватимуть в Україні: закон набрав чинності

Київ • УНН

 • 4454 перегляди

В Україні почав діяти закон, що дозволяє визнавати результати навчання українських учнів за кордоном. Проте це не стосується освіти, здобутої в країнах-агресорах.

Результати навчання учнів за кордоном визнаватимуть в Україні: закон набрав чинності

Сьогодні, 15 червня, набрав чинності закон, за яким результати навчання українських учнів за кордоном визнаватимуть в Україні, пише УНН

Деталі 

У лютому Верховна Рада ухвалила законопроєкт №12375, за яким "громадяни України мають право на визнання результатів навчання, здобутих ними шляхом формальної та/або неформальної освіти у суб’єктів освітньої діяльності, розміщених за кордоном, у порядку, затвердженому Кабінетом міністрів". 

Однак, результати навчання не будуть визнаватися, якщо вони були здобуті у державах, які визнані Верховною Радою державою-агресором або державою-окупантом. 

Відповідно до перехідних положень, закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування. 15 березня він був опублікований в парламентській газеті "Голос України", тому набирає чинності він сьогодні, 15 червня. 

Зазначимо, що Кабмін протягом трьох місяців з дня опублікування закону мав прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього закону, проте поки цього не зробив. 

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На сайті МОН на громадському обговоренні перебував проєкт постанови про визнання результатів навчання, здобутих за кордоном. 

Відповідно до проєкту, визнання результатів навчання здійснювалося б закладами освіти України на основі принципів добровільності, неупередженості, рівності доступу, прозорості, конфіденційності інформації з метою забезпечення продовження здобуття особами повної загальної середньої освіти відповідно до державних стандартів України та отримання ними відповідного документа про загальну середню освіту.

Передбачалося, що визнання результатів навчання здійснюється на підставі заяви у довільній формі, поданої до закладу освіти України одним з батьків особи, законних представників або повнолітньою особою самостійно. Заява може бути подана особисто або електронною поштою, факсом, іншими засобами електронного зв’язку.

До заяви додаються копії документів, що підтверджують та/або дозволяють ідентифікувати результати навчання особи. Строк розгляду заяви та проведення процедури визнання на основі наданої особою заяви та доданих документів становить не більше ніж двадцять робочих днів з дати їх отримання закладом освіти України.

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Автор законопроєкту Сергій Бабак вказував, що документ надасть правові підстави для Кабміну розробити нормативні акти, що дозволять зарахувати результати навчання дітей, які виїхали за кордон.

Також є ще одна проблема, яка знаходиться поза правовими межами. Йдеться про освітні осередки, що були створені після 24 лютого за кордоном, які мають різний статус. Наприклад, є ті, що мають офіційний статус школи, зареєстрованої національним законодавством країни перебування. Перелік цих шкіл відомий освітнім управлінцям, оскільки ці заклади освіти були забезпечені підручниками, наданими нашою державою. Також є осередки неформальної освіти – від шкіл вихідного дня до невеликих об’єднань громадян, які навчають школярів. Після початку повномасштабного вторгнення з України виїхало від 700 тисяч до 1 мільйона дітей шкільного віку. Наше завдання, як мінімум, залишити тісний зв’язок із освітньою системою України, щоб, як ми сподіваємось, вони повернулися до нас після нашої перемоги 

- зазначав Бабак.

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Павло Башинський

Павло Башинський

Наші за кордономОсвіта
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